Проживать поражения: 5 шагов, которые помогут вынести уроки из любого проигрыша

Наша жизнь полна трудностей и проблем. При встрече с ними одни люди опускают руки, "замирают" или уходят в депрессию, а другие уверенно идут вперед и достигают успеха. Как правильно проходить уроки жизни, извлекая ценный опыт из любой ситуации, рассказала Кира Долгова – предприниматель, основатель федеральной сети клиник лазерной эпиляции и косметологии Laser Love, СЕО, ментор крупного и наставник малого бизнеса.

1. Посмотрите на проблему безэмоционально

Когда у человека в жизни случаются трудности, первое, что он чувствует, — сильные эмоции, как правило, негативные. И из-за этого не может объективно оценить ситуацию и найти правильное решение.

Постарайтесь взглянуть на проблему как сторонний наблюдатель. Отключите эмоции и представьте, что это произошло не с вами, а с другим человеком. Еще один эффективный прием — вообразить, что стоите на горе, а все случившееся находится где-то далеко внизу, и вы взираете на ситуацию с высоты птичьего полета.

Неприятности — всего лишь миг в вашей жизни, поэтому не стоит тратить личные ресурсы на «прокручивание» негативных мыслей, эмоций. Все, что от вас требуется, — сделать выводы и найти возможные пути решения проблемы.

2. Примите тот факт, что неприятная ситуация уже произошла

Вы не в силах изменить случившееся. Единственное, на что можно повлиять, — это ваше отношение к событиям. Просто примите ситуацию как данность и извлеките опыт, чтобы не повторять ошибки в будущем.

Помните: «Сегодняшние проблемы забудутся завтра, а послезавтра дадут результат».

3. Сложности даются по силам

Вы наверняка сможете пережить неприятную ситуацию, которая с вами произошла. Все испытания даются человеку по силам. Ваша задача — не расстраиваться, не впадать в уныние, а извлечь правильные уроки из случившегося. Тогда есть вероятность, что подобное не повторится в будущем.

Трудности есть у всех людей, даже у великих. Генри Форд провел много дней в гараже, прежде чем изобрел автомобиль. Наверняка в процессе он сталкивался с неудачами, но это не остановило его от дальнейших испытаний и творческих поисков.

4. Воспитывайте веру в себя

Любой успех строится на вере в себя. Если вы сами не уверены в собственных силах, продукте, бизнесе, не стоит ждать, что вами заинтересуются окружающие, поддержат и приведут к победе. Даже если на пути встречаются трудности и неприятности, не теряйте веру в себя и продолжайте идти к цели.

5. Запишите минимум 5 решений проблем

Когда эмоции улягутся, возьмите лист бумаги и тезисно запишите на нем минимум пять возможных решений текущей проблемы. Выполняйте упражнение с «холодной головой»: чувства мешают мыслить рационально. Взглянув на ситуацию без эмоций, вы поймете, какой положительный результат возможен у текущих событий.

После выполнения упражнения вы ощутите внутреннее облегчение. Теперь, что бы ни случилось, у вас есть план дальнейших действий.

Трудности даются человеку для роста и самосовершенствования. Помните об этом, сталкиваясь с жизненными проблемами. Не позволяйте чувствам захлестнуть разум. Посмотрите на ситуацию безэмоционально, примите ее неизбежность, попробуйте найти рациональный выход из положения или сделать выводы, чтобы не повторять ошибки. При таком подходе вы всегда будете ощущать себя победителем.