Как создать комфортные отношения с окружающими: инструкция от специалиста

Бондарчук показала лицо 9-месячного сына Тесты Олешко о привлекательных женщинах Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Суббота 2 декабря

13:1587-летняя народная артистка РФ Дружинина поразила красотой на Первом канале 11:42Мать двоих детей Регина Тодоренко предала огласке семейные сцены 09:43Как создать комфортные отношения с окружающими: инструкция от специалиста 17:09Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Раков в декабре 2023 года 16:08Впервые вышла замуж? Заявлено о тайной свадьбе Пересильд 15:13Утяшева раскрыла неожиданный нюанс семейной жизни с Волей 13:33Красавец и копия мамы: каким растет непубличный 16-летний сын Певцова 12:43Чем для сына Чеховой могут обернуться поцелуи в губы с мамой: ответ психолога 11:28Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву 10:19Нумеролог Самедова назвала самые удачные даты в новом 2024 году 09:26Конструктор или учитель: Филипп Киркоров мог не стать певцом 08:41Большие перемены в Большом: руководство театра сменилось 08:00Сразу две выплаты в декабре получат российские пенсионеры 07:26Раннее старение и нетипичный кашель: россиян измучил постковидный синдром 06:16"Слово пацана. Кровь на асфальте"(18+): ждать ли запрета популярного сериала 05:18В декабре у этого знака Зодиака исполнятся все желания: астролог Шимко сделал прогноз 03:50Вышла и упала: Успенская рассказала о самом необычном выступлении 02:19Раскрыт секрет поддержания здорового кишечника 01:54ТОП-5 продуктов для предотвращения развития ранней деменции 00:45Меня не зовут: Лариса Гузеева рассказала об отсутствии новых ролей 17:08Месяц станет ключевым для одного знака: астролог Шимко дал прогноз на декабрь 2023 16:41Успенская высказалась об успехах певца SHAMAN: "Пусть дорастет" 15:36Чеботина рассекретила реальное окружение Киркорова 15:33Скинула 13 кило: преобразившаяся Воробей рассказала о своем похудении 13:56Денег хватает: Киркоров объяснил свой отказ работать в новогодние праздники 13:51Певица Нюша подробно рассказала о воспитании детей 13:25Фигуре не навредит: рецепт диетического блюда для новогоднего стола от Волочковой 12:19Роскошная Седокова появилась на публике в смелом наряде 11:45Звездный астролог Глоба сделал прогноз на последний день осени 2023 10:49Ставшая мамой в 54 года Бондарчук перестала скрывать лицо сына 07:51Чуть-чуть не дожила до 100: ушла из жизни актриса Тамара Солодовникова 07:23Три необычных способа предотвратить простуду зимой 07:06Безработица в стране снизилась до исторического минимума 06:48Мощный геошторм накроет Землю уже сегодня 06:08Полезнейший фрукт: почему хурма обязательно должна быть в рационе 05:34Черная метка "Сектора газа": трагичные судьбы участников группы 03:26Повышает давление: назван опасный фактор городской среды 03:05Назван неожиданный способ предотвратить развитие диабета 02:24Мужчины игнорируют их во время интима: несущественные женские недостатки 01:49Александр Олешко назвал четыре главных качества привлекательных женщин 01:20Сбежал без оглядки: Сергей Лазарев оставил знаменитую балерину 15:58Навку заподозрили в беременности из-за одного жеста Лорак 14:18Мечтающая о детях Бузова рассекретила любимого крестного сына 13:27Унаследовала талант от родителей: 8-летняя дочь Николаева удивила публику пением 12:43Ее поведение поразило: обнародован необычный поступок вдовы Градского у гроба 11:00Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом 09:52Все свое: Люся Чеботина поставила хейтеров на место 09:07Забыл или не захотел платить: Филипп Киркоров копит многомиллионные долги 08:24Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой 07:50Испытывает на себе: ученый изобрел лекарство от болезни Бехтерева
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как создать комфортные отношения с окружающими: инструкция от специалиста

Как создать комфортные отношения с окружающими: инструкция от специалиста
106

Эксперт цифровой психологии, тренер по речи и лингво-ментор Сергей Че раскрыл методику, которая поможет определить характер человека и найти к нему подход.

Все мы разные. По-разному думаем, по-разному реагируем на одни и тe же события. И все-таки, есть группы людей, которых раздражает и вдохновляет одно и то же. Психологи научились группировать людей на основе определения психотипов. Эти принципы распределения достаточно субъективные и требуют анализа и наличия большого опыта типирования.

Существуют объективные методы. Все они, так или иначе, опираются на дату рождения. О каких-то Вы наверняка уже слышали, а о каких-то узнаете сегодня.

Например, астрология. Для большинства она кажется фантазией, но при этом многие подсознательно понимают, что скорпионов лучше не трогать, девы отличаются дотошностью, а близнецы ветреным характером.

