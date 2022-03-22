Как не удешевить образ и атмосферу вашей фотографии: Несколько приемов

Белый тотал-лук
В нашем сознании темная невзрачная одежда ассоциируется преимущественно с бедностью. Возможно, потому что считается, что темный цвет – практичный. И наоборот, стильные луки, где преобладает палитра светлых оттенков, воспринимаются как что-то дорогое и шикарное. Такие оттенки добавляют элегантности в образ. Можно комбинировать между собой оттенки из природной палитры, благородные бежевые тона, оттенки драгоценных камней также подойдут.
Украшения
Дорогой образ для фото, конечно же, не предполагает дешевой яркой бижутерии, где преобладают стразы и кристаллы, разноцветные камни в клипсах и ожерельях. Подбирая украшение, обратите внимание на минималистичный и оригинальный дизайн. Остановите свой выбор на том, что подчеркнет ваш характер, личное чувство вкуса. Такие аксессуары будут дополнять ваш лук и как бы рассказывать историю о вас.
Еще один важный момент: дозированное использование украшений. Достаточно просто сделать акцент, например, на запястье или на шее. Если вы считаете, что аксессуар все же слишком привлекает внимание, можно нейтрализовать его, скомбинировав со спокойными или нарочито грубыми вещами.
Ремень
Еще один важный must have, помогающий дополнить дорогой образ, – стильный качественный ремень. Когда вы добавляете кожаный ремень, этот прием формирует лук на ряд модных ступеней выше.
Стильно и логично дополнить образ поможет сумка. Желательно, чтобы она была жесткой фиксированной формы. Такие детали дают легкий намек на дизайнерскую модель в луке. Она будет выглядеть элегантно и прослужит долго. Мягкие же сумки как правило делают образ дешевым, а иногда-неопрятным.