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Lifestyle

Chow Chow: вкусы Юго-Восточной Азии собрали в одном меню

Паназиатская кухня в Москве пользуется неизменной популярностью. Довольно простая в исполнении, но яркая и экспрессивная еда стабильного качества и, как правило, демократичная по цене обеспечивает себе армию преданных поклонников практически круглогодично. Но особенно востребована она в осенне-зимний период с его неуютной погодой и скудным солнцем. Поэтому паназиатских бистро никогда не бывает много.
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Очередной комфортный проект такого плана открылся аккурат к началу осени на улице Забелина, которая все более уверенно обрастает разноформатными демократическими заведениями. Речь идет о Chow Chow asian bar&food от команды, запустившей также "Мичеладу", Pho Point и "Хинкали Point". За кухню в целом отвечает Владимир Жбанников, а за ее вьетнамскую часть – Буй Тхи Винь. В небольшом меню собрано примерно три десятка блюд происхождением большей частью из Китая, Вьетнама и Таиланда.

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На закуску здесь предлагают, например, спринг-роллы с курицей и креветкой, тофу с имбирно-ореховым соусом, несколько видов бао и димсамов. В разделе супов присутствуют и том ям, и лакса, и фо бо – на выбор.

В разделе блюд из лапши и риса тоже главным образом классика – пад тай с курицей, лапша с курицей в ореховом соусе, рис с тофу и овощами. Интереснее других выглядит, пожалуй, лапша с кальмаром в карри-устричном соусе.

Среди горячих блюд стоит обратить внимание на сибаса с желтым кокосовым карри, говядину в перечном соусе и массаман-карри с курицей. Все готовится из-под ножа и довольно быстро, порции большие. Что касается остроты, то она все-таки предусмотрительно смягчена. Но тем, то любит погорячее, никогда не откажут в просьбе добавить в блюдо еще немного чили.

Раздел десертов совсем крохотный и, пожалуй, наиболее европеизированный. Шоколадный бисквит с сырным кремом соседствует здесь с жареным бананом, сервируемым с мороженым, и со слегка обожженным на гриле ананасом, который подают со сливочным муссом и сладким чили.

В барной карте царит та же демократическая полифония. Здесь найдутся и соджу, и водка, и виски с текилой. Китайское пиво соседствует с русским сидром, а экзотические чаи вроде да хун пао или анчана – с имбирным грогом и причудливым сетом том ям шотов.

Средний счет – 1200 рублей.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: пресс-служба Chow Chow asian bar&food
Автор: 4 декабря 2022, 08:24 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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