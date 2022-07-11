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Lifestyle
Пять самых нелепых слухов о ринопластике

Пять самых нелепых слухов о ринопластике

Тигран Алексанян

Тигран Алексанян блогер

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук
Вокруг ринопластики действительно витает множество слухов и домыслов. Вместе с Тиграном Алексаняном выясняем, чему можно верить, а чему нет.
прочитано 230 раз

Изменить форму носа или хотя бы слегка его подправить хотели бы многие. Кто-то спокойно решается на такой шаг и меняет свою жизнь в лучшую сторону, других такой шаг по тем или иным причинам пугает.

Есть мнение, что...

По желанию, можно сделать совершенно любой нос

Теоретически такое действительно возможно. Хотя, конечно, слишком большой в незаметную кнопочку превратить не получится. Но в целом хирургу по силам изменить форму, размер, приподнять кончик или убрать горбинку. Вопрос в другом: будет ли пациент настаивать на "звездном носе" или же совместно с врачом подберет оптимальный вариант именно для себя. В этом деле имеет значение овал лица, черты и даже тип кожи. Задача хирурга не в том, чтобы просто выполнить свою работу, а сделать так, чтобы новый нос стал гармоничной и естественной частью лица.

Есть мнение, что...

Пластический хирург отвечает только за эстетику, но не за здоровье

Если нужно исправить перегородку, в некоторых клиниках приглашают лор-хирурга, который отвечает за дальнейший функционал носа. Но в таком подходе есть один жирный минус: работа выполняется в четыре руки. А пациент все же в операционной, а не на концерте. Если хирург выполняет ринопластику, он должен владеть и септопластикой – то есть знать, как привести в порядок дыхательную систему. Можно сначала устранить лор-патологию, а потом уже идти за красотой. Но тогда это упущенная возможность поймать сразу двух зайцев при одном наркозе и восстановительном периоде.

Есть мнение, что...

Ринопластику можно сочетать с другими операциями на лице и сделать комбо-операцию

Сегодня "опт" действительно пользуется большим спросом. Это разумно: можно сократить время пребывания в клинике, получить скидки и решить сразу несколько вопросов. В редких случаях совместить операцию можно с блефаропластикой. Это малое вмешательство, и работа проводится в одной зоне. Но в целом даже очень квалифицированные врачи ринопластику предпочитают выполнять отдельно. Объяснить это просто: работа в полости носа достаточно капризная – здесь и сосуды, и нарушение питания, и соприкосновения с хрящевыми тканями. Вмешательство – трудоемкое, поэтому совместить ее, к примеру с подтяжкой, не получится.

Есть мнение, что...

После операции ждет долгий восстановительный период

Конечно, на следующий день вскочить и побежать по делам не получится. Некоторые пациенты прощаются с синяками и отеками через неделю, другие чуть дольше. В целом восстановительный период длится две недели. После этого можно вернуться к привычному образу жизни, но выполнять рекомендации врача. Например, добавить физиотерапию и снизить потребление жидкости, чтобы не провоцировать отеки. Отправиться в отпуск можно будет через месяц после вмешательства, а вернуться в спортзал – через два.

Есть мнение, что...

Через некоторое время нос "поплывет"

Если операция выполнена неправильно, такое может случиться. Вот почему так важно выбрать профессионала, а не ориентироваться только на прайс. Нос начинает "ехать" в том случае, когда не были учтены анатомические особенности и работа выполнялась по шаблону. Также причиной незначительных перемен может стать биологический процесс – с возрастом кончик носа немного опускается. Но если работа сделана корректно, все рекомендации до и после соблюдены, новый нос останется на месте навсегда.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2022, 02:32 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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