Тест на эмоциональную зрелость личности: насколько вы автономны

С детства ребенок привязан к родителям, он зависит от них. Это естественная зависимость: физическая, интеллектуальная и эмоциональная. При правильном воспитании взрослые закладывают основы независимости ребенка – сепарацию, а это требует и от самих мам и пап пройти аналогичный процесс – перестать воспринимать ребенка маленьким, несмышленым, неспособным самостоятельно принимать решения.
"Гиперопека, сверхконтроль, пренебрежение, холодность, отсутствие глубокого интереса к личности ребенка, психологическое давление, физическое насилие, отказ в самостоятельности, наказания за ошибки – это далеко не полный перечень приемов, которыми родители посылают сигнал ребенку: "Ты еще мал и глуп, оставайся маленьким пока я не разрешу тебе повзрослеть". И он остается. И в 30, и в 40 и в 70. Пока не сепарарируется сам", – рассказал психолог.
По этим признакам можно определить автономную (сепарированную) личность:
1. Не испытывает чувство вины за поведение других.
2. Свободно и спокойно может выразить несогласие и не боится непонимания и осуждения в ответ.
3. Не стремиться всеми силами заставить, убедить других людей признать себя, свою уникальность потому, что признает ее сам.
4. Не переживает, не тревожится, не обижается, если кто-то ее не понимает, ведет себя не так, "как следовало бы".
5. Имеет свой внутренний кодекс ценностей и действует в соответствии с ним, не оглядываясь на мнение других.
6. Уверен в себе, имеет высокую самооценку, умеет регулировать свои эмоции.
7. Не поддается на манипуляции отвержением, покиданием, чувством вины.
8. Уважает других и спокойно относится к тому, что кто-то может ее не любить.
Ставьте за каждый пункт, который полностью реализован у вас – "1". За тот, который не реализован полностью – "0".
Сумма от 6-8 говорит о хорошей автономности, 4-6 о недостаточной, 0-4 о наличии признаков эмоциональной зависимости.
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