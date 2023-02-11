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Суббота 11 февраля

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Как научиться защищать личные границы?

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Роман Сухинин

Роман Сухинин

 психосоматолог, клинический психолог.

Чтобы жить полноценно, необходимо научиться защищать личные границы.

Границы должны быть у каждого человека. Речь идет не только о теле, но и о признании права на уважение и личную жизнь. Если оно нарушается, мы ощущаем это эмоционально: страхом, обидой, возмущением, стеснением. Когда пренебрежение нашим личным пространством происходит постоянно, дискомфортные ощущения накапливаются и проявляются на уровне психосоматики.

Признаки нарушения личных границ

Прежде всего, необходимо прислушаться к своим чувствам. Если некоторые ситуации в жизни, поведение коллег, близких, друзей вызывают раздражение, обиду, досаду, скорее всего, ваши границы нарушены. Но наряду с эмоциональными есть и физические признаки вторжения в личное пространство, которые являются прямым следствием психологического дискомфорта.

Кожные заболевания

Кожа в психосоматике символизирует защиту и личные границы. Через нее выводятся негативные чувства: неуверенность в себе, раздражение, стресс. Они проявляются в виде прыщей, родинок, пигментных пятен, псориаза. Если вы давно страдаете от этих заболеваний, и традиционное лечение не помогают, следует искать психологические причины:

  • подавленные эмоции, мысли, которые невозможно выразить по ряду причин;
  • ощущение вины и подсознательное желание наказать себя, чтобы ее компенсировать;
  • брезгливость, ненависть к себе, окружающим;
  • стремление уйти в тень, стать незаметным;
  • обида как реакция на унижения, оскорбления.

Все перечисленные переживания напрямую связаны с нарушением личных границ. Когда человек боится или не может открыто проявить бушующие внутри негативные эмоции, подсознание включает защитную функцию и через кожу посылает сигнал: "Отойди от меня!". Согласитесь, контактировать с больным псориазом или человеком с кожными проблемами не слишком приятно. Психика через тело выстраивает для нас не очень комфортный, но надежный барьер.

Эпилепсия

С точки зрения психосоматики, это заболевание — следствие сильного напряжения, агрессии, страха, что кто-то обязательно обманет, предаст, совершит насилие. В человеке идет внутренняя борьба, он выражает протест против мира и людей, которые вторгаются в его личное пространство. Но пока он не научится брать на себя ответственность за свою жизнь и здоровье, подсознание будет искать выход подавленным эмоциям через тело.

Эндометриоз

Это заболевание случается у женщин, которые чувствуют себя незащищенными рядом с мужчинами. Они постоянно ждут, что их личные границы будут нарушены. Отсюда обида, недоверие, раздражение, неприятие своей женственности и красоты.

Цистит

Раздражение, злость в адрес близкого человека, партнера — частая причина заболевания. Поскольку человек сам не может справиться с токсичными эмоциями, подсознание "выводит" их через организм.

Лишний вес

Лишний вес — еще один симптом, который проецируется подсознанием на уровень тела. Человек старается избежать внимания противоположного пола, поэтому стремится стать менее привлекательным. Когда ожирение возникает у ребенка, скорее всего, он пытается "оградиться" от гиперопеки родителей.

Избыточная масса тела выполняет защитную функцию. Ранимый человек увеличивает вес, чтобы окружающие не могли ранить его душу. Возможно, из-за психологической травмы в прошлом в подсознании остались обиды и страхи. Чтобы ситуация не повторилась, он подсознательно пытается накопить запас энергии впрок.

Что делать?

Первое и самое необходимое — найти первопричину. Чаще всего она лежит в области психосоматики. Нужно понять, в чем вы себя подавляете, и почему не получается экологично выстроить личные границы. Иногда событие, с которого все началось, произошло так давно, что человек уже не помнит о нем, но эмоция остается. Тогда можно применить метод алгоритма и поэтапно восстанавливать глубинную причину.

Когда она будет определена, нужно поменять свое отношение, реакцию или действия в типичной ситуации. Например, можно спокойно, без эмоций говорить о том, что вам неприятно, если ранее молчали из-за стеснения или страха обидеть окружающих.

Когда повлиять на внешнюю ситуацию не удается, измените отношение к ней. Например, вас раздражает поведение бесцеремонной коллеги, сидящей в одном с вами кабинете. Перейти в другое помещение вы не можете и вынуждены работать рядом с этой женщиной.

Попробуйте взглянуть на нее с иной точки зрения. Возможно, ей просто не хватает внимания окружающих, и она пытается обрести его не совсем экологичным путем. Смените привычную раздраженность на приветливость, но при этом мягко укажите на то, что некоторые ее действия вам неприятны. Сначала это будет трудно, но постепенно вы найдете общий язык.

Если обнаружили у себя проявление симптомов, примените в решении вопроса комплексный подход. Проработав психологическую причину, обратитесь также к медицинской диагностике. Не стоит пренебрегать помощью различных специалистов. Она будет прекрасным дополнением психотерапии. Но вряд ли даст результат, если вы продолжите накапливать негативные эмоции и не измените отношение к себе и к жизни.

Живите ярко и красиво, тогда тело ответит вам тем же.

11 февраля 2023, 19:07
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com

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