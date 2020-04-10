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Общество

Фуд-маркет "Депо" Года Нисанова и Зараха Илиева не расстанется со своими клиентами даже во время карантина

Гастромаркет "Депо" Года Нисанова и Зараха Илиева
Известный гастромаркет российских девелоперов Года Нисанова и Зараха Илиева ввел услугу доставки продуктов и готовых блюд по Москве и Подмосковью. 
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Крупнейший столичный гастроквартал "Депо" продолжает снабжать фермерскими продуктами и готовыми блюдами горожан во время карантина. Это стало возможным благодаря введению опции доставки на дом клиентам по одному звонку.

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Бэтмен спешит с доставкой

Когда бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев, владеющие группой компаний "Киевская площадь", открывали фудмолл, они сразу предусмотрели возможность доставки продуктов на дом, но зона охвата ограничивалась прилегающими к "Депо" районами. Теперь же курьерская служба будет работать по всей Москве и в ближнем Подмосковье. Опция из имиджевой перешла в разряд актуальных, и спрос на нее вырос в разы. Завсегдатаи "Депо", вынужденные соблюдать условия самоизоляции, уже оценили возможность питаться дома, как в ресторане.

Стоит обратить внимание, что руководство фудмолла уделяет особое внимание безопасности своих клиентов, поэтому все заказы собираются служащими в масках и перчатках. Доставка станет бесплатным бонусом для жителей Москвы при заказе от двух тысяч рублей. Для области в этом случае чек должен превысить три тысячи рублей. Накормить постоянных клиентов, самоизолировавшихся в своих домах и квартирах, берутся такие корнеры как "Бэтмен и Узбеки", Sebb’s Raw & Fire, "Тайга", "Три утки", Soul in the bowl и многие другие.

Также в "Депо" можно заказать хлеб, овощи, фрукты и зелень, молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, икру и сыры. А еще орехи, сухофрукты и бакалею.

Время исполнения каждого заказа рассчитывается индивидуально. Однако в условиях пустого города и разгруженных дорог доставка будет осуществляться максимально быстро.

Новая жизнь старых заводов

Фудмолл "Депо" открылся в Москве в марте 2019 года. Его создатели – известные российские девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев. Гастропространство нового типа, объединившее под одной крышей рестораны-корнеры с кухней на любой вкус и кошелек, фермерские прилавки со свежими продуктами, а также досуговую зону, стало популярным местом отдыха горожан.

Уникальность этого объекта заключалась еще и в том, что он был открыт в здании старейшего Миусского трамвайного депо, расположенного в центре Москвы у станции метро "Белорусская". Раньше подобные проекты уже разворачивались на территориях заброшенных промышленных предприятий.

Так, в Москве крупный фудмаркет открылся в помещениях старой текстильной фабрики, а в Челябинске такой же объект разместился в корпусе машиностроительного завода. Идея создать гастромаркет на базе трамвайного депо переросла в успешный коммерческий проект, который оказался важным для всей Москвы, поскольку речь шла о сохранении и возрождении культурного наследия города.

Кухня с историей

С депо на Лесной связана история возникновения общественного транспорта в Москве. Его стены возводились в ХIХ веке, в эпоху конно-железных дорог. Здесь работал кондуктором и вожатым трамвая начинающий писатель Константин Паустовский, в местных мастерских был построен легендарный планер "Комсомолец". В эпоху СССР депо обслуживало трамваи, затем – троллейбусы. В новом тысячелетии оно опустело и пришло в упадок. При этом пять из семи строений ансамбля представляли собой культурно-историческую ценность.

Поэтому проект создания современной городской площадки не ограничивался коммерческой составляющей. Перед Нисановым и Илиевым стояла куда более глобальная задача сохранения исторического наследия города. Впрочем, с подобными проектами девелоперы уже работали.

Именно холдинг "Киевская площадь" провел реконструкцию гостиницы "Украина", которая теперь известна под брендом Radisson Collection Hotel. Работы велись в течение пяти лет. За это время удалось вдохнуть жизнь в знаменитую сталинскую высотку, технически переоснастив здание, и органично вписав советские интерьеры в современную стилистику.

