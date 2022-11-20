Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
партнеры
Воскресенье
20 ноября
Лента новостей
08:19
Бизнес с мужем: как сохранить счастливый брак?
07:45
Отбил жену у Крючкова и запретил дочке становиться актрисой: личная жизнь Михаила Ульянова
06:16
Звуки с другой планеты: тувинское горловое пение
05:15
Космополитичный проект в тель-авивском стиле запустили в Москве
04:28
Скандальные выходки Джонни Деппа: от публичного оголения до нарушений закона
02:09
Тест: Насколько вы знаете советские экранизации зарубежной классики
00:01
Икона Божией Матери "Взыграние": что нельзя делать 20 ноября в церковный праздник
22:11
Здоровье, отношения и деньги: из каких сфер состоит ресурсное состояние и как его достичь
21:01
"Хой жив!": к утонувшей могиле звезды "Сектора Газа" ломятся толпы фанатов
20:05
Наталья Андрейченко тогда и сейчас: как старела "Мэри Поппинс"
19:21
Как вдохновлять мужчину на поступки ради вас
17:43
Измотанный разводом с Подольской Пресняков предъявил свою любимую женщину: За все благодарю
16:53
Обтеклись: Оголившая грудь молодая жена Цекало увлажнила разом толпу мужиков
15:48
"Плевать, что подумают": распухшего до блевоты Борисова облизали с ног до головы
14:41
Растянувшая почерневшую промежность Бледанс схватилась за длинный агрегат: Мерзко
14:34
Россияне склонили головы: тело пропавшего Нагиева всплыло в неожиданном месте
13:12
Раздвинувшая ноги Асмус накинулась на зрителей в зале с матерщиной: Как меня з***ли
12:45
Разбитый светильник и удар о батарею: что случилось с лицом изувеченной Боярской
12:33
Лишилась живота: избежавшая тюрьмы обрюхаченная Собчак отрезала часть себя
12:03
"Ради своего эгоизма": торгующую наследием Гурченко внучку оплевали с ног до головы
11:13
Прихлебателей неразборчивой Пугачевой обмазали фекалиями с ног до головы: Такую дрянь выпускает
10:41
Фу! Распустившийся сын-фрик Яковлевой сунул под нос незнакомцам упругий бугорок в штанах
09:59
Работа уборщицей, аборт и жизнь в кладовке: непростая судьба Елены Пресняковой
08:03
Шарлотка с яблоками: звезда шоу "Уральские пельмени" Мясников делится домашним рецептом
06:39
Стройность за одну операцию. Что сделать, чтобы похудеть?
04:26
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
02:19
Какую "вторичку" сейчас выгодно покупать?
00:03
Михайловская родительская суббота: что можно и нельзя делать 19 ноября
21:57
"Царствия небесного": Россияне оплакивают уход облитой кислотой Цымбалюк-Романовской
20:52
Потеряла слишком много крови: зверски раненую Загитову не смогли спасти
19:54
Развод? Схватившая сына выпившая Подольская валит из дома с чемоданом ценностей
18:57
Станет соседкой Навального*: адвокат поставил точку в скандале с вымогательством у "Ростеха" и Собчак
18:14
"Повелась": брошенная перед родами звезда "Дома-2" напоролась на те же грабли с новым мужиком
18:02
Залетевшая малышка из "Ворониных" выкатила пузо с хахалем-сосунком: Отец ребенка
17:23
"Какое счастье": оформившая развод Собчак тонет в любви с красавцем-мужчиной
16:59
По стопам Волочковой: справившая нужду зазноба Газманова блеснула зассанным снегом между ног
16:34
В Израиле гарантировали покинувшей родину Пугачевой бесплатные похороны и место на кладбище
16:24
"Избавление": дочь изувеченной раком Заворотнюк сообщила о смерти
15:56
Кабаева впервые привела сына на хоккей: видео
15:43
Великолепный партнер: Янковский вывел в свет грудастую эскортницу
14:50
"Его отвергают": разродившаяся Катя Гордон сломала жизнь сыну
14:07
Киркоров прислал букет на похороны: смерть разрушила грандиозные планы уехавшей за границу Пугачевой
13:54
Пока муж далеко: бросившего невесту Кадырова засняли во время страстного поцелуя с Аллой
13:53
Новый удар для онкобольной: дочь Заворотнюк разбилась на машине
13:02
Какой ужас! Обколотая Мадонна заживо сгорела в собственной спальне
12:03
"Хотела попрощаться": внезапно отъехавшую 65-летнюю Андрейченко шумно проводили в последний путь
11:02
"Привела к возбуждению уголовного дела": стала известна роль Собчак в деле о вымогательстве
10:38
Для больниц и поликлиник Москвы закупили более трех тысяч единиц кардиологического оборудования
10:25
"Алла Борисовна, спасибо, что ушли на пенсию!": Лолита обратилась к уехавшей из России Пугачевой
10:20
"Мне ничего не говорил": любимый мужчина бросил Поплавскую через месяц после свадьбы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Какое счастье": оформившая развод Собчак тонет в любви с красавцем-мужчиной
"Посмотрите на эту мразь": у валяющегося у помойки Панина решено отобрать российский паспорт
Прихлебателей неразборчивой Пугачевой обмазали фекалиями с ног до головы: Такую дрянь выпускает
"Хотела попрощаться": внезапно отъехавшую 65-летнюю Андрейченко шумно проводили в последний путь
Пока муж далеко: бросившего невесту Кадырова засняли во время страстного поцелуя с Аллой
Измотанный разводом с Подольской Пресняков предъявил свою любимую женщину: За все благодарю
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Бизнес с мужем: как сохранить счастливый брак?

