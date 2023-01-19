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Lifestyle
Как добиться своего при помощи слов

Как добиться своего при помощи слов

Алексей Милованов

Алексей Милованов блогер

 Предприниматель. Бизнес-тренер. Автор серии книг. Эксперт года в онлайн продажах в 2021 году.
"Говори, и я увижу тебя!", – эти слова произнёс Сократ 2500 лет назад, но актуальность их не имеет срока годности. Сила слова имела большое значение даже со времён сотворения мира: "и в начале было слово..." – написано в первой строке Евангелия от Иоанна.
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Слово может творить, направлять, сохранять клад многовековых знаний и многое чего ещё. Главный нюанс -– это то, насколько мы владеем этой функцией. Однако, это далеко не единственный важный элемент добиваться цели.

Итак, как же добиться своего при помощи слов? Об этом мы и поговорим.

Уверенность в себе

Вероятно вам знакома народная мудрость: "встречают по одёжке, провожают по уму". Здесь "одежда" — не только образ вашего гардероба, но и образ мысли, психологического одеяния. Даже если человек владеет огромных словарным запасом и чёткой дикцией, но ведёт себя неуверенно, ожидаемого результата не будет.

Безусловно, мы не машины, которым чужды эмоции или волнения, однако, научиться максимально минимизировать их проявление — важная и вполне достижимая задача, достигающая путём мыслей о чём-нибудь радостном и позитивном.

Взаимная заинтересованность

Пожалуй, это "мост" между берегами противоположных взглядов и мыслей. Именно по нему проходит энергия взаимопонимания. Задача профессионального оратора — установить не только вербальный контакт, но взаимный интерес. Если вы будете проявлять интерес к слушателям, а слушатели к вам — вы профессионал. Ни в коем случае не делайте вид, будто в зале только вы, ибо аудитория почувствует себя обделённой вниманием и интерес к вам пойдёт на упадок. Это актуально и при разговоре с вашим визави в рамках деловой встречи или дружеской беседы.

Фото: Милованов Алексей

Эстетика слова

То, насколько вы красиво и чётко произносите слова, зависит качество выступления. Эстетика слова — это огранённый алмаз в обрамлении вышеперечисленных дорогостоящих навыков. Это умение под силу всем, было бы желание, вне зависимости даже от речевых дефектов. Древнегреческий философ и оратор Демосфен страдал именно этими неприятными особенностями произношения. Тем не менее, на фоне желания стать сильным ритором, он превозмог заикание и добился цели, навсегда вписав своё имя в список величайших мастеров слова.

Мы рассмотрели самые главные пункты, без которых любое ваше выступление или беседа обречены на фиаско. Для того, чтобы овладеть ими, вам понадобятся настойчивость и труд. К счастью, 21 век, именуемый инфократией изобилует всевозможными инструментами, которые помогут добиться желаемой цели, без затруднений с поиском информации, — была бы воля!

Фото: freepik.com
19 января 2023, 08:00 Источник: milovanov.pro ✓ Надежный источник

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