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Lifestyle
Выполняйте с вечера: 8 простых ритуалов, которые сделают следующий день лучше

Выполняйте с вечера: 8 простых ритуалов, которые сделают следующий день лучше

Несколько полезных вечерних действий помогут не только сделать утренние часы менее загруженными, но и скрасить грядущий день
прочитано 313 раз

Для большинства людей утренние часы являются самой нелюбимой частью дня. Из-за огромного списка рутинных задач, которые необходимо выполнить после пробуждения, времени на себя не остается. Однако существует несколько простых вечерних ритуалов, которые позволят разгрузить утро и провести его в удовольствие.

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Подготовьте вещи

Не тратить нервы на поиски нужных элементов одежды с утра поможет несложное действие. Чтобы не возиться с подбором образа после пробуждения, необходимо подготовить его вечером. Время, потраченное на переворачивание вверх дном шкафа, можно потратить куда более приятным образом.

Продумайте завтрак

Как известно, завтрак – самый важный прием пищи за день. Однако нередко времени на еду утром не остается. Чтобы не идти по делам на голодный желудок, заранее подготовьте все ингредиенты. Например, можно положить все необходимое для приготовления каши в мультиварку и поставить ее вариться за полчаса до пробуждения с помощью таймера.

Позаботьтесь о прическе

Чтобы не тратить драгоценное время на укладку и мытье головы утром, можно позаботиться об этом вечером. Если вы знаете, что ваша прическа не испортится во время сна, помойте и высушите голову до того, как ляжете спать. К тому же, теплый душ на ночь поможет вам крепче уснуть.

Оставьте у кровати стакан воды

Стакан воды, выпитый сразу после пробуждения, отлично подготовит организм к новому дню. Лучше всего оставлять кружку у кровати – так вы точно не забудете выпить воду в утренней суматохе.

Анализируйте прожитый день

Этим трюком пользуются многие успешные люди. Отметьте ваши достижения и провалы за день, подведите итог и наметьте вектор действий на завтра. Анализ текущего дня поможет прожить следующий день еще эффективнее.

Составьте список задач

Определение планов на следующий день не только избавит вас о неприятных сюрпризов в виде забытой встречи или пропущенного совещания, но и поможет вам быстрее добиться своих целей. Не забудьте добавить в список нечто приятное, что заставит вас с нетерпением ждать начала дня.

Придумайте утреннюю награду

Ежедневное вознаграждение для самого себя отлично помогает поддерживать мотивацию. К тому же, приятный ритуал можно перенести на утро. Пообещайте себе вкусный завтрак или серию любимого сериала утром – так встать с кровати будет намного легче.

Назначайте приятные дела на утро

Вместо того, чтобы загружать утренние часы напряженными встречами и рутинной работой, попробуйте занять их чем-то приятным. Зайдите в любимую кофейню, которую вы обычно посещаете только в обед, за кофе. Сделайте любимую маску для лица, до которой руки доходят только вечером.

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Фото: Blisstil / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
11 ноября 2021, 06:27 Источник: MarieClaire ✓ Надежный источник
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