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Lifestyle
Пороки, желания и страсть: Михайлов рассказал удивительную историю большой любви

Пороки, желания и страсть: Михайлов рассказал удивительную историю большой любви

Есть спектакли, которые подобно дорогому вину со временем становятся только лучше. Таковым, например, можно смело считать Timeless, который осенью 2018-м в самом модном месте Санкт-Петербурга – "Ленинград-центре" – поставил режиссер Феликс Михайлов, Спустя четыре года корреспондент "Дни.ру" снова побывал на шоу. "Фантазия, трепет, восторг фантазии..." – этими словами из набоковской "Сказки" вполне можно описать увиденное.
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За четыре года, прошедшие после премьеры, постановка Феликса Михайлова заметно преобразилась – многие номера исчезли, многие добавились. Но это и понятно: театр – это живой организм, который изменяется со временем. И задача хорошего режиссера сделать так, чтоб его спектакль оставался всегда молодым, актуальным, интересным. Михайлову удается быть тренде – видимо, поэтому на Timeless всегда аншлаг.

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Как-то одна зрительница после шоу написала, что Timeless – самое бессмысленное шоу, которое она видела в "Ленинград-центре". Творческую команду так впечатлили эти слова, что их сделали своего рода эпиграфом к тому, что ждет зрителей в ближайшие два с половиной часа. Ответив, впрочем, что в отношениях двух людей трудно искать какую-то логику и смысл.

А потом нас приглашают в увлекательный аттракцион по любви. Колесящий по залу поезд сразу настраивает публику на интересное путешествие по миру эмоций и чувств, миру мужчины и женщины. Любовь в Timeless – это часто умение балансировать на тонкой ниточке, как делает канатоходка в представлении. Любовь в Timeless – это страсть, которая тебя возвышает или сжигает, как в номерах парящих на ремнях или полотнах воздушных эквилибристов. Любовь в Timeless – это и невероятная красота тела как у выполняющих стойки на руках гимнасток. Пороки и надежды, знакомства и расставания – Михайлов словно под микроскопом исследует их. Кстати, в версии 2018 года был такой номер, когда человека словно бы препарировали огромные руки, изучая его.

Но только с первого взгляда может показаться, что перед нами набор сюрреалистичных эффектных отдельных номеров в разных – цирк, мюзикл, спорт, концерт, шоу – жанрах. На самом же деле –шоу Михайлова именно этим и хороши! – все эти номера работают на общую идею, все взаимосвязаны. Неслучайно ведь постановщик красной нитью через все представление протянул написанную в 1940 году мексиканской пианисткой Консуэло Веласкес песню в жанре кубинского болеро композицию Bésame mucho. Причем звучит она в исполнении разных артистов и в разных же аранжировках. Этот самый романтический хит прошлого столетия можно перевести как "Целуй меня много". И русская версия в спектакле, конечно, тоже есть.

Вообще, музыка в спектаклях Михайлова всегда подобрана с большим знанием материала и вкусом – в Timeless композиция американки Лауры Перголицци соседствует с электронным звучанием норвежского дуэта Röyksopp, клубным треком от DJ SWAGGER & DJ ÆDIDIAS и песней на стихи Марины Цветаевой.

А еще Феликс Михайлов любит всевозможные отсылки, аллюзии, интеллектуальные вкрапления, вовлекая зрителя в процесс сотворчества спектакля. Но делает это ненавязчиво, с юмором, играючи. Ведь люди пришли на красивый, дорогой, эффектный праздник. А под бокал хорошего шампанского не хочется заумности и назидательности. Хочется просто, чтобы кто-то тебе сказал, прокричал, прошептал: "Я тебя люблю".

Как в финале Timeless на сцене "Ленинград-центра".

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Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 октября 2022, 09:58
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