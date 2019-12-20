Горячий Новый год: куда улететь в последний момент

Будем честны: наверняка новогодние каникулы спланировали далеко не все. Если у вас нет ни идей, ни времени, чтобы решить куда полететь – читайте нашу подборку.

Вместе с сервисом путешествий OneTwoTrip "Дни.ру" выбрали восемь городов в России и за рубежом, куда можно будет улететь из Москвы и Санкт-Петербурга в самый последний момент – 31 декабря*.

Из Москвы за границу

Минск, Беларусь

Билет: от 5 300 рублей на человека

Отель: от 3 900 рублей за ночь за номер на двоих

У поездки в столицу Беларуси на Новый год и зимние каникулы есть несколько преимуществ. Во-первых, стоимость: и билеты, и проживание даже в высокий праздничный сезон обойдутся не слишком дорого. Во-вторых, для россиян не нужна виза. Лететь в Минск всего полтора часа, а в самом городе все свободно говорят по-русски. К тому же тут очень красиво: минчане любят Новый год, поэтому празднично украшают город, а на основных площадях устанавливают огромные елки. На Минской площади до конца каникул проходит рождественский фестиваль.

Если хотите встретить Новый год в кафе или ресторане, бронируйте столик заранее. Или можно отправиться гулять по городу: обещают несколько площадок под открытым небом, где жителей и гостей города будут развлекать до утра. Гуляния около главной елки начинают за час до полуночи.

Наутро можно взять билеты на обзорную экскурсию или самостоятельно погулять по сонному Минску. А если путешествуете с детьми, обязательно запланируйте поездку в Беловежскую пущу: во-первых, заповедник зимой очень красив, а во-вторых, тут расположена шикарная резиденция белорусского Деда Мороза.

Лондон, Великобритания

Билет: от 8 000 рублей на человека

Отель: от 3 700 рублей за ночь за номер на двоих

Прямой перелет до Лондона займет 4 часа: если уйдете с работы пораньше, успеете доехать до отеля и переодеться с дороги. Разница во времени (в Лондоне +3 часа) поможет все успеть и без спешки войти в 2020 год.

Новый год у британцев – праздник шумный и веселый. Все встретили Рождество с семьей и теперь готовы гулять до утра по улицам, запускать фейерверки и петь песни. Здесь бытует мнение, что в новогоднюю ночь уходят все несчастья, проблемы и неудачи, и их нужно проводить праздничным салютом. Начинайте гуляния с Трафальгарской площади, где установлена большая красиво украшенная елка, а после просто следуйте за толпой. Танцы и банкеты проходят прямо на улице, а веселые вечеринки в пабах гарантированы.

Наутро можно начать осмотр достопримечательностей, которых в Лондоне множество. Устройте рейд по музеям (кстати, вход в государственные, например, Национальную галерею и Британский музей, бесплатный), прогуляйтесь по знаменитым улицам, покатайтесь на London Eye или проведите день, наблюдая за лебедями и белками в Гайд-парке.

Из Москвы по России

Казань

Билет: от 5 300 рублей на человека

Отель: от 3 600 рублей за ночь за номер на двоих

Полтора часа от Москвы на самолете – и вы уже в столице Татарстана. Новый год здесь наступает в то же время, что и в столице, а праздничные гуляния порадуют даже самого взыскательного путешественника. Основные события будут проходить около Казанского Кремля, где установлены главная городская елка и сцена, на которой в новогоднюю ночь будет концерт. После праздничного салюта можно пойти гулять на местный Арбат – улицу Баумана, где до утра будут веселиться жители города и многочисленные туристы.

Наутро осмотрите пустынный город, сфотографируйтесь на фоне мечети Кул-Шариф и загляните в гости к Кыш Бабаю – так здесь называют Деда Мороза. И обязательно покатайтесь на коньках на самом большом в России открытом катке Nefis – кстати, он и в новогоднюю ночь открыт.

Воронеж

Билет: от 4 500 рублей на человека

Отель: от 1 100 рублей за ночь за номер на двоих

От Москвы до Воронежа чуть больше часа в пути на самолете. Это не самый туристический город, но в том и прелесть – здесь не будет шумных толп туристов.

Основное веселье будет проходить на главной площади, рядом с большой елкой. Здесь можно купить местный сувенир на выставке, потанцевать на ретро-дискотеке и покататься на коньках на бесплатном катке (правда, аренда коньков платная). А если гулять не хочется, вы без труда забронируете столик в одном из уютных кафе или ресторанов.

