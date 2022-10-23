Rocky2: в столичном ресторане отказались от сиквела в пользу оригинальных идей

В Москве каждый год открывается и закрывается по несколько тысяч ресторанов, баров и кафе. Но самые лакомые локации практически никогда не пустуют подолгу. Не успеешь обернуться, а они уже снова заняты. Обычно на одном и том же месте появляются проекты с разными названиями. Однако так бывает не всегда.

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