Как превратиться из домохозяйки в успешную женщину

На пике жарких дискуссий о том, что должна или не должна женщина думать, делать и говорить, чтобы нравиться всем окружающим без исключения, смысл категории успешности меняется примерно с той же скоростью, что и женское настроение.



У многих людей магическое сочетание слов "успешная женщина", по всей видимости, вызывает стойкие ассоциации с Анджелиной Джоли в роли Джейн Смит: ухоженная и заботливая хозяйка дома, соблазнительная "кошечка" на работе – своеобразное воплощение всех скрытых мужских фантазий с извечной, тщательно зашифрованной загадкой внутри. Так мы понимаем, что успешность не приклеена к какой-то одной сфере жизни женщины, а сопровождает ее повсюду как удачно подобранный парфюм.

Однако, за пределами экрана чаще всего мы наблюдаем живые аналоги главной героини нашумевшего сериала "Ольга": уставших от быта и загнанных работой женщин, напрочь забывающих, как выглядит выходной, а тем более – отпуск. Если вкратце описать данного персонажа, то мы получим одинокую, скучно одетую женщину, без высшего образования, но с корочкой пройденных недельных курсов маникюра, двумя детьми и двумя неудачными романами, соответственно, не просыхающим отцом и младшей сестрой-сердцеедкой. Согласитесь, успехом пока не пахнет – хотя бы потому, что героиня заботится о благополучии своей семьи, напрочь исключая личное.

Проблема такой женщины сводится всего-навсего к отсутствию целей. Кроме одной – упасть после рабочего дня на постель, не проверяя уроки сына или количество грязных тарелок в раковине. Классический случай, когда вездесущий радужный посыл жить сегодняшним днем понимается искаженно, ведь женщина пытается голыми руками разгрести сходу все навалившиеся проблемы, которые не заканчиваются. На экране телевизора это, безусловно, выглядит забавно и вызывает восхищение стойкостью героини, но в реальности на горизонте уверенно маячит перспектива протянуть ноги от такого графика.

Виной тому, так называемый, всемогущий контроль, один из механизмов защиты нашей родной психики. Женщина твердо уверена, что может удержать в поле зрения все перипетии и едва ли не тянется к бутылочке крепленого, когда реальность показывает ей другие сценарии. При любой неудаче, которую она воспринимает как свою, женщина срывается на всех в радиусе километра, включая кота и аквариумных рыбок, не понимая, как быть дальше.

Отучиться от этой привычки довольно сложно, если не научиться доставать себя и свои потребности из дальнего пыльного ящика, лишний раз не распыляясь на вопросы, которые не зависят от нас и наших действий. Такую тактику уйму лет назад предложили еще древнегреческие стоики, но свою актуальность она не теряет и сейчас.

Представим, что вы освободили шкаф от старого хлама, перестали звонить детям каждые две минуты с расспросами о местонахождении, проверять их портфели и дневники, отключили внутренний датчик движений мужа по квартире и наличия пыли на журнальном столике. С непривычки у вас явно возникнет желание срочно забить образованное пустое пространство новыми задачами вроде посещения пилатеса, тренингов подсчета калорий, онлайн-школ по изучению языков за час и марафонов по скетчингу – все это, конечно на один день. Вот тут и нужно вовремя притормозить, пару дней выдохнуть, отключив телефон и соцсети, вспомнив, когда и от чего последний раз вы получали истинное наслаждение.

Бросить опостылевшую работу, если она больше не вдохновляет, избавить список контактов от ненужных людей, тянущих вас на дно, выбросить, в конце концов, вещи, от вида которых вас откровенно мутит. Понять, что якобы священный долг перед обществом – это красивый пережиток средневековых рыцарских баллад. Современная лирика трубит уже о других ценностях, в ряду которых ваша жизнь занимает первое место. Хотите ли вы безвозвратно спустить ее в трубу? Вряд ли вы ответили сейчас утвердительно.

Именно поэтому важно избавиться от всемогущего контроля, ведь успешная женщина, прежде всего, та, которая сама выбирает: чай или кофе, белое или черное, не задумываясь, что кто-то косо посмотрит в ее сторону. Само собой, можно и дальше тянуть свою репку за других, опасаясь, что другие воспримут вас как эгоистку, или вовсе нигилистку, которая спонтанно рванула на море вместо того, чтобы обстирывать и кормить семью.

Важно отпустить руку и почувствовать под ногами землю, а уж потом можно ставить указатели, которые больше всего вам по душе: дробить скрабы на продажу, лепить тарелочки из глины или мастерить менструальные чаши. Главное – ощущать на полную мощь прилив эндорфина и дофамина, а не посторонних проблем, гоняясь за каждым с тряпкой в руках. Рискуйте быть отчаянными, непонятыми и безрассудными в глазах других, ведь важно не количество чужих голосов, а качество собственного среди них.