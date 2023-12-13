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Среда 13 декабря

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Как бороться с ленью? Топ-5 способов от Владимира Солдатова, автора хита "Вдох-Выдох"

Как бороться с ленью? Топ-5 способов от Владимира Солдатова, автора хита "Вдох-Выдох"
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Лень и прокрастинация могут стать вашими врагами, мешающими достижению поставленных целей. Однако важно понимать, что эти чувства возникают не просто так, а имеют свои корни в работе нашего мозга. Своими секретами поделился исполнитель и автор песен Владимир Солдатов.

Наш "древний мозг", или спинной мозг, работает на уровне инстинктов и стремится сохранить нашу жизнь, избегая излишних затрат энергии. Для него все в крайностях, если вы тратите ресурсы, то можете умереть. Соответственно, в тот момент когда вы лежите на диване и не можете встать ваш древний мозг пытается спасти вам жизнь. В современных реалиях такое поведение мозга не корректно, раньше все было проще – нужно было накапливать энергию, лежа в пещере, потому что в любой момент могут понадобиться силы для охоты и выживания. По этой причине, когда мы сталкиваемся с задачей, которая кажется нам тяжелой или монотонной, наш мозг начинает подавать сигналы лени и отрицания. Но как же тогда бороться с ленью?

  1. Список дел. Это поможет вашему мозгу понять, сколько энергии потребуется на каждое действие, и сделает процесс более структурированным.
  2. Придумывайте веселые привязки к неприятным делам, чтобы создать позитивное настроение и мотивацию для их выполнения. Монотонные действия тяжелы для мозга, затрачивают много сил и приносят меньше удовольствия, поэтому вам нужно привязать то, что вам больше нравится. Например, при работе в офисе организовать свое рабочее место так, чтобы вам было хорошо, разместить фото близких, купить классную клавиатуру, установить крутую заставку на рабочем столе. Организуйте свое рабочее пространство так, чтобы там было чисто и вам по душе.
  3. Делайте пятиминутные перерывы каждые 25-30 минут. Каждые полчаса вы можете делать зарядку, смотрите котиков в интернете, поднимаете себе настроение и на позитивной волне дальше делаете свою работу.
  4. Постарайтесь наладить отношения со своими коллегами. Коммуникация будет создавать приятную атмосферу и заряжать вас и ваших коллег на рабочую атмосферу
  5. Напоминайте себе о целях и причинах, по которым вы занимаетесь определенной деятельностью. Это поможет вам освежить мотивацию и продолжать двигаться к поставленным целям.

Фото: личный архив Владимира Солдатова

Занятия спортом. Они тренируют волю. Рекомендую разнообразные виды спорта, такие как йога, бассейн, зал или групповые занятия, в зависимости от ваших предпочтений. Спорт не должен утомлять, а помогать чувствовать себя в тонусе.

Борьба с ленью требует усилий и самодисциплины, но при правильном подходе вы сможете преодолеть эту проблему и достичь успеха в своих делах.

13 декабря 2023, 14:27
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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