Бизнес с мужем: как сохранить счастливый брак?

Любовь Миляева

Любовь Миляева блогер

 предприниматель, трансформационный лидер, мотивационный тренер, эксперт по раскрытию женского потенциала, основатель онлайн-школы "Мама Знайка", автор игры "Я - Умница". Подробнее - соцсетях
Совместный бизнес вести непросто: всегда есть риск, что возникнут ошибки, которые станут причиной разрыва в работе и семье. Как сохранить счастливый брак, если вы с супругом заняты общим делом?
прочитано 359 раз

Трудности, возникающие в совместном ведении бизнеса с мужем

Если у вас семейный бизнес, конфликты могут стать частыми гостями. Нередко супруги сталкиваются с множеством сложностей, которые приводят к ссорам. Это происходит по ряду причин:

  • смешивается личное и рабочее;
  • возникает усталость, так как первые два года из-за загрузки в бизнесе невозможно взять отпуск;
  • нет разделения зон ответственности;
  • не совпадают ценности и долгосрочные цели, поэтому возможны конфликты при принятии решений;
  • наличие общего дохода, когда нет взаимного согласования, сколько каждый из супругов может тратить, и какой вклад он внес.

Сначала мужу и жене может нравиться общий бизнес, ведь они занимаются любимым делом. Но, когда он растет, расширяется, задачи преумножаются. Есть риск потерять интерес к процессу и переступать через себя, чтобы решать рутинные проблемы.

Как сохранить счастливый брак?

Перечисленные трудности реально преодолеть. Но в семье должно быть глубокое уважение друг к другу и обоюдное стремление прийти к согласию.

Разделяйте личное и рабочее

Есть множество вариантов, как это сделать. Можно составить график, в котором расписано время работы и личной жизни. Например, Любовь Миляева и ее муж выделили субботу, как день семьи. Их команда знает, что в это время супругов беспокоить не стоит.

Разделите зоны ответственности

Идеально, если каждый отвечает за отведенные ему рабочие задачи. Так, муж Любови занимается таргетингом, системами оплаты, а она — службой заботы, дизайном, контролем контента и отдела обучения. Но, несмотря на это, все ответственные решения они принимают вместе.

Доверяйте друг другу

Любовь Миляева приводит пример из жизни своей семьи: если один из супругов что-то пишет в общий чат, ставит задачи и дает рекомендации команде, другой это не оспаривает. Конечно, иногда возникают споры. Но их можно избежать, если обсуждать важные вещи заранее, приходя к общему решению, при условии, что разделены зоны ответственности.

Уважайте личное пространство и потребности друг друга

Нужно понимать, что обоим нужен отдых, возможность побыть одному, поиграть с детьми. Если необходимо срочно заняться работой, это может сделать кто-то один, а другой в это время прогуляется с малышом или займется бытовыми вопросами.

Практикуйте гибкий подход

Рабочие задачи могут иметь множество решений, и это должны понимать оба супруга. Не стоит придерживаться только одной стратегии. Чтобы бизнес развивался, необходима вариативность.

Берите чувства под контроль

Если произошел семейный конфликт, не стоит выливать друг на друга эмоции. Лучше разойдитесь по комнатам, успокойтесь, а затем снова сойдитесь и обсудите ситуацию, используя "Я–сообщения": "Я злюсь…", "Я боюсь…".

Создайте общие ценности и цели

Идеально, если они совпадают. Когда этого нет, задайте себе вопросы:

— Зачем мне нужен бизнес?

— Кем я буду в нем спустя 5 лет?

— Какой будет моя жизнь и семья?

Просмотрите ответы, найдите совместные цели, определите, в чем заключается ваше участие в деле. Когда нет точек касания, можно заняться другой деятельностью. Но, если хотите, чтобы проект продолжал развитие без вашего участия, поддержите своего супруга или наемную команду специалистов, найдя и для себя точки входа.

Сформируйте общий кошелек

Прозрачное ведение доходов и расходов в приложении двух супругов, например, Cubux, поможет избежать конфликтов из-за финансов. Совместные крупные покупки лучше обсуждать заранее.

Решайте сначала семейные проблемы

Если личные неурядицы не дают мыслить спокойно, решайте их, чтобы не навредить делам в бизнесе. Здоровые отношения с мужем превыше всего.

Учитесь слышать друг друга и договариваться

Это нелегко, тут нужна женская мудрость и фокус на результате, чтобы достичь желаемого без потери энергии.

Как разграничивать рабочие и личные отношения с мужем?

Попробуйте одну неделю вести дневник, указывая в нем разделение на рабочие и личные дела, отношения с мужем по этим вопросам и ваши чувства. Спросите себя: "Имеет ли это отношение к бизнесу или к семье?". Это поможет стать более осознанной, научиться управлять фокусом внимания и не смешивать разные сферы жизни, иметь представление о текущем балансе между работой и семьей.

Быть одновременно женой и коллегой — нелегкая задача, ведь женщина каждый день играет разные роли. Но семейное счастье легко сохранить, если уважать друг друга и четко разграничить сферы деятельности и зоны ответственности.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Elena Sikorskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 ноября 2022, 08:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Россияне склонили головы: тело пропавшего Нагиева всплыло в неожиданном месте

Расследование завершено
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко тогда и сейчас: как старела "Мэри Поппинс"

Разве это совершенство?
Шоу-бизнес

Лишилась живота: избежавшая тюрьмы обрюхаченная Собчак отрезала часть себя

Кровь стынет!
Шоу-бизнес

Растянувшая почерневшую промежность Бледанс схватилась за длинный агрегат: Мерзко

Народ в шоке

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

Регионы

Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+