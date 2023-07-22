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Суббота 22 июля

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5 книг о природе и путешествиях, которые не отпустят вас до последней страницы

5 книг о природе и путешествиях, которые не отпустят вас до последней страницы
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Лето – идеальное время для путешествий. С чего начать, если не хочется двигаться привычными туристическими маршрутами? Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые вдохновят на необычные странствия – автостопом, на велосипеде, на электричках и даже внутрь себя.

"Один в океане. История побега", Слава Курилов

Фото: Литрес

В конце 1974 года имя океанографа Станислава Курилова прогремело на весь мир. Этот человек совершил беспрецедентный по замыслу и его реализации побег из СССР – он прыгнул с 12-метровой кормы туристического лайнера и плыл до берега Филиппин почти трое суток. Из снаряжения у него были только ласты, маска и трубка, еды и питья не было совсем, но, по словам самого Курилова, внутри него было страстное желание вырваться из тоталитарной несвободы и посмотреть весь мир – оно и предавало ему сил. Оно и многолетние занятия йогой. "Море, Бог и Йога – это те три вектора, которые сошлись в одной точке – в точке побега, в точке прыжка и в тех трех сутках в океане. Все это главные составляющие Славиной души и его личности", – написал в предисловии Василий Аксенов. А о подробностях подготовки к побегу, его мотивах и выдающихся последствиях написал сам Станислав Курилов в этой книге, способной вдохновить на самые смелые странствия.

"Жизнь в дороге", Григорий Кубатьян

Фото: Литрес

Один из самых активных российских путешественников и travel-журналистов Григорий Кубатьян мечтал о путешествиях с юности. Уже в студенческие годы он много странствовал автостопом – такой способ был довольно дешевым и сулил множество интересных встреч и незабываемых приключений. Особенно, если ехать далеко и без определённого маршрута. Благодаря такой стратегии во время каникулярных вылазок Кубатьян объездил всю Россию, побывал в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, добрался до Африки и Австралии. Эти поездки и стали материалом для текстов, составивших эту книгу. Интересные случаи, авантюры и, конечно, уникальные маршруты – автор щедро делится не только произошедшим в те годы, но и лайфхаками о том, как путешествовать бюджетно.

"А чего дома сидеть? Вольный поход. Книга первая. Дилетант", Анна Смолина

Фото: Литрес

В 2016 году Анна Смолина поменяла комфортное существование в мегаполисе на жизнь в пути. Она отправилась в велопутешествие, взяв с собой только любимую таксу Капу. Конечной точкой был Магадан, но в пути все поменялось… Маршрут растянулся сначала на полгода, а потом ещё и ещё. А через сто дней после начала странствия Анна встретила своего будущего мужа. В основе этой книги – блог, который Анна вела в пути. Автор рассказывает о причинах своего поступка и о том, как никто не верил в то, что она уедет дальше ближайшего Подмосковья, о том, почему она устала от людей и, в то же самое время, давно чувствует одиночество. Оказывается, дорога может быть целительной – многое становится ясным: подлинные ценности, истинные желания, цели и мечты, к которым действительно стоит стремиться. В 2022 году по мотивам этой книги сняли фильм "Поехавшая".

"Азиатское притяжение", Олеся Новикова

Фото: Литрес

Олеся Новикова родилась на Камчатке, где до двадцати трех лет строила карьеру в рекламном отделе местной газеты. Пока однажды не решила круто повернуть свою жизнь – сделать шаг навстречу заветной мечте и отправиться в путешествие в сторону экватора. Посещая страну за страной, Олеся поняла, что не только впитывает в себя непривычную экзотику, но и начинает лучше понимать себя. "Первая "вылазка" внутрь себя послужила основой полной перестройке моего мировоззрения и фундаментом для многих преобразований в жизни", – пишет автор в предисловии. Шесть месяцев с рюкзаком по пяти странам. В этой книге собраны небанальные маршруты по Азии (что посетить и что посмотреть), философские рассуждения о мире, в котором мы живем. Олеся Новикова считает, что путешествие – это только начало долгого и интересного пути самопознания, и надеется вдохновить читателей начать своё собственное движение к своей сердцевине.

"На электричках до Байкала. Колоритные попутчики, душевные разговоры и 5000 км за 13 дней", Алексей Абанин

Фото: Литрес

Последний день августа 2016 года стал для Алексея Абанина стартом одного из самых запоминающихся приключений в жизни. Он вошёл на Курский вокзал, уверенно проследовал к кассам электричек и взял билет до Петушков. В этот момент он напоминал себе Веничку из знаменитой поэмы Ерофеева, который отправлялся тем же маршрутом. Однако в отличие от философа-алкоголика, Алексей планировал доехать до озера Байкал.

"Стоя у электрички, я четко осознавал, что шел к этому путешествию всю жизнь", – признался автор. Ему предстояло встретить множество неординарных попутчиков, увидеть небольшие поселки и крупные города – все для того, чтобы исполнить свою заветную мечту. В книге – подробности путешествия, в котором автор становится не просто бесстрастным наблюдателем, но и главным персонажем романа, который пишется сам собой по мере движения по пути.

22 июля 2023, 22:21
Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

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