Sangre Fresca: На Патриках открыли гастропортал в Мексику

В Москве на Патриарших прудах открыли гастропортал в Мексику – ресторан Sangre Fresca.

Столица, как известно, город, который никогда не спит. Поэтому заведения с эмоциональной и яркой едой вроде бы должны быть здесь особенно востребованы – в конце концов, москвичам где-то нужно черпать силы и вдохновение для того, чтобы соответствовать стремительному ритму жизни мегаполиса. В реальности, однако, все сложнее. Наиболее темпераментная кухня – индийская, тайская, ливанская, корейская, мексиканская – в ее аутентичном варианте привлекает немногих. Рестораторы хорошо это знают и поэтому всегда находятся в поисках оптимального баланса. Но если таковой удается нащупать, у проекта есть все шансы на громкий успех.

Похоже, именно это случилось с Sangre Fresca, открывшем свои двери летом в Ермолаевском переулке. Казалось бы, Патрики трудно чем-то удивить, но известному московскому ресторатору и бренд-шефу Глену Баллису (Lucky Group, Novikov Group) это удалось. За реализацию гастрономической составляющей проекта отвечает Марк Антонио Ферейра – мексиканец, родом из Лос-Анджелеса, но уже давно работающий в Москве. А готовит он здесь комфортную, по сути, европейскую еду, но с яркими мексиканскими акцентами.

В качестве комплимента каждому гостю подают хумус из авокадо с начос и каким-нибудь свежим сезонным корнеплодом. Поначалу был редис, сейчас это цветная морковь. Легкое, ни к чему не обязывающее блюдо скрашивает ожидание заказа и настраивает на позитивный.

В меню можно найти и тако, и буррито, и хрустящий рис, и кесадилью, и чуррос, но все это "неканоническое". Например, кесадилью подают с трюфельной рикоттой и обжаренными вешенками, тако готовят с уткой, хрустящим луком, пюре из красной фасоли и сальсой на основе авокадо, а буррито начиняют пико-де-гайо, крабом и айоли. Все в меру пряное, хорошо сбалансированное, все с аппетитно хрустящими кукурузными лепешками, ко всему отдельно предлагают гуакамоле и острую приправу из красного перца.

Впрочем, подобным образом сконструирована практически каждая позиция во всех разделах – от raw до десертов. Так свежие устрицы подают с сангритой, а севиче из сибаса – с огурцом и личи. Помидоры отлично сочетаются с арбузным гаспаччо, а мидии – с чоризо и молодым картофелем.

Приготовленный на гриле ягненок дополнен запеченным бататом и… ложкой сметаны — от такого сочетания мгновенно рождается удивительно русский вкус. Цыпленка подрумянивают в хоспере и сопровождают кукурузным пюре и трюфельным джусом. Мини-осьминога начиняют фаршем из чоризо, на гарнир – жареный мексиканский рис с тем же чоризо и кукурузной сальсой.

Раздел десертов совсем короткий и столь же космополитичный – с чуррос, ванильным мороженым и какао соусом, с сочной мескаль бабой со сметаной и лаймом, с жареным на гриле ананасом и с … трелече с ягодами. "Три молока", хоть совсем и не мексиканские, впрочем, отменно хороши.

Отдельно следует упомянуть о солидной барной карте, которая заслуживает самого пристального внимания хотя бы потому, что за нее отвечает команда петербургского бара El Copitas. Все-таки, восьмое место в мировом рейтинге The World’s 50 Best Bars чего-нибудь, да стоит.

Средний счет – 3 000 рублей.