Во время реконструкции в гостинице обнаружили целую коллекцию полотен художников эпохи соцреализма, которые создавались мастерами по заказу правительства СССР специально для "Украины". Год Нисанов и Зарах Илиев восстановили бесценные картины за свой счет и вернули их на прежние места – в холлы и залы отеля. Позже они так же профессионально возродили и старейшее депо Москвы.

По кирпичикам строим будущее

Реконструкция Миусского трамвайного депо началась в 2017 году. Проект оказался глобальным и сложным. Общая площадь комплекса составляла 25 тысяч квадратных метров. Архитектурный ансамбль был спроектирован Михаилом Глейнингом и Николаем Сытенко в стиле "британский модерн". Это направление было характерно для русской промышленной архитектуры позапрошлого века.

Реставрационные работы начались в архивах с исследования состояния построек. К спасению ансамбля были привлечены лучшие архитекторы. Перед ними стояла непростая задача – воссоздать первоначальный облик строений, поскольку это позволит сохранить за ними статус объектов культурного наследия столицы.

Сложности возникли на этапе реставрации кирпичной кладки. Чтобы залатать проплешины на старых стенах, нужен был кирпич. Современный никак не подходил по цвету. Пришлось организовать экспедиции в несколько регионов страны в поисках аутентичного стройматериала. В результате 300 тысяч редких кирпичей были доставлены в помощь реставраторам.

Особое внимание строители уделили и усилению стальных перекрытий здания, которые, по одной из версий, создавал сам Владимир Шухов, автор знаменитой Шуховской башни. На территории объекта были обнаружены и отреставрированы два памятника. Один из них – бюст слесаря, участника революции 1905 года Петра Щепетильникова, чье имя носило депо в годы СССР. Второй памятник был установлен в советские годы в память об участниках Великой Отечественной войны.

По словам Года Нисанова, современное "Депо" полностью соответствуют своему первоначальному облику. Таким его создали знаменитые русские архитекторы Сытенко и Глейнинг. Таким теперь знаем его и мы.

Равенство лучших

Современный фудмолл расположился в самом большом здании комплекса и занимает 11 тысяч квадратных метров. В соседних строениях – заведения известных рестораторов Аркадия Новикова ("Сыроварня") и Александра Раппопорта ("КрабыКутабы").

Если в европейских столицах акцент в подобных проектах всегда смещается на торговую составляющую, то в "Депо" упор сделан на рестораны. Сюда москвичи стремятся за качественным и разнообразным досугом. Они могут продегустировать разные кухни народов мира, повысив тем самым свою гастрономическую культуру. Фудмаркет полностью поддерживает тренд на здоровое питание.

Современное "Депо" это:

  • 75 корнеров;
  • посадочная зона на 2200 мест;
  • 140 лавок с фермерскими продуктами;
  • сувенирные лавки;
  • спортивный и музыкальный клубы;
  • детский игровой центр на антресолях.

Кроме узнаваемых ресторанных сетей на площадке фудмолла Илиева и Нисанова появились и молодые креативные стартаперы. В данном кулинарном формате они получили уникальный шанс заявить о себе. Основная концепции "Депо" – равенство разных. Потому ресторанная зона является площадкой прямой конкуренции, и только клиенты выбирают лучшего. Пообедать в фудмолле можно как с шиком, так и за весьма умеренную плату. Сумма минимального чека – 200 рублей.

Новый бренд Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин, присутствовавший на открытии объекта, отметил, что фудмоллы играют важную роль в организации комфортной городской среды и создают "новый бренд Москвы", а "Депо" он назвал "насыщенным общественным пространством". Уже в первые месяцы работы площадки, показатели ее посещаемости перевалили за рекордные 30 тыс. человек в сутки. Эти цифры – очевидное доказательство успешности и востребованности проекта.

Год Нисанов и Зарах Илиев, ориентируясь на работу "Депо", внесли коррективы и в работу фудкорта на другом своем объекте – ТРЦ "Европейский". Помимо этого девелоперы задумались о создании второго гастроквартала в районе трех вокзалов. Пока это только проект, но уже в недалеком будущем он может стать частью истории города.

Автор: 10 апреля 2020, 17:07

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