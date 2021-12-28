Что смотреть в Новогоднюю ночь по телевизору: лучшие программы

Новогодняя ночь – не только время чудес, но и пора громких телепремьер. Все самое вкусное и интересное каналы оставляют на время, когда вся семья собирается за праздничным столом. Любимые звезды и фильмы составят вам в компанию вечером 31 декабря. Как говоришь, с кем встретишь год, с тем его и проведешь!

ПЕРВЫЙ: 30 лет спустя

Максим Галкин и Жанна Бадоева приглашают всех в путешествие по волнам памяти. В то время, когда в 1991-м Богдан Титомир самоуверенно заявлял: "Делай, как я!", в 1995-м Александр Серов клялся в любви до слез, а в 1999-м Ева Польна восклицала: "Беги от меня". Все эти песни моментально отзываются в нас вне зависимости от возраста. Легендарные хиты 90-х станут основой новогодней программы "30 лет спустя". Прозвучат хиты, которые знает вся страна, в оригинальном исполнении любимых звезд: от Владимира Преснякова и Анжелики Варум до групп "Руки вверх" и "Жуки"... Всего же для Новогодней ночи было отобрано более 40 шлягеров, которые исполнят София Ротару, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Маша Распутина, Леонид Агутин, Наталья Ветлицкая, Дмитрий Маликов, Лолита, Линда и многие другие.

"Россия": Заходите к нам на "огонек"

"Голубой огонек" в этом году зажжется уже в 60 раз! В юбилейную программу войдут песни, которые знают и любят люди всех возрастов. Сразу после поздравления Президента и боя курантов на Спасской башне – традиционный номер от брутального квартета Валерия Меладзе, Леонида Агутина, Димы Билана и Сергея Лазарева. А потом зрители попадут на бродвейский мюзикл "Призрак оперы". Атмосфера начала XX века, роскошные наряды, яркие декорации, живое пламя, захватывающие дух цирковые трюки, сопрано Аиды Гарифуллиной и сразу четыре Филиппа Киркорова! Сцену украсят огромные хрустальные люстры, на которые взберутся артисты Королевского цирка Гии Эрадзе. В этом году на сцену "Голубого огонька" выйдут дебютанты – Мари Краймбрери и Клава Кока. Разумеется, будут и суперзвезды – София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Хибла Герзмава.

"Культура": Романтика романса

"Культура" представляет гала-концерт проект "Романтика романса", в котором участвуют Дмитрия Харатьян, Валерия Ланская, Тамара Гвердцители, Нонна Гришаева, Аглая Шиловская, Евгений Дятлов. Александр Панайотов, Марина Девятова, ВИА "Песняры". В их исполнении прозвучат любимые романсы и популярные песни из репертуара легендарных исполнителей. А во втором часу новогодней ночи в эфир выйдет "Песня не прощается... 1978 год". В программу вошли песни в исполнении Валентины Толкуновой, Эдиты Пьехи. Аллы Пугачевой, Ольги Воронец, Эдурада Хиля, Иосифа Кобзона, Карла Готта и Льва Лещенко.

НТВ: Киркоров в сказочной стране

Главный герой музыкального телевизионного фильма "Новогодняя сказка" Филипп Киркоров повстречал в гримерке настоящего Деда Мороза. После признания Филиппа, что он-де разочаровался и уже не верит в существование волшебства в нашем мире, Дед Мороз теряет терпение и отправляет его в Сказочную страну, из которой можно найти выход, только поверив в волшебство. Зрители вместе с королем российской эстрады побывают в Подводном Царстве, в замке Кощея Бессмертного, Ледяном дворце Снежной Королевы и на лесной опушке на берегу озера. Бабу Ягу, Кощея Бессмертного, Снежную Королеву, Кая, Емелю на печи, Водяного, Русалку, Золотую рыбку, Ивана-царевича, Василису Прекрасную, Царевну-Несмеяну играют Валерия, Игорь Крутой, Слава, Николай Басков, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Денис Клявер, Жасмин, Зара, Михаил Шуфутинский, Таисия Повалий, Виктория Кохана, Иосиф Пригожин, Ярослав Сумишевский, группа "Фабрика" и Артур Пирожков. Это второй мюзикл с песнями на стихи одного из лучших поэтов современности Михаила Гуцериева. Первый под названием "1001 ночь, или территория любви", который вышел два года назад, имел огромный зрительский успех. В канун Нового года телеканал НТВ покажет и специальный выпуск главного шоу страны – "Новогоднюю маску". На сцену выйдут 10 абсолютно новых масок, которые были специально разработаны и созданы для новогоднего выпуска: Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка.

СТС: Праздничное кино

Всероссийской телепремьерой праздничного эфира станет комедия "Обратная связь" любимого "Квартета И". Фильм расскажет историю друзей, собравшихся в загородном доме 31 декабря, чтобы встретить Новый год. Правда, главная ночь года рискует превратиться в одну из самых непростых. Вместе с "Квартетом И" за праздник поборются Ирина Горбачева, Мария Миронова и Анастасия Уколова. Ждет зрителей и марафон любимых историй в компании героев фильмов "Елки", "Гарри Поттер" и "Ледниковый период".

