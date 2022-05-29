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Lifestyle
Причинно-следственная связь: от чего зависит ход нашей жизни?

Причинно-следственная связь: от чего зависит ход нашей жизни?

Юлия Ивлиева

Юлия Ивлиева блогер

 Психолог, эзотерик, автор образовательных программ.
У каждого события в жизни есть причины и последствия – как отрицательные, и так положительные. Не всегда логические цепочки очевидны при поверхностном взгляде на вещи, но все явления в мире тесно переплетены. О том, как понять законы, по которым развивается ваша судьба, и при необходимости скорректировать направление, рассказывает Юлия Ивлиев..
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Настоящее и будущее — совокупность выборов, сделанных в прошлом

Очевидные примеры: выпив два литра чая после обеда, человек хочет в туалет, а проведя бессонную ночь, клюет носом и не может сосредоточиться на следующий день. Тот же принцип работает и для более масштабных явлений.

Однако зачастую люди не улавливают причинно-следственных связей в собственной жизни и окружающем мире. Притом все индивиды, все события — вчера, сегодня, завтра — находятся в прямой или косвенной зависимости друг от друга.

Настоящее — не набор случайностей, а результат решений, принятых в прошлом. Вес имеют как совершенные действия, так и не предпринятые ходы.

Умение видеть предпосылки событий меняет жизнь

Если научиться отслеживать и просчитывать причины и следствия, обнаруживается гораздо меньше сюрпризов на пути, а управлять собственной жизнью становится на порядок проще.

Почему кто-то получает желанную работу, а кто-то нет? Благодаря чему один сохраняет счастливые отношения, а у кого-то не получается построить гармоничный союз? По каким причинам одни становятся жертвами обмана чаще, чем другие? Как получается, что кто-то зарабатывает деньги, а прочие на том же деле постоянно их теряют?

Ответы на миллион вопросов кроются в предпосылках, которые можно определить, и при необходимости скорректировать их последствия, а главное — не повторять одних и тех же ошибок.

Примеры причинно-следственных связей

1. Энергетический долг.

Говоря о причинно-следственных связях в жизни людей, удобно оперировать понятиями "выбор" и "цена выбора". Рассмотрим вариант распавшейся семьи: разведенные мужчина и женщина, общие дети.

По закону отец обязан выплачивать 25 % своего дохода в качестве алиментов, однако он принимает решение этого не делать, или мать отказывается от его поддержки по морально обоснованным причинам. Что произойдет дальше?

Жизнь стремится к сохранению баланса, поэтому средства, которые не достались детям, не останутся у мужчины. Он начнет терять деньги на штрафах, нечестности партнеров, столкновениях с аферистами. Его будут преследовать непредвиденные расходы, или просто уровень заработка планомерно сократится.

Между тем женщина, оставшаяся без поддержки, будет получать ту же сумму из неожиданных источников: премий, подарков на праздники, выигрышей в лотереи, увеличения объема заказов и т. д., и т. п.

При условии выплаты алиментов схема построится иначе, однако и здесь есть пространство для выбора. Если какую-то часть выделенных на ребенка денег женщина потратит на себя, то возникнет энергетический долг. Тогда уже у нее появятся расходы, которые вычтут из бюджета положенную сумму.

2. Концентрация на чужой жизни.

Наглядная иллюстрация: девушка предполагает, что для того, чтобы жизнь наладилась, ей нужно заработать конкретную сумму. Но если в планах покупка квартиры/машины/техники родителям, оплата образования младшего брата, погашение кредита мужа, то есть, не собственное благополучие, а помощь другим, то, увы, велика вероятность того, что девушка не получит желаемых денег, и ее личный бюджет останется минимальным.

Причина в том, что с точки зрения вселенной каждый человек может отвечать только за себя и посылать запрос только на ресурсы, предназначенные ему. Если индивид нарушает этот закон, то мир начинает его воспитывать, отнимая сначала деньги, потом отношения, и, наконец, здоровье.

Единственный способ избежать катастроф — вернуться к собственной жизни, на место, где должен быть.

Личным желаниям вселенная идет навстречу гораздо охотней, ведь спасательство — это мания величия, транслирующая ложный посыл о том, что окружающие слабы и беспомощны.

Опыт, уроки и выводы — это путь, который каждый должен проходить самостоятельно, не оглядываясь на остальных и не вмешиваясь в чужую жизнь.

3. Принцип компенсации.

Мир справедлив, даже если это не всегда видно невооруженным взглядом. Например, врожденные проблемы со здоровьем часто обусловлены историей семьи и реинкарнационным опытом индивида. Таким образом, если в нескольких поколениях совершались предательства, убийства и тому подобное, на долю потомков могут выпасть действительно тяжелые испытания.

Однако любая проблема обязательно чем-то уравновешивается. Главное — проработать причинно-следственные связи, разобраться, где был нарушен закон течения жизни и по возможности не повторять ошибок.

Вес имеют не только поступки, но и намерения, мысли. Все, что получает человек, нацелено на сохранение баланса в мире. Направить судьбу в позитивное русло получиться, если рассматривать всякую ситуацию в объеме, проработав все глубокие предпосылки.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 мая 2022, 02:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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