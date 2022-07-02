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Lifestyle
Визуальный эффект: какой маникюр скроет недостатки формы ногтей

Визуальный эффект: какой маникюр скроет недостатки формы ногтей

Дарья Токарева

Дарья Токарева блогер

 Бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты "Фетишъ beauty"
Ухоженные пальчики с образцовым маникюром – неотъемлемая часть образа любой красавицы. Но что делать, если ногти не идеальные? Правильно подобранный дизайн и средства его воплощения помогут скрыть недостатки.
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Что значит некрасивые ногти?

Специалисты нейл-индустрии выделяют два типа образцовой формы ногтей: овальная и прямоугольная. Все остальные требуют коррекции. Порой специалистам нейл-арта приходится прикладывать много усилий, чтобы довести внешний вид пластины до совершенства.

Кроме того, часто встречаются белые пятна, бугристости и другие дефекты. Они свидетельствуют о различных нарушениях в организме и требуют специальной терапии. Но коррекция состояния — длительный процесс, а девушкам хочется иметь красивые ногти здесь и сейчас. Тогда за дело берутся мастера маникюра.

Способы визуальной коррекции ногтей

Чтобы скрыть недостатки ногтевых пластин, специалисты используют несколько проверенных способов. Можно тщательно сдвинуть и удалить кутикулу, нанести лак темных оттенков, избегая боковых зон. Визуально сузить ногти довольно легко, если придать им форму овала или окрасить в яркие оттенки среднюю часть.

И все же главным «оружием» против недостатков остается цвет и тип покрытия. Крем-лак сохнет долго, но хорошо скрывает неровности. Чтобы получить идеальный маникюр, достаточно одного слоя.

Эффектно смотрится перламутр, нанесенный поверх увлажняющей основы. Если на ногтях есть пятна, лучше использовать матовый или шеллак. В некоторых случаях выходом из положения может стать мозаичный лак, создающий причудливые узоры при растрескивании. Они неплохо скрывают визуальные недостатки ногтевых пластин.

Какие оттенки использовать?

Если проблема заключается в неправильной форме ногтя, отдавайте предпочтение темным тонам. Они позволяют визуально сузить пластину и не акцентировать внимание на дефектах.

Сделать акцент на центральной части помогут яркие цвета в сочетании с бежевым или розовым. Женщинам с широкими ногтями специалисты нейл-арта предлагают дизайн из двух контрастных оттенков, отделенных вертикальной полосой.

Отвлечь внимание от неправильной формы ногтя или цветовых дефектов поможет градиент с переходом от светлых тонов к более темным. Хороший эффект дает мраморный или французский маникюр.

Коррекция с перспективой

Если не нравится форма ногтя, ее легко исправить, регулярно делая маникюр. Например, можно сузить пластину, время от времени отодвигая кутикулу и обрабатывая пилочкой боковые грани. Постепенно будет создаваться изгиб в виде арки. Основание станет шире, а общая форма приблизится к овалу.

Для коррекции круглых и квадратных ногтей необходимо освободить ногтевое ложе, что также достигается отодвиганием кутикулы. Одновременно можно подпиливать боковые края пластины. Даже одна такая процедура визуально изменит форму ногтя. Если дополнить "картину" грамотным дизайном маникюра, визуальные дефекты можно без труда скрыть.

Еще один рабочий способ коррекции — наращивание. С помощью акрила в кратчайший период можно придать ногтевой пластине желаемый вид.

Какой дизайн выбрать?

Самый действенный и эффектный способ скрыть недостатки — правильно выбранный дизайн. Интересным решением может быть техника negative space. Она визуально вытягивает ногтевую пластину, приближая ее форму к овальной. Для этого на центральную часть наносят цветной лак, оставляя края неокрашенными. Благодаря такому подходу кисти рук кажутся вытянутыми и изящными.

Точно так же работает противоположный прием. Середину ногтя покрывают лаком светлых тонов, а боковые грани — темным.

Нюдовый маникюр в пастельных тонах позволяет сделать ногти аккуратными, но при этом не привлекать к ним внимания. Сегодня такой дизайн один из самых востребованных. В нем нет кричащих тонов, но присутствует скромность и самодостаточность.

Геометрические решения также помогают создать вариант стильного нейл-арта. Можно прибегнуть к чередованию светлых и темных зон, золотых или серебристых декоративных элементов. Для коррекции коротких ногтевых пластин лучше использовать насыщенные тона, такие как зеленый, винный, вишневый, синий.

Красивые от природы ногти есть далеко не у каждой девушки. Но с помощью правильно выполненного маникюра и дизайна можно легко довести их до совершенства.

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Фото: Elena Sikorskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 2 июля 2022, 20:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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