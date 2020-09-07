Фуд-молл "Депо" обогатился яркими азиатскими вкусами

Следить за метаморфозами "Депо" – крупнейшего гастрономического кластера не только в Москве, но, пожалуй, что и в Европе – занятие не из легких. Проект развивается энергично, заведения сменяют друг друга стремительно.



Если заглянуть в ДЕПО с разницей в несколько недель, то есть все шансы застать уже совершенно другое пространство. Лишь очень немногие ветераны, вроде "Крабов-кутабов" или "Шеф Амазонии", работают здесь едва ли не с первых дней. А вот стильный и очень эстетский Tinto, располагавшийся аккурат по соседству с ними, так и не успел заявить о себе.



Некоторое время место пустовало. Но на минувшей неделе в его стенах открылся новый ресторан – Asiatique Kitchen&Bar. Как следует из названия, заведение специализируется на паназиатской кухне без определенной региональной привязки, зато с опорой на широкую палитру ярких "восточных" вкусов, которые можно встретить на пространстве от Ливана до Японии.

Отвечает за создание этой трансграничной гастрономической полифонии Никита Кузьменко. В активе очень молодого украинского шеф-повара открытие нескольких ресторанов в России и сопредельных странах, а также победа на международном конкурсе Best Chef – 2017.

Меню получилось относительно небольшим – около 80 позиций. Оно охватывает суши и роллы, разнообразные закуски, супы и кушияки, блюда на гриле, блюда на основе риса и лапши, а также десерты. Что бы вы ни выбрали, готовиться нужно к неожиданным, сочным и ярким, порой экспрессивным кисло-сладким и пряным вкусам.

Для начала можно попробовать довольно деликатный открытый ролл с гребешком в соусе спайси-айоли, а затем перейти к более насыщенному суши боллу с угрем с соусом гранатовый унаги или к татаки из говядины – как и положено, быстро обжаренному снаружи и сыроватому внутри мясу с заправкой на основе даши понзу, чили джема и майонеза из черного ферментированного чеснока.

Далее – по желанию, но в любом случае имеет смысл обсудить свои планы с официантом, ибо названия отдельных позиций мало что скажут сами по себе. Например, филе лосося здесь глазируют в соусе понзу-терияки, а затем запекают и подают с обжаренным на гриле авокадо и ярким соусом с участием эстрагона.

Жареный японский рис с креветками и цукини дополняют пеной из кокосового бульона, шичими и кунжутом кимчи. А говяжью вырезку для аккуратных шашлычков-кушияки сначала маринуют в пряных специях и луковой золе, затем поджаривают на углях, а сервируют с рисом, маринованным в гранатовом соусе луком, свежими томатами с соком юдзу и все тем же кунжутом кимчи.



Десерты столь же ярки и пряны. Но оригинальнее всего выглядит, пожалуй, шоколад с перцем чили и сливовым чатни. В результате получается довольно сложная игра сладких, кофейных, сливочных, ягодных и остропряных вкусов, сменяющих друг друга самым неожиданным образом.

Помимо обширной вечерней программы в формате основного меню в Asiatique предусмотрены завтраки. Так начать день можно, например, гранолой с кокосовым молоком и джемом из манго и маракуйи, авокадо на гриле с пряным лососем и яйцом мисо или омлетом с пак чой, соусом мисо-айоли и стружкой копченого турца. Омлет готовится по технологии су вид на протяжении двух часов, в результате чего обретает нежнейшую текстуру, больше всего напоминающую свежий тофу.

Качественный сервис заслуживает отдельного упоминания.

Средний счет – 2000 рублей.