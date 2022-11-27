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Lifestyle
Великосветский досуг: почему стоит предложить гостям сыграть в шахматы

Великосветский досуг: почему стоит предложить гостям сыграть в шахматы

Кристина Войцеховская

Кристина Войцеховская блогер

 Шахматный блогер, ментор, организатор премиальных шахматных турниров, создатель курса "Ход королевы"
Культура совместного досуга в современном мире претерпела изменения, но основы интеллектуального отдыха остаются незыблемыми. Шахматы – особый вид игры, которая позволяет провести время не только интересно, но и с пользой для себя.
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Чем объясняется интерес к шахматом у успешных людей

Шахматная игра – специфическое времяпровождение: это интеллектуальный досуг, когда люди получают истинное удовольствие от напряжения мыслительных процессов. Она прокачивает важные навыки:

  • умение более быстро и взвешенно принимать решения в условиях цейтнота;

  • способность учиться на собственных ошибках и не повторять их;

  • возможность более эффективно планировать;

  • уровень максимального сосредоточения и концентрации.

Людям, которые создают что-то значимое и качественное, требуется «подкормка» в виде возможности для мозга перерабатывать информацию. В процессе шахматных партий работают сразу два полушария, отвечающие за аналитику и за творческую составляющую.

Любое светское мероприятие может стать скучным, но не тогда, когда там есть шахматы. Они всегда увлекательны. Два человека бродят по лабиринтам систем мышления друг друга, познавая при этом себя. Это игра эстетов. Нечто сложное – как великая нестареющая классическая музыка, которая способна довести нас до четвертого состояния сознания, а именно – вдохновения.

Рост популярности шахмат в наши дни

Сегодня шахматы популярны не повсеместно, это уже не массовый вид спорта, как было ранее. Но при этом они и не игра для "ботаников", как заблуждаются некоторые.

Среди успешных и известных людей шахматы были и остаются в фаворе, поскольку, играя, человек приобретает навыки и качества, необходимые для дальнейшего движения вперед, достижения своих целей, для жизненной борьбы и самореализации. Ну, а после сериала "Ход Королевы" пошла новая волна интереса, и даже в какой-то степени шахматного бунта! Популярность этой игры неуклонно растет.

Почему стоит предложить гостям сыграть в шахматы

Если гости не умеют играть, то научив их, вы погрузите близких сердцу людей в удивительный мир. Во время партий они смогут узнать что-то новое о себе, прокачать полезные навыки, потренировать память, мышление, интеллект, аналитические способности.

Если гости умеют играть, варианты интересного времяпрепровождения многократно увеличиваются. Вы можете предложить несколько видов развлечения:

  • шведки – игра пара на пару, когда все сбитые фигуры с одной доски передаются напарнику, и он может выставлять их у себя в партии: это на 100% весело, азартно и увлекательно;

  • мини-турнир, где обязательно разыграется спортивный азарт, проявятся эмоции детства, что всегда приводит к ощущению наполненности энергией счастья;

  • сеанс одновременной игры среди друзей, где можно все оформить в любом стиле, например, в эстетической богемной атмосфере со звучащей неторопливой музыкой – тут удовольствие не только от шахмат, но и от обстановки.

Самое прекрасное, даже если не все гости захотят играть, то зритель шахматных состязаний сильно отличается, например, от театрального. Потому что не просто наблюдает, а активно отслеживает ситуацию на доске и старается тоже продумать следующий ход.

Если вас посетил один гость, можно вести неспешные беседы под вкусную еду и напитки, сопровождая досуг легкими партиями. Или отрешиться от всего мира, погрузиться в сложную глубокую игру, молча прожить несколько часов, но испытать невероятную гамму эмоций. А затем вместе проанализировать сыгранную партию, увлеченно разобрав ее по деталям.

Шахматы – бесконечно интересное и невероятно полезное занятие, для всех, кто хочет узнать о себе новое, прокачать навыки управленца, бизнесмена. Вы также можете пробовать играть в уме, что невероятно полезно для мозга! Ну а поскольку гостям предлагают всегда все самое лучшее – предложите им удивительную шахматную партию.

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Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 ноября 2022, 22:24 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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