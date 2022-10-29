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Lifestyle
"Чуаньюй": Гастрономической жизни столицы добавили остроты

"Чуаньюй": Гастрономической жизни столицы добавили остроты

"Чуаньюй" – ресторан сычуаньской кухни на Мичуринском проспекте.
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В Москве есть немало заведений, предназначенных, что называется, для своих. Как правило, это рестораны разных диаспор, где готовят максимально аутентичную национальную кухню. Попасть в них не то, чтобы совсем невозможно, но непросто – потому что они, как правило, не на слуху и не на виду. Их нужно специально искать, причем точно знать, что именно вы ищете, а еще тратить время на дорогу в районы за пределами ТТК, к чему москвичи не очень привыкли. Однако события последних лет – пандемия, экономический кризис, рост международной напряженности и санкционного давления – привели к оттоку значительной части постоянной аудитории. Поэтому рестораны "для своих" начали открываться для более широкого круга гостей. С другой стороны, и сами эти гости стали куда активнее интересоваться экзотической кухней.

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На этом счастливом перекрестке оказался ресторан "Чуаньюй". Он расположен на Мичуринском проспекте, но в стороне от дороги. Его владелец, Чжан Ган, когда-то приехал в Россию студентом, потом занимался строительным бизнесом, пока наконец не открыл заведение сычуаньской кухни. Его быстро облюбовали сотрудники китайского посольства, которое расположено относительно недалеко. Собственно, это одно из очень немногих мест в Москве, где и по сей день регулярно ужинает посол КНР собственной персоной. За ним подтянулись представители деловых кругов, культурных и общественных организаций Поднебесной. Однако совсем недавно Чжан Ган решил, что настала пора познакомить с прелестями сычуаньской кухни как можно больше гостей, и вполне успешно справляется с поставленной задачей, благо сама эта кухня имеет массу очевидных достоинств. Прежде всего, она необычайно яркая, экспрессивная и пряная. А еще считается одной из самых острых в мире.

Фото: пресс-служба "Чуаньюй"

За аутентичность вкуса отвечает шеф-повар Ли Бин, родом из Сычуаня. Меню в заведении большое – около полутора сотен позиций, что не очень типично для российских ресторанов, зато совершенно нормально для китайских. В меню, разумеется, есть навигация, но она не очень понятная, поэтому лучше всего расспросить официанта – персонал здесь толковый и знающий.

На закуску можно взять из салат битых огурцов с чесноком, ростки бамбука в красном соусе, баклажаны в остром соусе с перцем чили, креветок в кисло-сладком соусе с ананасом и, конечно, цыпленка гунбао, обжаренного с арахисом и красным перцем.

Фото: пресс-служба "Чуаньюй"

Дальше можно перейти к лапше по-чунцински в остром арахисовом соусе или к жареной говядине по-сычуаньски – для этого блюда мясо нарезают тонкой соломкой и затем сильно обжаривают в остром соусе вместе с кусочками сельдерея. Не менее достойно выглядит и карп, отваренный с имбирем, сельдереем, красным и сычуаньским перцем.

Отдельного упоминания заслуживает хого – буквально "кастрюля на огне". На специальную плиту посреди стола ставится котел с постоянно кипящим бульоном (его можно заказать "острым", "не острым" или сразу двойным, а еще "халяльным", т. е. не свиным, и томатным), в который гости добавляют различные ингредиенты, на свой вкус и в любом порядке. Обычно это кусочки мяса, рыбы, тофу, перепелиных яиц, грибов и овощей, но есть и настоящая экзотика в виде ломтиков трахеи, свиной кожи, черного рубца, загущенной утиной крови и даже бычьего полового органа. Отваренные кусочки перед употреблением обмакивают в специальный арахисовый соус, который гости конструируют самостоятельно из примерно дюжины ингредиентов. Глютамат в него тоже можно добавить – по желанию.

Фото: пресс-служба "Чуаньюй"

Прелесть хого не только в широком выборе ингредиентов, но и в том, что за фиксированную цену их можно получить в неограниченном количестве и наслаждаться процессом сколь угодно долго. В качестве комплиментов предлагают паровые пирожки баоцзы, рис на пару, совершенно пресный, а потому идеально подходящий к острой пище, и ледяное желе из бобов с красной карамелью, почти нейтральное по вкусу, зато хорошо остужающее перечный жар во рту.

Его можно заказать и отдельно – на десерт. Помимо этого, стоит обратить внимание на лайтанюань – что-то вроде вареников из рисовой муки с начинкой из арахиса, кунжута, грецкого ореха и сахара, а еще на дивные слоеные пирожки с начинкой из молока, желтка, сливочного масла и сахара.

Средний счет – 3 000 рублей.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: пресс-служба "Чуаньюй"
Автор: 29 октября 2022, 22:05 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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