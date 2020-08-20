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Нижний Новгород. Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com Казань. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Кавказские Минеральные воды. Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Адлер и Красная Поляна. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Волгоград. Фото:Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com Тула. Фото:Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com Воронеж. Фото: pixabay.com

Куда поехать на выходные: 7 вариантов путешествий по России

Фото: pixabay.com
Конец августа и сентябрь – отличное время для путешествий. И даже если вы не можете позволить себе полноценный отпуск, поездки на выходные никто не отменял. Вместе с сервисом OneTwoTrip "Дни.ру" составили семь интересных маршрутов на уик-энд. Выбирайте, что вам больше нравится – горы, экскурсии или отдых на курорте.
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Удивительная природа и необычные монастыри: Воронежская область

Как добраться: быстрее всего до Воронежа на самолете (билет туда-обратно из Москвы от 4 300 рублей, долетите за час), а после в аэропорту взять машину (аренда от 1 800 рублей в сутки), чтобы с комфортом ездить по окрестностям.

Стоимость отеля: номер в отеле с хорошими отзывами гостей обойдется от 1 500 рублей за ночь.

Воронеж. Фото: pixabay.com

Чем заняться

Интересен и сам город – здесь много красивых церквей, памятников и современных локаций – и его окрестности. Воронежская область — достаточно уникальная местность. Где еще вы увидите пещерные храмы, меловые карьеры, каньоны и даже пустыню?

Большинство объектов расположены под открытым небом, так что перед поездкой лучше убедится, что погода окажется благоприятной. Осмотреть все за выходные вряд ли удастся, зато точно появится повод вернуться. А в два дня можно уместить поездку в заповедник "Дивногорье" с осмотром археологического парка и посещением расположенной в скале церкви Сицилийской иконы Пресвятой Божьей Матери. На второй день можно поехать в Воронежский биосферный заповедник, где есть бобровый городок, а после съездить в Рамонь, чтобы посмотреть на дворец принцев Ольденбургских – необычное для наших широт здание в староанглийском стиле.

Красивый Кремль и две реки: Нижний Новгород

Как добраться: из Москвы в Нижний Новгород ходит скоростной "Стриж" – за 3 часа 30 минут. Всего 1 400 рублей – и вы на месте.

Стоимость отеля: от 1 400 рублей за ночь в отеле с высокими оценками постояльцев.

Нижний Новгород. Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com

Чем заняться

Город на слиянии двух рек, Волги и Оки, очень красив и богат на достопримечательности. Обязательно прокатитесь на канатной дороге через Волгу – она самая длинная из подобных дорог в Европе. Если погода позволяет, можно совершить прогулку на катере. Или просто пройдитесь по набережной, взбираясь на холм и фотографируя окрестности со стен Нижегородского Кремля. А всем, кто интересуется историей, понравится экспозиция музея-заповедника архитектуры "Щелковский хутор".

Также рекомендуем прогуляться по местному Арбату — Покровской улице, где расположено множество старинных особняков, в которых сегодня находятся современные кафе и сувенирные магазины.

Город контрастов: Казань

Как добраться: самый быстрый вариант – на самолете. Из Москвы долетите за полтора часа и 4 700 рублей.

Стоимость отеля: от 1 000 рублей за ночь.

Казань. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Чем заняться

В Казани соединяются Запад и Восток, мечети соседствуют с православными храмами, а в местных кафе можно попробовать блюда как русской, так и татарской кухни. Один день стоит посвятить осмотру основных достопримечательностей – зайти в Казанский Кремль со всеми его музеями и соборами, а после погулять по улицам Кремлевской и Баумана. А на второй день оставьте посещение необычного современного Храма всех религий и Музея социалистического быта.

Если устанете от культурной программы, можно съездить отдохнуть в построенный недавно в пригороде аквапарк – между прочим, один из самых крупных в мире. Здесь есть более 50 аттракционов, спа-комплекс и бассейн под открытым небом.

Отдых на бальнеологическом курорте: Кавказские Минеральные воды

Как добраться: из Москвы в Минеральные Воды ежедневно летает самолет. Билет туда-обратно стоит от 4 900 рублей, в пути чуть больше двух часов.

