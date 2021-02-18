Женщины вместо мужчин: взгляд психолога на гендерную революцию

Сложно отрицать, что в современном мире происходит переоценка ценностей, и женщины все чаще берут на себя мужские роли. Социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям, блогер Александр Шахов поделился своим взглядом на гендерную революцию.



Разные стратегии выживания

"Тому, что происходит сейчас, не было аналогов в нашей истории. Дело в том, что в доиндустриальные времена разделение ролей между мужчинами и женщинами носило чисто практический характер. Мужчины занимались охотой, поэтому они хорошо оценивают скорости, углы и расстояния: чтобы преследовать жертву, метать в нее копье. У них сильные руки, быстрые ноги, больше мышц. И они менее эмоциональны, ведь если бы у них было слишком много эмпатии – они не смогли бы убить животное или атаковать врага.

Женщины оставались в племени, ухаживали за потомством, занимались собирательством. Чтобы они могли хорошо находить нужные ягоды и растения, у них развилось панорамное зрение (в отличие от туннельного зрения охотников). Женский мозг также лучше воспринимает цвета, что было важно для оценки спелости плодов или выбора съедобных ягод. Кроме того, поскольку женщины оставались в коллективе, им нужно было сотрудничать друг с другом, поддерживать доброжелательные отношения. Поэтому у них хорошо развиты коммуникативные навыки и эмпатия", – объяснил специалист.

Особенности мужской психики строятся на других гормонах, нежели женской. У мужчин много тестостерона (гормона агрессии, сексуальности) и адреналина. Но гораздо меньше окситоцина (гормона привязанности), кортизола (гормона тревожности) и многих других. Гены своим сыновьям передавали те мужчины, которые выживали. А выживали именно те, кто мог охотиться, выполнять свою агрессивную роль. Так мужской мозг развивался и формировался в течение сотен тысяч лет.

У женщин, напротив, высокий уровень окситоцина и кортизола. Выживали те женщины, которые были привязаны к потомству и соплеменницам, ведь если женщина конфликтовала – ее просто выгоняли из племени, и она погибала. Высокий уровень тревожности помогал им испугаться и спастись бегством (женщины, которые не боялись опасности, чаще всего погибали).

"Современные женщины несут этот отпечаток предков в себе. Они общительны, пугливы, тревожны. Их пугает мысль о том, что любимый мужчина отвергнет, найдет другую, не захочет жить вместе", – убежден Александр Шахов.

Бесполезность мужских навыков в современном мире

Физически мужчины всегда были сильнее женщин, но современная индустриализация уравняла их возможности. Женщина может взять автомат – и она вмиг окажется сильнее сотни безоружных мужчин. Женщина может сесть за руль экскаватора – и она вмиг станет быстрее тысячи мужчин с лопатами.

Другими словами, в современной цивилизации мужская сила и те навыки, к которым приспособлен мужской мозг, уже не нужны. Современным мужчинам не нужно бегать с копьями и загонять животных, не надо защищать своих партнерш и детей с оружием наперевес. Более того: сейчас взять автомат в руки может даже самый слабый или психически нездоровый человек. Сила, зоркость, ловкость больше не ценны, и мужчины не совсем понимают, где им себя применить. Они сидят в офисах и собирают продукты в тележки.

"Честно говоря, наш мужской мозг не был к этому готов. Мы не приспособлены быть учеными и даже психологами – у женщин это получается лучше. Раньше человечество боролось с природой, с голодом, и в этом мужчины были хороши. Но продуктовая проблема была решена еще в 20-ом веке, и теперь важнее социальные навыки. Умение общаться, управлять, взаимодействовать, вызывать доверие. А в этом женщины намного сильнее мужчин. Поэтому в современной индустриальной эпохе они успешно выигрывают конкуренцию с мужчинами", – рассказал психолог.

Особенности воспитания мальчиков со второй половины 20-го века

В 19-20 веках прошло несколько масштабных войн: Отечественная война 1812 года, Первая мировая, Вторая мировая. Погибло много мужчин, и воспитывать сыновей пришлось одиноким матерям. А как это сделать? Они же не мужчины, не знают мужскую психологию.

Кроме того, раньше мужчины были мотивированы на воспитание наследников, которым смогут передать свое дело. Нужно было обучить и воспитать сына, чтобы можно было завещать ему семейное предприятие, род, фамилию. В современном мире такой необходимости нет. Бухгалтеру Иванову незачем передавать какое-то наследство сыну Пете, который, например, захочет стать программистом.

То есть и сами мужчины утратили интерес в том, чтобы воспитывать из мальчиков мужчин. У сыновей нет ролевых моделей мужчин, работающих в кузнице или в поле, а женщины воспитывали мальчиков в соответствии со своими ценностями.

"Вот мой пример: отец работал, ему было неинтересно меня воспитывать. Он ездил в поля, а в школу меня водила мама. Учителя были женщинами, даже по физкультуре. В музыкальной школе – тоже учителя-женщины. Разве что тренер по борьбе был мужчиной. Мальчики окружены женщинами, так откуда им взять ролевые модели мужчин? Из идеалистических книжек про героев? Это не серьезно", – поделился своим опытом Шахов.

Когда выросло поколение мужчин, воспитанных женщинами, они не смогли по-мужски поддерживать своих жен, и те почувствовали себя несчастными. Они, желая того или нет, внушали своим дочерям: "на мужчин нельзя положится, надейся только на себя, им от тебя нужно только одно". В результате целое поколение девочек выросло сильными, независимыми и самостоятельными, как мужчины.

Пол и гендер

Пол и гендер – это разные понятия. Пол – биологическая составляющая, которая определяется первичными половыми признаками. А гендер – особенности психики. То есть далеко не каждый мужчина обладает гендерной маскулинностью, и далеко не каждая женщина – гендерной феминностью.

"Например, когда мы смотрим на Маргарет Тэтчер или Ангелу Меркель, мы говорим: "мужик в юбке". То есть женщина, которая демонстрирует типично мужское поведение. Она решительная, не особо эмоциональная, твердая, конкурирующая, контролирующая, не заботливая", – объяснил специалист.

Главная особенность женской психики – в том, что она более стабильная и гибкая. Также она опирается на социальное взаимодействие, а не на конкуренцию (в отличие от мужской). Поэтому она выигрывает по сравнению с мужской. Мужчины могли бы выиграть в физических соревнованиях, но основная борьба идет за место в социальной иерархии. И здесь женщины успешнее мужчин.

Процесс, который происходит сейчас, не типичен для человеческой цивилизации – это гендерная "уравниловка". Мужчины становятся более женственными, женщины – более мужественными. Идет взрыв феминизма, когда мужчины становятся более апатичными, инфантильными и безответственными.

Прогноз на будущее

"Что будет дальше – покажет время. Я думаю, что со временем типичная программа, биологически выработанная в ходе эволюции, изменится. Изменятся отношения между мужчиной и женщиной, институт брака. С одной стороны, есть о чем погрустить, с другой – можно создать новый формат отношений. Где и мужчина, и женщина смогут реализоваться в полной мере.

Как именно – предстоит выяснять всем нам. Но усилия потребуются от обеих сторон. Мужчинам все же придется вспомнить о том, что такое мужественность, а женщинам – не забыть, что такое женственность. Чтобы каждый человек был в гармонии со своим естеством. Женщина рождена быть слабой, но это не та покорность и безволие, которые порицаются в обществе – это потребность в защите. А мужчины рождены этой защитой быть", – подытожил психолог.