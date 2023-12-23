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Суббота 23 декабря

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Что надеть на корпоратив: пять идей для вечеринки с коллегами

Что надеть на корпоратив: пять идей для вечеринки с коллегами
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Новогодние праздники – это время, когда мы можем нарядиться в наши любимые наряды и выглядеть сверкающе и прекрасно. Но что надеть на новогодний корпоративный вечер с коллегами?

Маленькое черное платье

Это классика, которая никогда не выходит из моды. Оно подходит для любого случая, включая новогоднюю вечеринку с коллегами. Вы можете дополнить платье разными деталями, например вырезом на спине или брошью с блестками, чтобы добавить немного новогоднего блеска.

Блузка и юбка

Если не хотите надевать платье, то блузка и юбка – отличная альтернатива. Вы можете выбрать блузку с ярким принтом или деталями. А вот юбку лучше выбирать, ориентируясь на удобство – все-таки вам предстоит танцевать и участвовать в конкурсах, и ничто не должно мешать.

Костюм

Костюм также может стать отличным выбором для новогодней вечеринки с коллегами. Вы можете выбрать костюм из своего гардероба, разнообразив интересными деталями или обувью. Год Дракона стоит встречать в зеленом, фиолетовом или красном – эти цвета можно отлично вписать в образ даже с базовым костюмом.

Комбинезон

Это современный и стильный выбор для новогодней вечеринки с коллегами. Вы можете выбрать комбинезон, например, с вырезом на спине или с блестками, чтобы добавить немного вечернего блеска и шика. Не забудьте подобрать к нему правильные туфли и аксессуары.

Платье с блестками

Новый год – это время блеска, поэтому платье с блестками – идеальный выбор для корпоратива. Можно выбрать платье с разными деталями, например, с открытыми плечами или с вырезом на спине, чтобы создать неповторимый образ.

Выбирайте наряд, который подчеркнет вашу индивидуальность и поможет чувствовать себя уверенно и комфортно. Не забывайте, что главное – это настроение.

23 декабря 2023, 21:33
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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