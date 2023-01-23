Рисунок – это не мое: почему Эбру получится даже у тех, кто не умеет рисовать

Чтобы получить оригинальный красивый рисунок, обратитесь к технике Эбру. Живопись на воде проста в исполнении, но при этом невероятно богата оттенками и формами.
Особенности и нюансы техники эбру
Одна из древнейших техник рисования на воде под силу людям любого возраста. Чтобы создавать абстрактные картины, не обязательно знать о перспективе, палитре и других секретах профессиональных художников. Просто доверьтесь чувству и интуиции.
В качестве полотна в Эбру используется вода с растворенным в ней загустителем. Специальные краски не растекаются, а плавно переходят в полутона, оставаясь на поверхности. Взмах кистью — и они, как по волшебству, приходят в движение.
Чтобы попробовать себя в новом виде творчества, достаточно приобрести специальный набор. Для воды в нем предусмотрен загуститель, который нужно добавить в жидкость согласно инструкции — и можно приступать.
Этапы рисования
Подготовьте основу, краски и инструменты. Запаситесь вдохновением, приятными эмоциями — и действуйте:
- Нанесите несколько капель краски на воду.
- Проводя по поверхности кистью или гребешком, создавайте абстрактные узоры, волны, линии, спирали. Добавляйте другие тона по своему усмотрению.
- Когда рисунок будет готов, перенесите его на бумагу. Для этого крепко зафиксируйте бумагу в одной руку и разместите ее над водным холстом, и медленно опускайте по направлению от одного края к другому.
- Аккуратно поднимите лист бумаги, вытягивая его о бортик ванночки и дайте высохнуть ему около получаса. Можете промокнуть, чтобы убрать лишнюю влагу и прогладить утюгом с обратной стороны после высыхания для выравнивания листа.
Как видите, техника простая. Но главная ее прелесть в том, что водная основа позволяет создавать путем смешивания красок сотни оттенков и полутонов, выражать любые нюансы чувств, даже если вы не знакомы с тонкостями рисования. Кроме того, Эбру прекрасно успокаивает и снимает стресс, погружает в медитативное состояние.
Откройте для себя живопись на воде и наслаждайтесь творческим процессом, глубоким и проникновенным, как стихия.