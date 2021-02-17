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Lifestyle
Что делает современную женщину счастливой

Что делает современную женщину счастливой

Фото:Janus/imageBROKER.com//www.globallookpress.com
Александр Шахов

Александр Шахов блогер

 Социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям, руководитель Центра психологической помощи.
Что нужно современной женщине для счастья? На волнующий многих россиянок вопрос ответил социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов.
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Как ни странно, абсолютно то же, что и 100, 200, 300 лет назад. Разница лишь в том, что в современном мире гораздо больше возможностей, и из них сложнее выбирать. У деревенской девушки в 16-18 веке не было представлений о романтической любви – ее просто выдавали замуж за того, кого выбирали родители. Если он оказывался работящим и непьющим, а дети выживали после родов – это уже было счастьем.

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Почему от мужчины не дождешься помощи?

Современной женщине нужно больше: путешествовать, носить стильную одежду, самореализовываться, работать на интересной работе, иметь семью и детей, красивые романтические отношения. Ей нужно все то, что ассоциируется с понятием "успех".

И эти вещи действительно способны приносить удовольствие. Но проблема в том, что ни один человек не может получить их все и сразу. Из-за этого возникает противоположное состояние: ступор, нерешительность перед выбором, апатия, отсутствие понимания того, за что браться, чего хотеть и что делать.

Фото:Nick White/moodboard/www.globallookpress.com

Когда женщина сравнивает свою жизнь с жизнью гламурных блогеров – она неизбежно разочаровывается. Если она попытается добиться того же, то поймет, что чаще всего это обман. Ведь никто не может успевать все, быть успешным во всем. И она либо разочаруется, либо начнет обманывать себя и других сама. Так продолжается этот порочный круг обмана, когда люди выставляют напоказ выдуманную жизнь, не получая от этого удовлетворения. Это такой парадокс современного мира: возможностей в нем все больше, а быть счастливым в нем все сложнее.

Меня часто спрашивают: почему люди расстаются и разводятся? Что мешает парам оставаться вместе? Ответ примерно в том же, что и в случае счастья. Люди думают, что для счастья нужны деньги, карьера, семья и так далее, но этого никогда не оказывается достаточно. Так же они думают, что для крепких отношений нужно просто найти подходящий объект, и все сложится само собой, но этого никогда не будет достаточно.

Фото:john rowley/moodboard/www.globallookpress.com

Серьезная проблема современных людей – в отсутствии психологических знаний. Как по части того, что действительно способно приносить удовлетворение, так и по части правил построения отношений.

В книге "Искусство любить" мой любимый психолог Эрих Фромм сравнивает умение любить с искусством игры на скрипке. Никто с ним не рождается. Чтобы научиться играть на скрипке, надо найти ее, учителя, несколько лет тренироваться, и лишь потом вы сможете извлекать прекрасные мелодии. Причем из любой скрипки. Когда человек ищет партнера, который ему подойдет и сам собой сделает его счастливым, он словно думает: "Незачем учиться играть на скрипке, достаточно просто отыскать подходящий инструмент". Но для того, чтоб научиться играть музыку любви и счастья, нужно пройти все этапы".

Поэтому так важно повышать уровень психологической грамотности, учиться прислушиваться к себе, учиться разговаривать с другими, слушать, выходить из конфликтов, поддерживать, справляться со своими эмоциями.

Фото:photorevolution/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Многие люди вступают во взрослую жизнь и отношения необразованными, не подготовленными. Это то же самое, что поставить хирурга делать операцию, которой он не учился: это приведет к боли пациента и страданиям самого хирурга. Чтобы прервать этот порочный круг, нужно обучаться тому, чему нас не научили в семье и школе.

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17 февраля 2021, 23:28 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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