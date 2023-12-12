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Вторник 12 декабря

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Звезды стоят в очереди на самую востребованную этой зимой процедуру

Звезды стоят в очереди на самую востребованную этой зимой процедуру
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Suite Beauty Couture, традиционно, собирает самых красивых людей Москвы. Знаменитости любят это место за особую атмосферу, косметику Balmain, эксклюзивные процедуры. Хозяйка салона Севиндж Рагимова рассказала о самой популярной среди звезд эстрады и кино процедуре этой зимой. Это настоящее волшебство!

В наступившие холода невозможно обойтись без мадеротерапии. Это глубинная массажная техника для лица и тела с использованием деревянных инструментов. Процедура сочетает пользу антицеллюлитного, лимфодренажного, точечного, спортивного, фасциального и расслабляющего массажа. Работа мастера приводит к оздоровлению тела, снижению веса, избавлению от целлюлита и от болей, к омоложению кожи лица и тела.

Уже после первой процедуры напоминающими скалку раулями из натурально бука происходит улучшение работы лимфатической системы, запускается процесс детоксикации тела, идет избавление от отеков и восстановление обмена веществ, повышается мышечный тонус, уходят зажимы и так называемые кольца Венеры. Появляется гибкость связок, суставов, фасций.

Мадеротерапию наши звезды считают волшебством, поскольку омоложение идет буквально на глазах. При этом подобный инструментальный ритмический массаж повышает эффективность сеанса в 3-4 раза.

Фото: пресс-служба

Специалисты Suite Beauty Couture пояснили, что застой лимфы – причина целлюлита, отеков и плохого обмена веществ. Но используемые ими инструменты создают мощные вибрации, которые сливают лимфу к лимфоузлам. Так происходит быстрое естественное похудение. Поэтому звезды стоят тут в очереди на эту чудодейственную и недорогую процедуру.

12 декабря 2023, 12:31
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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