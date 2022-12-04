Chow Chow: вкусы Юго-Восточной Азии собрали в одном меню

Паназиатская кухня в Москве пользуется неизменной популярностью. Довольно простая в исполнении, но яркая и экспрессивная еда стабильного качества и, как правило, демократичная по цене обеспечивает себе армию преданных поклонников практически круглогодично. Но особенно востребована она в осенне-зимний период с его неуютной погодой и скудным солнцем. Поэтому паназиатских бистро никогда не бывает много.



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