ОТР: Лучшие люди страны

В праздничном проекте "Новогодние интервью" зрители каждый день будут встречаться с известными и интересными людьми: актером и телеведущим Юрием Стояновым, врачом Марьяной Лысенко, космонавтом Сергеем Крикалевым, тренером Ириной Винер и гимнастками Дианой и Ариной Авериными, фотографом Юрием Ростом, братьями Эдгардом и Аскольдом Запашными, режиссером Кареном Шахназаровым и другими. Ближе к полуночи канал покажет самый новогодний балет "Щелкунчик" Государственного Кремлевского Дворца и проект "Блиц-опера" – необычный гала-концерт театра "Геликон-опера". В ярком и фееричном шоу вместе с солистами "Геликона» участвуют друзья театра – из цирка, мюзик-холла и детского хора. После традиционной новогодней речи Президента России новогоднюю ночь концерт фортепианного трио Bel Suono с грандиозной программой "Магия трех роялей".

ТВЦ: Легендарные ВИА

В 23 часа стартует новогодний телефильм "Новый год! И все! Все! Все!". Зрители погрузятся атмосферу смеха, юмора и любимых композиций 70-80х годов в исполнении легендарных исполнителей и ВИА. Музыкальные номера соединит между собой единая сюжетная линия, представленная в виде юмористических скетчей. Их герои – семейная пара, которая, устав от традиционных застолий с друзьями и родственниками в новогоднюю ночь, хотят встретить праздник тихо и спокойно, но, обстоятельства складываются совсем по-другому. Они попадают в водоворот событий и встреч, который не выпускает их до тех пор, пока все герои не поверят в настоящее новогоднее чудо… В съемках участвовали Евгений Кунгуров, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова, Юлия Михалкова, Александр Морозов и другие. А любимые песни в новогоднем эфире прозвучат в исполнении Владимира Кузьмина, Александра Маршала, Александра Буйнова, Вячеслава Малежика, Игоря Саруханова, Александра Добронравова, Вадима Казаченко.

"ТВ-3": Музыка кино

На канале "ТВ-3" нашли формат, который придется по вкусу зрителям всем возрастов и вкусов. "Лучшие песни нашего кино" – это трехчасовой новогодний концерт с песнями из популярных советских фильмов, от "Карнавальной ночи" до "Трех мушкетеров". Петь можно всем вместе!

"ЧЕ!": Смешно и дерзко

Популярный блогер Макс Голополосов принарядился, чтобы встретить Новый год во всеоружии. А еще он собрал лучшие ролики со всех уголков интернета, приготовил подводки, шутки и даже парочку сюрпризов для программы "+100500". До 4 утра зрителей будут радовать смешные, нелепые и мемные ролики в проекте, объединившем Интернет и телевидение.

"Dомашний": Что год грядущий нам готовит

Что принесет год Черного Тигра? Закончится ли пандемия? Встретим ли мы свою любовь? Ответы на самые насущные вопросы в новогоднюю ночь даст канал "Dомашний", который покажет уже традиционные выпуски документального фильма "Предсказания". Начиная с 19.30 и до обращения президента, самые известные и сильные астрологи России расскажут о том, чего ждать от наступающего года! Не обойдется и без подарков. О чем мечтает каждая девушка? О прекрасном принце! Всю новогоднюю неделю зрительниц ждут встречи с самым романтичным, добрым и красивым принцем девичьих грез Кириллом Дыцевичем. И, конечно, в эфире любимые фильмы – "Мужчина в моей голове", Анжелика" и "Золушка".

ТНТ: Комики против звезд

Телеканал ТНТ приглашает проводить старый год в компании резидентовComedy Club и звезд эстрады. Они поделятся на две команды и сразятся друг против друга в серии музыкально-комедийный челленджей. Шоу пройдет в формате "Все против Камеди", но справятся ли Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов с Клавой Кокой, Ольгой Бузовой и Джеффом Монсоном? Рассудят соперников ведущие Павел Воля и Юлия Зиверт.

МУЗ-ТВ: Танцуют все!

После после боя курантов в эфире канала откроется дискотека "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!" Тут развернется главный танцпол страны, зажигать на котором будут более 60 артистов, чьи хиты на протяжении всего года звучали из каждой колонки! В новогоднюю ночь вся страна будет танцевать под Руки Вверх, NILETTO, Ольгу Бузову, Леонида Агутина, Николая Баскова, Ани Лорак, Владимира Преснякова, Анну Седокову, Юлианну Караулову, Викторию Дайнеко, Наталью Подольскую, Uma2rman, Зару, Банд’Эрос и многих других.

Music Box Gold: Золотые хиты

В последние годы мир столкнулся с большим количеством ограничений. Людям не хватает хорошего настроения и ярких концертов. Именно поэтому телеканал Music Box Gold покажет в Новогоднюю ночь концерт, который наполнен доброй музыкой, праздничным настроением и яркими номерами от любимых артистов. С вами всю ночь будут Денис Клявер, Анита Цой, Жасмин, Lina Lee, Фабрика, Виктория Дайнеко, Вика Цыганова, Корни, Наталья Гордиенко, Юлия Беретта, Прохор Шаляпин, Кирилл Туриченко, Анжелика Агурбаш и многие другие.