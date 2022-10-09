WineSkills: в Сколково предлагают прокачать эногастрономические навыки

В Сколково открылся ресторан WineSkills – полноценный эногастрономический проект с винотекой.

В популярном инновационном центре на севере Москвы есть, кажется, все необходимое для того, чтобы получить качественное образование и воплотить в жизнь самые смелые технологические проекты. Но даже маститым ученым, искушенным управленцам и опытным бизнес-тренерам вовсе не чужда тяга к естественным человеческим удовольствиям. Одно из них – еда. Однако до недавних пор в продвинутом Сколково поесть можно было разве что в какой-нибудь столовой. Сытно, добротно, но не более того. Теперь ситуация изменилась.

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Буквально в двух шагах от Школы управления Сколково открылся ресторан WineSkills. На самом деле это полноценный эногастрономический проект с отличной винотекой, где нашлось место не только проверенной классике, но и дерзким винным экспериментам молодых бунтарей. При винотеке действует винная школа, где постоянно проходят дегустации и мастер-классы, а с ноября стартует полноценный четырехмесячный курс обучения.

За кухню отвечает Евгений Цыганов, которого наверняка многие помнят по работе в ресторане Cameo. На новом месте Цыганов остается верен себе, создавая стильную, очень современную, качественную, в меру сложную, при этом понятную и подчеркнуто дружелюбную к вину еду. Эта дружелюбность выражается, в частности, в активном использовании вина в качестве важного ингредиента соусов и заправок. Так для довольно простого зеленого салата Цыганов сделал заправку на основе кавы и яблочного уксуса – пикантную островатую, с выраженными травянисто-фруктовыми нотками.

Меню пока находится в процессе становления, но его основные контуры обозначены последовательно и четко – акцент на естественный, зачастую довольно деликатный вкус исходных продуктов, грамотный подбор текстур, минимум ярких специй, лояльность к винному пейрингу.

На закуску предлагают, например, воздушный хумус кешью с авокадо, кинзой и тахини из семян конопли, филе сибаса с томатным рассолом и эстрагоном и тартар из говядины с муссом из пармезана, чипсами из топинамбура и стружкой из вяленого бычьего сердца.

Из горячих закусок стоит обратить внимание на равиоли с тыквой и выдержанными сырами с пикантными сладковато-островатыми нотками и темпуру из креветок с маринованной редькой и голландским соусом с мисо.

В основном разделе можно найти треску с соусом из фенхеля, можжевельником и жареными грибами, томленую мякоть баранины с морковным пюре и песто из кинзы и говяжьи щечки с ризотто из цветной капусты, приправленной маринованной алычой.

Ресторан только набирает силу, но некоторые позиции уже вполне могут претендовать на то, чтобы со временем стать знаковыми. К числу таковых определенно относится деликатный мурманский гребешок с карпаччо из цветной капусты, муссом из печеного яблока и капелькой морской воды, нежная фермерская перепелка с пюре из топинамбура, шиитаке и дикой рожью, а еще шоколадный десерт с гречишным чаем и жареными – в буквальном смысле этого слова – молочными пенками.

Средний счет – 3 000 рублей.