Как создать комфортные отношения с окружающими: инструкция от специалиста

Эксперт цифровой психологии, тренер по речи и лингво-ментор Сергей Че раскрыл методику, которая поможет определить характер человека и найти к нему подход.

Все мы разные. По-разному думаем, по-разному реагируем на одни и тe же события. И все-таки, есть группы людей, которых раздражает и вдохновляет одно и то же. Психологи научились группировать людей на основе определения психотипов. Эти принципы распределения достаточно субъективные и требуют анализа и наличия большого опыта типирования.

Существуют объективные методы. Все они, так или иначе, опираются на дату рождения. О каких-то Вы наверняка уже слышали, а о каких-то узнаете сегодня.

Например, астрология. Для большинства она кажется фантазией, но при этом многие подсознательно понимают, что скорпионов лучше не трогать, девы отличаются дотошностью, а близнецы ветреным характером.



О нумерологии Вы, скорее всего, тоже слышали. И если астрология дает какое-то представление об особенностях характера человека, то нумерология может сказать о талантах, заложенных в человеке. И даже если Вы обратитесь к астрологу или к нумерологу, узнаете о себе и своих близких, что делать с этой информацией? А как быть с новым знакомым или коллегой? Как быстро понять, кто перед тобой? Что стоит говорить, а где лучше промолчать?

Достаточно невзначай поинтересоваться днем рождения и уже станет понятно, что человеку нравится, а что может вызвать агрессию. Конечно, люди все разные, но все-таки что-то нас объединяет.



Люди, рожденные 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца считают себя главными. Это хорошие лидеры и ораторы. Они мыслят стратегически, быстро принимают решения и редко с кем-то советуются. Достаточно консервативны. И если вы попытаетесь соревноваться с ними в чем угодно, вас ждет серьезный отпор с элементами деспотизма. Очень щедрые люди. Для своих сделаю всё, а чужих просто не замечают.

Люди, рожденные 2, 11, 20, 29 числа, напротив, будут стараться сохранить отношения любой ценой. Эти люди прирождённые психологи и дипломаты. Они чувствуют людей всем телом. Понимаю то, что другие не могут понять. Задают много вопросов и боятся взять ответственность, поэтому часто сомневаются в принятии решений. Не злитесь на их медлительность, им и так нелегко. С одной стороны, это мягкие и интеллигентные люди, а с другой стороны отличные манипуляторы, потому что знают, на что давить.

Люди, рожденные 3, 12, 21, 30 числа очень умные и любят это демонстрировать. Много думают, собирают данные, анализируют. Не терпят проявление глупости. Выглядят важно и солидно. Такие люди ценят знания. Они их коллекционируют и смакуют. Прекрасные педагоги и лекари. С ними можно советоваться по любому поводу. Конечно, могут быть принципиальными и азартными. Будут доказывать свою правоту до последнего. Не признают авторитетов, для них все равны и все должно быть поровну.

Люди, рожденные 4, 13, 22, 31 числа очень креативны и хаотичны. Могут казаться суетными, ведь у них много целей и каждую нужно выполнить. Но все цели достичь невозможно физически, поэтому всегда чем-то недовольны. Хорошо видят недостатки. Очень честные и прямолинейные, могут ошарашить правдой. Это новаторы, революционеры. Всегда хотят что-то улучшить, сделать по-своему. Терпеть не могут систему и законы. Будут бороться и строить схемы, не всегда честные.

Люди, рожденные 5, 14, 23 числа очень разговорчивые. Это бизнесмены, коммуникаторы, договорятся с кем угодно. Холодный и логичный ум заставляет их делать всё последовательно и оптимизировать каждый шаг. Логика у них своя, не всегда понятная остальным. На любое предложение вы можете услышать сначала "нет". Пока человек не просчитает всю последовательность действий, не начнёт делать. Ценят красоту, им важно выглядеть стильно. Даже мужчины могут долго подбирать одежду к выходу. Такие люди делают только то, что полезно для них и для общества.

