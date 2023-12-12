Звезды стоят в очереди на самую востребованную этой зимой процедуру

Suite Beauty Couture, традиционно, собирает самых красивых людей Москвы. Знаменитости любят это место за особую атмосферу, косметику Balmain, эксклюзивные процедуры. Хозяйка салона Севиндж Рагимова рассказала о самой популярной среди звезд эстрады и кино процедуре этой зимой. Это настоящее волшебство!



В наступившие холода невозможно обойтись без мадеротерапии. Это глубинная массажная техника для лица и тела с использованием деревянных инструментов. Процедура сочетает пользу антицеллюлитного, лимфодренажного, точечного, спортивного, фасциального и расслабляющего массажа. Работа мастера приводит к оздоровлению тела, снижению веса, избавлению от целлюлита и от болей, к омоложению кожи лица и тела.



Уже после первой процедуры напоминающими скалку раулями из натурально бука происходит улучшение работы лимфатической системы, запускается процесс детоксикации тела, идет избавление от отеков и восстановление обмена веществ, повышается мышечный тонус, уходят зажимы и так называемые кольца Венеры. Появляется гибкость связок, суставов, фасций.

Мадеротерапию наши звезды считают волшебством, поскольку омоложение идет буквально на глазах. При этом подобный инструментальный ритмический массаж повышает эффективность сеанса в 3-4 раза.

Специалисты Suite Beauty Couture пояснили, что застой лимфы – причина целлюлита, отеков и плохого обмена веществ. Но используемые ими инструменты создают мощные вибрации, которые сливают лимфу к лимфоузлам. Так происходит быстрое естественное похудение. Поэтому звезды стоят тут в очереди на эту чудодейственную и недорогую процедуру.