Тест на эмоциональную зрелость личности: насколько вы автономны

Если порой вы слышите фразу "пора повзрослеть", возможно, вы не прошли сепарацию. В психологии так называют процесс обретения эмоциональной и интеллектуальной независимости личности. Подробнее об этом рассказал психолог и популярный блогер Александр Шахов.



С детства ребенок привязан к родителям, он зависит от них. Это естественная зависимость: физическая, интеллектуальная и эмоциональная. При правильном воспитании взрослые закладывают основы независимости ребенка – сепарацию, а это требует и от самих мам и пап пройти аналогичный процесс – перестать воспринимать ребенка маленьким, несмышленым, неспособным самостоятельно принимать решения.

"Гиперопека, сверхконтроль, пренебрежение, холодность, отсутствие глубокого интереса к личности ребенка, психологическое давление, физическое насилие, отказ в самостоятельности, наказания за ошибки – это далеко не полный перечень приемов, которыми родители посылают сигнал ребенку: "Ты еще мал и глуп, оставайся маленьким пока я не разрешу тебе повзрослеть". И он остается. И в 30, и в 40 и в 70. Пока не сепарарируется сам", – рассказал психолог.

По этим признакам можно определить автономную (сепарированную) личность:

1. Не испытывает чувство вины за поведение других.



2. Свободно и спокойно может выразить несогласие и не боится непонимания и осуждения в ответ.

3. Не стремиться всеми силами заставить, убедить других людей признать себя, свою уникальность потому, что признает ее сам.

4. Не переживает, не тревожится, не обижается, если кто-то ее не понимает, ведет себя не так, "как следовало бы".

5. Имеет свой внутренний кодекс ценностей и действует в соответствии с ним, не оглядываясь на мнение других.

6. Уверен в себе, имеет высокую самооценку, умеет регулировать свои эмоции.

7. Не поддается на манипуляции отвержением, покиданием, чувством вины.

8. Уважает других и спокойно относится к тому, что кто-то может ее не любить.

Ставьте за каждый пункт, который полностью реализован у вас – "1". За тот, который не реализован полностью – "0".

Сумма от 6-8 говорит о хорошей автономности, 4-6 о недостаточной, 0-4 о наличии признаков эмоциональной зависимости.