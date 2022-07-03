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Lifestyle
Тинты, блески, помады и лаки для губ: чем отличаются и что выбрать?

Тинты, блески, помады и лаки для губ: чем отличаются и что выбрать?

Аглая Глинка

Аглая Глинка блогер

 Бьюти-эксперт, основатель бренда косметики "Glossom"
Сейчас на полках можно найти огромный ассортимент декоративной косметики для губ, и это здорово. Но иногда так трудно решить: пользоваться всем? Держать на туалетном столике что-то одно, но идеально подходящее? А как выбрать лучшее для себя?
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Тинт

Это сравнительно новое достижение корейской бьюти-индустрии, стремительно набирающее популярность. Выпускают продукт во всех доступных формах: в виде жидкости, геля, крема, желе и даже привычного из-за помады карандаша.

В чем преимущества тинта перед помадами и блесками:

  • Естественное впечатление. Классические тинты лишены глянца, и подкрашенные ими губы выглядят так, словно оттенок им дан от природы. Идеальный вариант для макияжа нюд.
  • Стойкость пигмента. Тинт не смывается водой и в процессе еды. Бонус: следов на стаканах тоже не остается, и при порыве ветра волосы не липнут к губам.
  • Возможность постепенно углублять тон. Многих отпугивает яркость тинта в упаковке, но суть в том, что на губы он ложится прозрачным слоем. Его даже можно использовать для придания лицу легкого румянца! А если хочется более интенсивного цвета, достаточно нанести еще несколько слоев, пока желаемый результат не будет достигнут.

Несомненные достоинства тинтов не означают, что новый продукт вытеснит более привычные помады и блески. У него есть ряд недостатков:

  • При частом использовании тинт сильно сушит кожу. Производители решают проблему, добавляя в средство увлажняющие и питательные масла, но эти компоненты сокращают время, которое тинт держится на губах.
  • Стандартная палитра тинтов не очень широка. Она постепенно наращивает число оттенков, но все равно уступает в разнообразии помадам и блескам.
  • Отсутствие глянца — не всегда преимущество. Для соблазнительного сияния придется пользоваться блеском или лаком.

Блеск

Знакомый и понятный, блеск для губ заслуженно популярен среди женщин всех возрастов.

Он бывает прозрачным: тогда губы сохраняют свой натуральный цвет, но приобретают увлажненный, привлекательный вид. Этот вариант очень в духе тренда на естественность.

Мерцающий блеск для губ — шикарный вариант как для вечеринки, так и для прогулки. Крошечные блестки очень красиво отражают свет, от губ невозможно оторвать взгляд.

А ведь есть еще блески-пламперы (от англ. plump — припухший) для визуального увеличения губ! Действуют они за счет таких компонентов, как острый перец или ментол.

Нередко блеск производится по принципу «два в одном».

Пожалуй, главным недостатком этого продукта является липкость и недолговечность: даже среди высококачественных средств трудно найти те, которые ни в каких обстоятельствах не смажутся, не потребуют осторожности, чтобы не испачкать одежду и волосы, а также продержатся на губах больше, чем несколько часов.

Помада

Из всех декоративных средств для губ это — самое известное. Можно сказать, базовое.

Кроме широкой палитры современные помады могут похвастаться ухаживающими компонентами в составе — например, маслами, фруктовыми кислотами, защитой от УФ-излучения.

Нельзя забывать о разнообразии форм: кто-то предпочитает классическую, кто-то — карандаш.

Большинство производителей сейчас выпускают влагостойкие помады, также можно выбрать матовый или глянцевый вариант.

В чем помада уступает тинтам и блескам, так это в простоте использования. Обычно ей свойственна более насыщенная, густая текстура, и наносить ее без определенной сноровки не всегда получается удачно.

Также надо признать, что даже влагостойкая помада не может соперничать с тинтом по части длительности эффекта. Цвет неизбежно тускнеет, и его приходится подновлять в течение дня.

Лак

Как и тинт, лак для губ относится к бьют-продуктам нового поколения. Его особенность — умопомрачительно яркие цвета и несравненный, будто полированный глянец.

Фактически, это гибрид помады и блеска на водной основе.

Обычно к упаковке прилагается специальная кисточка для нанесения средства, что, безусловно, является преимуществом.

Однако, для лака характерен тот же недостаток, что для тинта: он сушит кожу и при частом использовании провоцирует шелушение. Впрочем, лаки с увлажняющими компонентами тоже уже появились.

Проблемы выбора на самом деле нет

Секрет идеального макияжа без вреда для кожи — это:

1. Подбирать продукты, не вызывающие негативных реакций.

2. Сочетать средства, работающие на разные цели. Например, можно придать губам тон тинтом и поверх нанести слой увлажняющей помады или блеска. Во-первых, компенсируется характерное для тинта пересушивание. Во-вторых, результат будет более впечатляющим и долгоиграющим.

Экспериментировать с новой для себя косметикой всегда интересно, особенно когда она расширяет возможности привычного набора косметички. А ухаживающие компоненты помогают совмещать приятное с полезным.

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Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 июля 2022, 20:16 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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