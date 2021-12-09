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Lifestyle
Защитная сила: как укрепить иммунитет и восстановиться после перенесенной инфекции

Защитная сила: как укрепить иммунитет и восстановиться после перенесенной инфекции

За последние 100 лет человечество уже пережило несколько серьезных пандемий. И во все времена люди решали две большие общие задачи: как предотвратить заражение и как восстановиться после перенесенного заболевания. Еще даже не зная о том, что такое иммунитет и как он работает, многие понимали – нужна защита изнутри. В ход шли отвары растений и натуральные местные продукты. Что может защитить современного человека?
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Сегодня даже дети в курсе, что крепкий иммунитет помогает справиться с заболеваниями и адаптироваться к новым условиям существования. При ослабленном иммунитете организм становится практически беззащитным перед ежедневной опасностью инфицирования. Кроме того, после перенесенной коронавирусной инфекции многие переболевшие нуждаются в длительной реабилитации. И большая роль в этом процессе отводится диетотерапии. Самое простое, что может сделать каждый из нас, — это наладить работу кишечника, ведь известно, что именно там формируется 80 % иммунитета. Согласно исследованию новосибирских врачей-диетологов, помочь в этом могут функциональное питание и адаптогены.

Согласно последним клиническим исследованиям, среднестатистический человек испытывает витаминно-минеральную недостаточность от 20 до 25 %, а это в свою очередь может отразиться на общем иммунном статусе. Для защиты организма необходимо корректировать дефициты нутриентов, обогащая свое привычное питание. Например, продуктом нового поколения — адаптогеном BioTune, который изготавливается по заказу NL International на высокотехнологичном производстве партнера, компании BioRich.

В основе BioTune — коровье молозиво. Оно содержит ценнейшие компоненты для иммунной системы, которые выполняют защитную функцию: иммуноглобулины, лактоферрины, ферменты, ростовые факторы обновления клеток и метаболические факторы, влияющие на метаболизм. Молозиво богато железом, витаминами группы В, A, D, E, аминокислотами, легкоусвояемыми белками. Именно благодаря ему в организме новорожденного формируется пассивный иммунитет — устойчивость к будущим заболеваниям.

Что еще содержится в BioTune?

  • Концентрированная молочная подтворожная сыворотка, имеющая в своем составе полезные бактерии, витамины, микроэлементы и животные белки, которые близки по аминокислотному составу белкам крови и мышц. Благодаря своему богатому составу сыворотка с давних времен считается компонентом красоты. В BioTune ее сгустили в 33 раза по особой технологии, тем самым увеличив эффективность и сохранив полезные вещества в нативном виде.
  • Комплекс "Ультрастаб", содержащий антиоксиданты — дигидрокверцетин, получаемый из сибирской лиственницы, и витамин Е, а также органические кислоты, являющиеся антисептиками.
  • Инулин — растительные волокна. И пребиотический суперфуд "Комплексный продукт Дубинина", включающий в себя 27 растительных компонентов. Эти компоненты обеспечивают питание бактерий и баланс микрофлоры кишечника.

Все составляющие BioTune работают в комплексе.

BioTune – природный адаптоген

Кстати, большинство производителей молочных продуктов сливают сыворотку в отходы, поскольку для работы с этими уникальными составляющими нужны особые условия. Для изготовления BioTune были отобраны фермы Калужской и Рязанской областей и других регионов, в которых строго соблюдают санитарные нормы и следят за здоровьем животных.

Специально для сбора молозива на фермах были перестроены родильные отделения, чтобы обеспечить возможность правильной технологии обработки, концентрирования и стабилизации молозива, без потери его полезных свойств. Оно бережно собирается и сгущается более чем в 12 раз, сохраняя все ценные питательные и натуральные вещества, заложенные в него природой.

В 2021 году группа новосибирских врачей-диетологов и терапевтов под руководством диетолога-гастроэнтеролога, члена Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания Елены Знахаренко провела клиническое исследование "Диетотерапия пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, с включением функционального продукта BioTune" на базе ГБУЗ НСО "Госпиталь ветеранов войн № 3". Было выяснено, что данный продукт в комплексной реабилитации помог пациентам быстрее восстановить силы и иммунную защиту и улучшить качество жизни.

К участию в исследовании были приглашены 40 пациентов 25–55 лет, которые перенесли коронавирусную инфекцию не более чем полгода назад. В течение 28 дней они следовали разработанной для них диете с добавлением в рацион BioTune, на фоне которой сдавали анализы, проходили осмотры специалистов, пульсоксиметрию и тесты на изучение когнитивных функций.

По окончании программы реабилитации было установлено, что у пациентов улучшилось качество жизни. У большинства нормализовались показатели микрофлоры кишечника. Врачи доказали, что в условиях комплексной медицинской реабилитации включение в диетотерапию продукта BioTune способствует улучшению ряда функций организма.

Результаты научно-практического исследования

В BioTune сочетаются два важных условия: богатый натуральный состав и бережное производство, позволяющее правильно подготовить и сохранить активные компоненты.

Результаты научно-практического исследования

"BioTune — это пищевой продукт с единственным противопоказанием: непереносимость компонентов в составе, — объясняет Елена Знахаренко. — Но ввиду того, что продукт многокомпонентный, людям, имеющим аллергические заболевания, необходимо отнестись к его приему с осторожностью и начать с кожной пробы. При наличии хронических заболеваний прием продукта лучше обсудить с наблюдающим пациента врачом".

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BioTune - природный адаптоген
Автор: 9 декабря 2021, 08:31

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