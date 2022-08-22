Как обрести уверенность в себе?

"Ну и нос!", "Твои услуги столько не стоят", "Ты не создана для гармоничных отношений" – откуда берутся такие внутренние диалоги и как стать более уверенной.



Уверенность в себе идет из самооценки. У каждого из нас есть представление о себе, о том, насколько он достоин уважения и принятия. Мы не рождаемся с претензиями к себе. Самооценка формируется в раннем детстве из того, что говорили о нас близкие люди, а также из того, как они сами относились к себе и друг к другу. Негативный внутренний диалог – это способ приспособиться к отношениям, где придирки и недовольство собой и другими были нормой.



Признаки низкой самооценки:

Вы ставите свои потребности на десятое место после всех остальных.

Вы заискиваете или пытаетесь занять позицию “сверху” в общении с другими.

Сравниваете себя и завидуете.

Признаки адекватной самооценки:

Вы у себя на первом месте.

Вы доброжелательны и общаетесь с другими на равных.

Умеете радоваться победам других.

Самые действенные способы стать увереннее в себе:

Научиться управлять своими мыслями

Создать поддерживающее окружение

Переосмыслить образ себя

Управлять своими мыслями

Каждая мысль запускает цепочку "мысль-чувство-действие" и в итоге даже самая безобидная мысль, например, "Я сегодня что-то не очень выгляжу" приводит к тому, что вы неосознанно начинаете себя ощущать и проявляться как неуверенный человек.

Вы можете прервать этот алгоритм, выбирая какие мысли думать. Да, это требует внимания, энергии и присутствия с собой, но осознанность – это работа, которую за вас никто не сделает.

Каждый раз, когда замечаете негативные мысли о себе, используйте "Сумасшедшую фразу" (вербальный инструмент международной школы Access Consciousness):

"Все противоположно тому, что кажется, ничто не противоположно тому, что кажется"

Звучит она действительно сумасшедше, но попробуйте повторить ее про себя или вслух 20 раз и посмотрите, насколько это изменит ваши мысли и состояние. Также вы можете повторять ее перед сном, чтобы освободить голову от забот прошедшего дня.

Поддерживающее окружение

Если вы привыкли критиковать себя, то неосознанно окружите себя людьми, которые будут "зеркалить" и подпитывать эти сомнения. Выбирайте людей, которые принимают те части вас, которые раньше критиковали и отвергали значимые другие. По началу это может ощущаться некомфортно. Рано или поздно тепло и поддержка этих людей растопят барьеры, которыми вы отделили себя от мира, решив, что с вами что-то не так.

Если сейчас рядом с вами таких людей нет, используйте вопрос: "Если бы я смотрел/а на себя глазами человека, который меня любит и принимает, что бы я о себе думал/а?"

Новый образ себя

Психика защищает любой привычный образ себя, даже если этот образ замкнутого и неуверенного в себе человека. Если фразы окружающих в духе "Ты же классный, разве ты этого не видишь?" не пробиваются через психологическую защиту, то возможно пришло время пройти распаковку личности – интервью о вашем прошлом, настоящем и будущем, которое помогает вернуть силу, раскрыть потенциал и подсветить сильные стороны. В процессе беседы вы поймете ценность своего опыта, обретете уверенность заявлять о себе, у вас появится энергия для самореализации.

Распаковка личности поможет сформировать и закрепить в психике новый образ себя, в котором есть те качества, которые вы желаете развить.

Шаг к этому вы можете сделать уже сейчас, задавая себе вопросы:

Как бы ощущала себя "Новая я", которая верит в себя?

Что бы думала о себе "Новая я", которая себя принимает?

Что если перестать судить себя – это будет лучшее, что вы сделаете для себя сегодня? Желаю вам выйти на новый уровень отношений с собой.