О нумерологии Вы, скорее всего, тоже слышали. И если астрология дает какое-то представление об особенностях характера человека, то нумерология может сказать о талантах, заложенных в человеке. И даже если Вы обратитесь к астрологу или к нумерологу, узнаете о себе и своих близких, что делать с этой информацией? А как быть с новым знакомым или коллегой? Как быстро понять, кто перед тобой? Что стоит говорить, а где лучше промолчать?

Фото: личный архив Сергея Че

Достаточно невзначай поинтересоваться днем рождения и уже станет понятно, что человеку нравится, а что может вызвать агрессию. Конечно, люди все разные, но все-таки что-то нас объединяет.

Люди, рожденные 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца считают себя главными. Это хорошие лидеры и ораторы. Они мыслят стратегически, быстро принимают решения и редко с кем-то советуются. Достаточно консервативны. И если вы попытаетесь соревноваться с ними в чем угодно, вас ждет серьезный отпор с элементами деспотизма. Очень щедрые люди. Для своих сделаю всё, а чужих просто не замечают.

Люди, рожденные 2, 11, 20, 29 числа, напротив, будут стараться сохранить отношения любой ценой. Эти люди прирождённые психологи и дипломаты. Они чувствуют людей всем телом. Понимаю то, что другие не могут понять. Задают много вопросов и боятся взять ответственность, поэтому часто сомневаются в принятии решений. Не злитесь на их медлительность, им и так нелегко. С одной стороны, это мягкие и интеллигентные люди, а с другой стороны отличные манипуляторы, потому что знают, на что давить.

Люди, рожденные 3, 12, 21, 30 числа очень умные и любят это демонстрировать. Много думают, собирают данные, анализируют. Не терпят проявление глупости. Выглядят важно и солидно. Такие люди ценят знания. Они их коллекционируют и смакуют. Прекрасные педагоги и лекари. С ними можно советоваться по любому поводу. Конечно, могут быть принципиальными и азартными. Будут доказывать свою правоту до последнего. Не признают авторитетов, для них все равны и все должно быть поровну.

Люди, рожденные 4, 13, 22, 31 числа очень креативны и хаотичны. Могут казаться суетными, ведь у них много целей и каждую нужно выполнить. Но все цели достичь невозможно физически, поэтому всегда чем-то недовольны. Хорошо видят недостатки. Очень честные и прямолинейные, могут ошарашить правдой. Это новаторы, революционеры. Всегда хотят что-то улучшить, сделать по-своему. Терпеть не могут систему и законы. Будут бороться и строить схемы, не всегда честные.

Люди, рожденные 5, 14, 23 числа очень разговорчивые. Это бизнесмены, коммуникаторы, договорятся с кем угодно. Холодный и логичный ум заставляет их делать всё последовательно и оптимизировать каждый шаг. Логика у них своя, не всегда понятная остальным. На любое предложение вы можете услышать сначала "нет". Пока человек не просчитает всю последовательность действий, не начнёт делать. Ценят красоту, им важно выглядеть стильно. Даже мужчины могут долго подбирать одежду к выходу. Такие люди делают только то, что полезно для них и для общества.

Люди, рожденные 6, 15, 24, тоже любят пообщаться, но в отличии от людей, из предыдущей группы, делают это тепло, с любовью. Им важны комфортные отношения, поэтому знают, как и с кем нужно общаться. Ценят комфорт во всем, поэтому выбирают самые удобные места, качественную одежду, вкусную еду и дорогие вещи. Это творческие люди, их больше интересует процесс, чем результат. Они умеют создать атмосферу комфорта и премиального качества. Эмоциональные, могут быстро вспыхнуть. Их раздражает противный шум, голос, запах, цвет и все, что может вызвать дискомфорт.

Люди, рожденные 7, 16, 25-го числа, могут проявлять гениальность или создавать кризис. Всё из крайности, в крайность. Исследователи, их всю жизнь волнуют вопросы мироздания и предназначения. Делают всё быстро и перфекционно. Хотят признания и будут добиваться его разными способами. Люди-звезды. Могут быть агрессивными, вспыхивают очень быстро. Отличные советники по спорту, питанию, политике, законам, новым технологиями и всему тому, что требует глубоких исследований. Могут проявлять самоуверенность и создавать своими действиями хаос и кризис, сами того не замечая. Часто действую без плана, по ситуации.

Люди, рождённые 8, 17, 26-го числа, материалисты и скептики. Практически все подвергают сомнению. Их ум работает круглосуточно. У них все под контролем. Сами пашут и других заставляют работать. Им важен результат, а не его качество и способ достижения. Стремятся быть лучшими везде и во всем. Всегда знают, где купить выгоднее, как сэкономить и быстрее добиться результата. Не любят показывать эмоции. Слушают только тех, кто имеет результат в том деле, которым они интересуются. Чаще всего материальный результат.