И не думайте, что после Нового года придется сразу лететь домой, чтобы не заскучать. В Воронеже приятно просто гулять, разглядывая красивые дома в центре. А еще тут есть несколько интересных музеев, например, Музей забытой музыки с экспозицией музыкальных инструментов разных народов мира или Музей имени И. Н. Крамского с хорошим собранием живописи и скульптур. Кроме того, город славится необычными памятниками: обязательно найдите Котенка с улицы Лизюкова и Белому Биму Черное Ухо.

Из Санкт-Петербурга за границу

Варшава, Польша

Билет: от 7 400 рублей на человека

Отель: от 2 500 рублей за ночь за номер на двоих

Новогодняя Польша – одно из самых интересных бюджетных направлений для путешествий. Недорогие билеты обычно с пересадкой, поэтому планируйте день так, чтобы вылететь с утра. Тогда к вечеру доберетесь до нарядной "пряничной" Варшавы, которая уже готова к встрече Нового года.

Главные гуляния проходят на Рыночной площади, где с началом 2020 года запустят праздничный салют. После можно остаться на улицах (главное, одевайтесь теплее) либо продолжить веселье в одном из баров или ресторанчиков Старого города. Рождественский базар с глинтвейном и колбасками ищите на Дворцовой площади. Здесь обычно гуляют до самого утра.

На следующий день отправляйтесь на обзорную экскурсию по городу – если не захочется ходить, можно сесть на красный автобус. А после оставьте время для посещения распродаж – они здесь не хуже, чем в Западной Европе.

Будапешт, Венгрия

Билет: от 7 400 рублей на человека

Отель: от 3 300 рублей за ночь за номер на двоих

В Венгрию удобнее всего лететь с пересадкой в Москве. Отправляйтесь в путь с утра, чтобы успеть доехать до отеля и отдохнуть с дороги, потому что гулять точно захочется до самого рассвета. В этой стране существует поверье, что в Новогоднюю ночь в города приходит нечистая сила, и люди прогоняют ее фейерверками, ярким светом и громким смехом. В Будапеште устраивают самые веселые и шумные вечеринки. Если же хочется отпраздновать спокойнее, ищите какой-нибудь небольшой семейный ресторан – но учтите, что бронировать столик нужно заранее.

На рождественских ярмарках обязательно попробуйте крампампули – крепкий напиток на основе рома. Его подают только в новогодние каникулы.

Встретить утро нового года можно прогулкой по городу: Будапешт очень к ним располагает, здесь столько всего красивого, что хочется постоянно ходить и смотреть по сторонам. Обойдите Будайскую крепость и парк Варошлигет, пройдите по набережной Дуная. А вечером отдохните в одной из купален с термальными источниками. Самые популярные – Сечени, Геллерт и Рудаш.

Из Санкт-Петербурга по России

Нижний Новгород

Билет: от 5 000 рублей на человека

Отель: от 2 900 рублей за ночь за номер на двоих

Нижний Новгород – прекрасное место для празднования Нового года. От Петербурга дорога займет меньше двух часов. В новогоднюю ночь погуляйте по Большой Покровской улице, в каждом баре и кафе которой шумно празднуют главную ночь года. Рождественский базар с гирляндами, огоньками и глинтвейном отлично настраивает на праздничный лад. Главную елку и основные гуляния ищите на площади Горького, а концерт – возле Чкаловской лестницы.

На осмотр города запланируйте как минимум несколько дней. В Нижнем Новгороде очень красивый Кремль, от которого по живописной лестнице можно спуститься к реке. А если повезет, и Новый год все же будет снежным, можно даже покататься на лыжах: на берегу Волги есть парк "Швейцария" с несколькими неплохими склонами.

Волгоград

Билет: от 6 900 рублей на человека

Отель: от 1 200 рублей за ночь за номер на двоих

До Волгограда из Санкт-Петербурга – четыре часа с пересадкой в Москве. Зато тут не будет ни толп туристов, ни праздничной суеты на основных улицах и площадях. При этом Новый год точно встретите весело: город красиво украшен, практически в каждом районе стоит большая елка, а для жителей и гостей предусмотрена развлекательная программа. Главное рождественское дерево стоит на площади Павших Борцов, здесь же проходят основные гуляния. С конца декабря можно покататься на коньках на большом катке.

А еще в самом начале года в Волгограде состоится парад Дедов Морозов: колонна "дедушек" вместе со Снегурочками проходит по всему центру города, а потом водит хоровод вокруг главной елки.

Кроме того, в Волгограде можно активно начать год, поучаствовав в рождественском забеге. Дистанции щадящие – даже те, кто весело встретил Новый год, смогут осилить 1 или 5 километров. В конце всем участникам вручат медали в виде снежинок. А если побежите в карнавальном костюме, получите специальную награду.

* Цены актуальны на момент публикации. Стоимость может меняться.