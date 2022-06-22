Какие тренды будут в постельном белье в ближайшие годы

Мода диктует свои правила. Она говорит нам о том, что надеть, какой макияж носить и даже какой мебелью обставить дом. Постельное белье также подвержено этому влиянию: сегодня эксперты могут четко сказать – на каком комплекте модно или немодно спать. Михаил Забелин, генеральный директор, основатель фабрики постельного белья "postelka37.com" рассказал о трендах в постельном текстиле и о том, на что действительно стоит ориентироваться при его выборе.



прочитано 86 раз