Люди, рождённые 9, 18, 27, энергичные, спортивные, воинственные и эмоциональные. Стремятся всем помочь и всех спасти. Первые побегут разнимать дерущихся и вытаскивать детей из горящего дома. Адреналин работает как во благо, так и во вред окружающим. Опасны в гневе. За идею готовы сражаться до последнего. Экстремалы по жизни. Командные игроки. Всегда рады помочь, будьте им благодарны, они этого ждут.

Все это лишь общее представление о характере людей, рожденных в разные дни. Каждый человек уникален, потому что на нас влияет много разных факторов. Цифры символизируют планеты, которые управляют умом. Каждая по отдельности и в сумме будет влиять на нас.

Например.

Люди, рожденные 1, 10, 19 и 28, будут проявляться и хотеть примерно одного и того же, но по-разному:

Рожденные 19-го будут жёстче и импульсивнее, потому что влияет властное Солнце и воинственный Марс, а 28-го мягче и сдержаннее, потому что влияет двуликая Луна и спокойный Сатурн.

Кроме этого, по достижения 33-х лет мы проходим определённый этап и начинаем действовать иначе.

Сложите всю дату рождения до одной цифры и примените описание проявления характера выше.

Например.

13.06.1985

1+3+6+1+9+8+5=33

3+3=6

Человек, рожденный в этот день будет отличаться креативностью, честностью, принципиальностью, умением достигать результаты.

При этом, после 33-х его потянет в психологию и создание комфортных отношений. Будет стремиться всем помочь через наставничество и обучение.

Небесный тела оказывают на нас сильное влияние. Если благодаря Луне на Земле существуют приливы и отливы, то представьте что происходит с нами в тот момент, когда мимо пролетает огромная глыба. Ведь мы тоже состоим из воды на 60-70%.

Понимая, как влияют на нас планеты, мы можем найти общий язык и построить комфортные, взаимовыгодные отношения с любым человеком. Наладить отношения в семье и на работе, сплотиться.

По дате рождения мы можем сказать многое о человеке. Определить его сильные и слабые стороны, сферу реализации, источник получения и потери энергии. А когда мы научимся общаться с другими людьми так, чтобы сохранить отношения, вопреки нашим убеждениям, выиграют все. Мы будем испытывать состояние счастья и удовольствия, жить в гармонии с миром. А для этого нужно понимать кто ты и с кем ты общаешься.

2 декабря 2023, 09:43
Фото: pixabay.com/sasint
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Путь к себе: 5 книг, которые помогут стать лучшей версией себя

По теме

Проживать поражения: 5 шагов, которые помогут вынести уроки из любого проигрыша

Йога для тех, у кого мало времени: эффективные методики на несколько минут в день

Йога для тех, у кого мало времени: эффективные методики на несколько минут в день
Психолог, автор метода "Энергодыхание" и сертифицированный преподаватель йоги Роман Карловский рассказал, какие методики стоит попробовать, и что дает максимальный эффект перезагрузки. Между работой, семьей и другими делами, иногда кажется, что времени слишком мало, чтобы уделить его своему здоровью.

Мужчины игнорируют их во время интима: несущественные женские недостатки

Мужчины игнорируют их во время интима: несущественные женские недостатки
Акт любви мужчины и женщины видят по-разному. Дамы чаще всего концентрируют внимание на деталях. Представители сильного пола воспринимают весь процесс в целом. Интим – неотъемлемая часть здоровых отношений между мужчиной и женщиной.

Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой

Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой
Умеренная физическая активность – залог долгой жизни. Стоит ли откладывать начало занятий до теплого времени года? Специалисты уверены, что нет. Пробежка безопасна как зимой, так и летом.

Пять важных правил для подготовки к Новому году

Пять важных правил для подготовки к Новому году
Любимый семейный праздник уже на пороге. Через месяц россияне начнут подводить итоги года и дарить подарки. Для того, чтобы все получилось так, как хочется, необходимо правильно подготовиться. Как же хочется завершить все дела и встретить утро 1 января с "чистого листа".

Как и в чем встречать новый год: 2024 уже на пороге

Как и в чем встречать новый год: 2024 уже на пороге
Всем давно известно, что как встретишь год, так его и проведешь. Зеленый Деревянный Дракон – символ 2024. Рассказываем, как правильно встретить, чтобы не разгневать мифическое существо. Чуть больше месяца осталось до одного из самых любимых праздников россиян.

Выбор читателей

01/12ПтнВолочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву 30/11ЧтвСкинула 13 кило: преобразившаяся Воробей рассказала о своем похудении 01/12ПтнКрасавец и копия мамы: каким растет непубличный 16-летний сын Певцова 30/11ЧтвЧеботина рассекретила реальное окружение Киркорова 01/12ПтнВпервые вышла замуж? Заявлено о тайной свадьбе Пересильд 01/12ПтнУтяшева раскрыла неожиданный нюанс семейной жизни с Волей