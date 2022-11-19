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Lifestyle
Здоровье, отношения и деньги: из каких сфер состоит ресурсное состояние и как его достичь

Здоровье, отношения и деньги: из каких сфер состоит ресурсное состояние и как его достичь

Маргарита Былинина

Маргарита Былинина блогер

 предприниматель, маркетолог, глава "Академии диджитал маркетинга". Подробнее - соцсетях
Не секрет, что многим людям не хватает времени на семью из-за работы, а здоровье слишком часто приносится в жертву либо первому, либо второму.
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Есть мнение, будто по-другому нельзя: остается выбрать, какая сфера в приоритете, и смириться с неурядицами в остальных. Но это — заблуждение, ведь только живя полноценной жизнью, человек пребывает в ресурсном состоянии.

Что такое ресурсное состояние?

Наверняка вы не раз слышали и произносили такие фразы: "Сегодня я не в ресурсе" или "Мне срочно нужно восстановить ресурс". Причем речь может идти как о физическом самочувствии, так и об эмоциональном фоне.

Это не случайно, ведь под ресурсным подразумевается то состояние, когда человек способен проявлять активность, решать различные задачи, генерировать идеи и притом делать это не через силу, а легко, с удовольствием и максимальной эффективностью. В идеале оно должно проявляться не вспышками, а быть повседневной нормой.

Разумеется, стремиться к этому состоянию нужно, если вы действительно хотите реализовать свой профессиональный и творческий потенциал, а также наслаждаться каждым моментом жизни вместо того, чтобы страдать от усталости, накапливать негатив и ничего не успевать.

В чем залог пребывания в ресурсе?

Ресурсное состояние достигается тогда, когда человек ведет полноценную, здоровую, насыщенную позитивными эмоциями жизнь. Иначе говоря, когда три главные сферы — здоровье, отношения, зарабатывание денег — составляют гармоничную пропорцию.

Например, если женщина занимается только семьей, никак не реализуясь за ее пределами, уровень энергии планомерно сойдет на нет, сил и мотивации будет с трудом хватать даже на то, чтобы приготовить обед. Способность поддерживать эмоциональный контакт с близкими, в том числе с партнером, тоже пострадает.

По тем же причинам опасно работать на износ, не выкраивая времени на отдых и общение с друзьями, любимым человеком, семьей. Здоровье, о котором не успевают заботиться, неизбежно пошатнется, особенно если стабильность эмоционального фона ничем не поддерживается. Снизится эффективность работы: из процесса уйдут творческий азарт, способность придумывать новые ходы. Самые простые действия будут занимать неоправданно долгое время. То есть, наибольшего финансового успеха по итогу достигнет тот, кто давал себе возможность переключаться с работы на другие, не менее важные сферы жизни.

5 советов, как достичь баланса и ресурсного состояния

Сделать так, чтобы ни одна из сфер не "проседала", довольно непросто, особенно если ваше рабочее время не ограничивается фиксированными часами в офисе. Однако это необходимо, если вы хотите достичь ресурсного состояния. Главное — начать: организовать свою жизнь по-новому, ответственно следуя ряду правил, даже пока они кажутся непривычными.

  1. Для того чтобы сохранять работоспособность и иметь возможность проводить качественное время с близкими, нужно заботиться о здоровье. Основополагающий пункт — достаточное количество сна. Какие бы перед вами ни стояли задачи, не высыпаться — тупик, а не выход. Попробуйте жить по отрегулированному графику хотя бы неделю: вы удивитесь, насколько возрастет ваш КПД.
  2. Не откладывайте плановые диспансеризации или, тем более, лечение из-за того, что вам некогда. Ведь вслед за здоровьем непременно порушатся все остальные сферы жизни.
  3. Этот пункт особенно важен для женщин. Относитесь к реализации своего потенциала и самостоятельному зарабатыванию денег как к делу, заслуживающему уважения, даже если у вас есть семья и дети. Например, если вы работаете из дома, научитесь выставлять границы, объяснять, когда вас нельзя отвлекать по мелочам.
  4. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы у вас оставалось время на личную жизнь. Независимо от того, работаете вы по найму или на себя, в сутках должны быть часы, когда вы не проверяете электронную почту, не отвечаете на звонки и т. д. Будет разумным условиться о днях, когда вы с близкими ходите в кино, рестораны, гулять. Регулярное общение по душам необходимо для сохранения эмоциональной близости, поэтому даже вечернее совместное чаепитие — ценность, но чем масштабней план, тем меньше шансов, что вы отмените его из-за срочных дел по работе.
  5. Если в семье есть дети, нужно разделять семейное время и то, которое супруги проводят тет-а-тет, потому что одно не может заменить другое. Поездки вдвоем, пусть недолгие — это отличный способ восполнить ресурс, вспомнить, что вас объединяет и найти новые точки контакта.

Здоровье, деньги и отношения — это не список несовместимых достижений, из которого придется выбрать что-то одно, а неразделимые компоненты благополучия. Когда все сферы жизни в балансе, они работают друг на друга, позволяя вам сохранять ресурсное состояние долгие годы.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2022, 22:11 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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