Люди, рожденные 6, 15, 24, тоже любят пообщаться, но в отличии от людей, из предыдущей группы, делают это тепло, с любовью. Им важны комфортные отношения, поэтому знают, как и с кем нужно общаться. Ценят комфорт во всем, поэтому выбирают самые удобные места, качественную одежду, вкусную еду и дорогие вещи. Это творческие люди, их больше интересует процесс, чем результат. Они умеют создать атмосферу комфорта и премиального качества. Эмоциональные, могут быстро вспыхнуть. Их раздражает противный шум, голос, запах, цвет и все, что может вызвать дискомфорт.

Люди, рожденные 7, 16, 25-го числа, могут проявлять гениальность или создавать кризис. Всё из крайности, в крайность. Исследователи, их всю жизнь волнуют вопросы мироздания и предназначения. Делают всё быстро и перфекционно. Хотят признания и будут добиваться его разными способами. Люди-звезды. Могут быть агрессивными, вспыхивают очень быстро. Отличные советники по спорту, питанию, политике, законам, новым технологиями и всему тому, что требует глубоких исследований. Могут проявлять самоуверенность и создавать своими действиями хаос и кризис, сами того не замечая. Часто действую без плана, по ситуации.

Люди, рождённые 8, 17, 26-го числа, материалисты и скептики. Практически все подвергают сомнению. Их ум работает круглосуточно. У них все под контролем. Сами пашут и других заставляют работать. Им важен результат, а не его качество и способ достижения. Стремятся быть лучшими везде и во всем. Всегда знают, где купить выгоднее, как сэкономить и быстрее добиться результата. Не любят показывать эмоции. Слушают только тех, кто имеет результат в том деле, которым они интересуются. Чаще всего материальный результат.

Люди, рождённые 9, 18, 27, энергичные, спортивные, воинственные и эмоциональные. Стремятся всем помочь и всех спасти. Первые побегут разнимать дерущихся и вытаскивать детей из горящего дома. Адреналин работает как во благо, так и во вред окружающим. Опасны в гневе. За идею готовы сражаться до последнего. Экстремалы по жизни. Командные игроки. Всегда рады помочь, будьте им благодарны, они этого ждут.

Все это лишь общее представление о характере людей, рожденных в разные дни. Каждый человек уникален, потому что на нас влияет много разных факторов. Цифры символизируют планеты, которые управляют умом. Каждая по отдельности и в сумме будет влиять на нас.

Например.

Люди, рожденные 1, 10, 19 и 28, будут проявляться и хотеть примерно одного и того же, но по-разному:

Рожденные 19-го будут жёстче и импульсивнее, потому что влияет властное Солнце и воинственный Марс, а 28-го мягче и сдержаннее, потому что влияет двуликая Луна и спокойный Сатурн.

Кроме этого, по достижения 33-х лет мы проходим определённый этап и начинаем действовать иначе.

Сложите всю дату рождения до одной цифры и примените описание проявления характера выше.

Например.

13.06.1985

1+3+6+1+9+8+5=33

3+3=6

Человек, рожденный в этот день будет отличаться креативностью, честностью, принципиальностью, умением достигать результаты.

При этом, после 33-х его потянет в психологию и создание комфортных отношений. Будет стремиться всем помочь через наставничество и обучение.

Небесный тела оказывают на нас сильное влияние. Если благодаря Луне на Земле существуют приливы и отливы, то представьте что происходит с нами в тот момент, когда мимо пролетает огромная глыба. Ведь мы тоже состоим из воды на 60-70%.

Понимая, как влияют на нас планеты, мы можем найти общий язык и построить комфортные, взаимовыгодные отношения с любым человеком. Наладить отношения в семье и на работе, сплотиться.

По дате рождения мы можем сказать многое о человеке. Определить его сильные и слабые стороны, сферу реализации, источник получения и потери энергии. А когда мы научимся общаться с другими людьми так, чтобы сохранить отношения, вопреки нашим убеждениям, выиграют все. Мы будем испытывать состояние счастья и удовольствия, жить в гармонии с миром. А для этого нужно понимать кто ты и с кем ты общаешься.