Стоимость отеля: зависит от выбранного города, ориентируйтесь на 2 000 рублей за ночь.

Кавказские Минеральные воды. Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com

Чем заняться

Если вы хотите отдохнуть и расслабиться, посещение одного из старейших курортных регионов России придется как нельзя кстати. А такого разнообразия минеральных источников, как в Кавказских Минеральных Водах, вы не найдете нигде в мире.

Самой большой проблемой будет выбор города для визита – из вариантов Кисловодск с источниками лечебной минеральной воды "Нарзан", Ессентуки с отличной грязелечебницей, Пятигорск, Железноводск с практически альпийским климатом... Но что бы вы ни выбрали, приятным дополнением будут горные пейзажи и прогулки по специальным маршрутам. В окрестностях Пятигорска, например, проложены тропы для терренкура – лечебной ходьбы на свежем воздухе.

В горы: Адлер и Красная Поляна

Как добраться: из Москвы на самолете (билет туда-обратно от 8 400 рублей, в пути 2 часа 20 минут), а дальше из аэропорта на "Ласточке" или рейсовом автобусе.

Стоимость отеля: от 1 200 рублей за ночь в отеле с высоким рейтингом постояльцев.

Адлер и Красная Поляна. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Чем заняться

Летняя Красная Поляна – это бесконечные прогулки, купание в озере (пляж отличный и бесплатный) и немного экстрима. Курорт находится в одной из речных долин Сочинского национального парка, и со всех сторон окружен живописными горами, по которым проложены эко-тропы и трекинговые маршруты. Продолжительность – от 30 минут, самые легкие подойдут даже тем, кто не привык ходить дальше офисного кулера. А главное, в конце каждой тропы ждет что-то очень красивое – водопад или смотровая площадка с потрясающим видом.

Если хочется более активного отдыха, запланируйте посещение Скайпарка. Там можно прогуляться по самому длинному в России подвесному мосту над ущельем полетать на самых высоких в мире качелях или прыгнуть с тарзанки. Билеты недешевые (1 000 рублей на человека за вход), но и впечатлений хватит надолго.

Город-герой: Волгоград и область

Как добраться: на самолете (билет из Москвы стоит от 4 300 рублей, в пути 1 час 45 минут).

Стоимость отеля: от 1 100 рублей за ночь.

Волгоград. Фото:Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Чем заняться

Главный вид туризма в регионе – патриотический. Люди приезжают сюда, чтобы посетить Мамаев курган и посмотреть на величественный монумент "Родина-мать". Здесь же расположен огромный музейный комплекс "Сталинградская битва", включающий себя десять залов, в которых вы подробно узнаете об истории обороны города во время Великой Отечественной войны.

А если захочется вспомнить про мирные времена, можно посмотреть на сохранившийся уголок старины – историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта" с настоящей кирхой.

Ясная поляна и пряники: Тула и область

Как добраться: поездка из Москвы на машине займет 3 часа. На поезде можно доехать чуть быстрее, за два с половиной часа, билет в одну сторону от 900 рублей.

Стоимость отеля: вариантов отелей в городе не слишком много, цены на гостиницы с высоким рейтингом начинаются от 1 000 рублей за ночь.

Тула. Фото:Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com

Чем заняться

Один день стоит провести в самом городе – посетить Тульский Кремль и погулять по Казанской набережной у его стен. Сегодня это одно из самых популярных у горожан мест: территория обновленной набережной объединяет несколько кварталов, в которых есть магазины и симпатичные кафе. Здесь регулярно проводят ярмарки и различные мероприятия. Также в городе работает музей изобразительных искусств с отличной коллекцией русского авангарда XX века: можно посмотреть на полотна Кандинского и Малевича.

А на второй день обязательно стоит отправиться в знаменитое имение великого русского писателя Льва Толстого. "Ясная поляна" сегодня — полноценное музейное пространство, в котором можно и погулять по огромному парку, и посетить интересную экскурсию, и на лошадях покататься, и попробовать "Анковский пирог", который пекла Софья Андреевна.

20 августа 2020, 11:52

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