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Ни в сказке сказать ни пером описать: "Теремок" и ЛитРес объявляют конкурс волшебных историй

Ни в сказке сказать ни пером описать: "Теремок" и ЛитРес объявляют конкурс волшебных историй

"Теремок", лидер российского рынка fast casual, и издательская платформа для digital-авторов ЛитРес: Самиздат, объявляют конкурс сказок на новый лад "Современный Теремок".
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В рамках проекта всем желающим предлагается переписать известную сказку или придумать своего волшебного героя и его историю. Победителей выберет экспертное жюри: публицист Евгений Жаринов, актер Евгений Стычкин, певица Хелависа, писатель Григорий Служитель, шеф-редактор ГК "ЛитРес" Екатерина Писарева и ведущий редактор ЛитРес: Издательство Евгения Анисимова. Произведения 10 финалистов войдут в специальный сборник, который будет опубликован в сервисе ЛитРес весной 2023 года.

"Теремок" и ЛитРес запустили конкурс сказок, чтобы как у начинающих писателей, так и у опытных авторов появилась возможность взглянуть свежим взглядом на знакомые с детства произведения и подарить им новую жизнь. В рамках проекта все желающие могут предложить свои варианты известных историй про Ивана-дурака, Кощея Бессмертного, Василису Премудрую и других героев или придумать собственный сюжет с оригинальными персонажами. Выбор жанров широк: фэнтези любых направлений, сказки, городские легенды — как подскажут вдохновение и фантазия. Заявки принимают с 9 ноября по 22 декабря 2022 года.

Объем конкурсных произведений — от 10 тысяч до 60 тысяч знаков. Один автор может предложить одно произведение. Ограничений по возрасту и писательскому опыту нет, единственное исключение —произведения детей до 14 лет отправляют на конкурс родители. Для того, чтобы принять участие, нужно опубликовать историю с помощью сервиса ЛитРес: Самиздат и приложить ссылку на нее к заявке на конкурс на сайте.

Победителей определит жюри:

— Евгений Жаринов, публицист, переводчик, литературовед, доктор филологических наук;

— Евгений Стычкин, актер, режиссер, телеведущий;

— Хелависа, певица, автор песен, лидер и основатель группы "Мельница";

— Григорий Служитель, актер "Студии театрального искусства", автор романа "Дни Савелия";

— Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок";

— Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний "ЛитРес";

— Евгения Анисимова, ведущий редактор ЛитРес: Издательство.

Члены жюри выберут 10 финалистов, чьи произведения войдут в книгу сказок, которая будет опубликована в сервисе ЛитРес. Все победители также получат по два экземпляра печатного сборника и годовой ЛитРес: Абонемент, который дает ежемесячный доступ к одной книге стоимостью до 700 рублей из каталога ЛитРес и двум — из специальной подборки. Работы трех лучших авторов отметят ценными призами, среди которых — ноутбук, планшет и смартфон, а также сертификатами на покупки в «Теремке».

«Волшебная сказка, согласно В. Я. Проппу, лежит в основе всей мировой литературы. Любой человек, особенно в раннем возрасте, по природе своей — сказочник, а, значит, творец. Именно творчество является наиболее осмысленной и душеспасительной деятельностью для каждого из нас. Пишите и читайте сказки!», — говорит Евгений Жаринов.

"Я всегда с удовольствием принимаю участие в жюри литературных конкурсов — во-первых, это возможность познакомиться с новыми произведениями, а во-вторых, определённый азарт — насколько мои предпочтения совпадут с итоговыми оценками. Пока что все мои фавориты в конкурсах оказывались победителями. Сказки — моя привычная стихия, я сама и автор, и рассказчик, и будет интересно посмотреть, как конкурсанты справятся с тяжелым ремеслом сторителлинга", — рассказывает Хелависа.

"Современная жизнь такова, что нам всё чаще хочется уповать на чудо, поэтому нет ничего странного в том, что именно жанр сказки в наши дни настолько популярен. Широко говоря, цель любого писателя – сочинить хотя бы одно заклинание, которое смогло бы спасти мир. Придумать одно единственное волшебное слово, которое либо сгустит, либо (что желательнее) рассеет чары. И как писателю, и как читателю, мне очень интересно, как современная литература работает с тонкой материей чуда и волшебства", — делится Григорий Служитель.

Лонг-лист конкурса будет объявлен 28 декабря 2022 года, шорт-лист — 13 января 2023 года. Имена победителей жюри назовет 8 февраля 2023 года, а итоговый сборник сказок финалистов будет опубликован в сервисе ЛитРес весной 2023 года.

Ознакомиться с подробными условиями конкурса и отправить заявку на участие можно на сайте.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

В пресс-службу ресторанов "Теремок" к Тамаре Мори:

Тел.: + 7 916 555 2031, e-mail: teremok_pr@mori.agency

Пресс-служба группы компаний “ЛитРес”

pr@litres.ru

О компании "Теремок"

Сеть ресторанов "Теремок" в 1998 году основал предприниматель Михаил Гончаров. Сейчас она включает в себя 322 торговые точки в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Ежегодно рестораны компании, в которой работают более 5000 человек, принимают до 32 млн гостей.

"Теремок" — крупнейшая в России сеть, которая работает в формате fast casual. Это означает, что еда подается быстро, готовится только после заказа, а в процессе приготовления не используются замороженные полуфабрикаты и консерванты. Тесто и свежие ингредиенты для блинов и каш, основы для супов и салатов ежедневно готовят в собственных цехах и каждую ночью развозят по ресторанам.

Меню «Теремка» состоит из блюд современной русской кухни. Блины, гречка, супы, сырники, картофель, каши предлагаются как в традиционном, так и в необычном исполнении. Также в ресторанах сети подают фирменные напитки – морс, квас, питень, сидр, тархун, березовый сок и медовуху.

"Теремок" входит в пятерку самых популярных брендов быстрого питания в России. В 2011 году CNN включила его в число 8 лучших мировых компаний быстрого питания. В 2013 и 2016 годах компания получила «Сертификат Качества» международного портала для путешественников TripAdvisor.

О группе компаний "ЛитРес"

Группа компаний "ЛитРес" включает бренды ЛитРес, MyBook, LiveLib, ЛитРес: Самиздат, ЛитРес: Чтец и ЛитРес: Библиотека.

ЛитРес — лидер на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более 1 миллиона электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 48 000 бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5 000 новых книг.

ЛитРес: Самиздат — издательская платформа для digital-авторов с бесплатным доступом к 20 миллионам читателей. Уже более 19 000 авторов выбрали сервис для публикации своих произведений. Произведение можно выкладывать и по главам, сохраняя интригу для читателя, в рамках проекта ЛитРес: Черновики. Когда текст будет загружен, книга попадет в крупнейшие онлайн-магазины и книжные сервисы: LitRes, Ozon, MyBook, Google Play, iBooks и другие (всего более 100 площадок).

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