Главные модные тренды осени-2020

Тренды нового сезона во многом отражают неспокойную всемирную ситуацию: народные волнения и коронавирус заставили людей задуматься о практичности. Все ткани достаточно плотные, а одежда – универсальная. Стилист Руслан Громов собрал для "Дни.ру" топ-30 осених трендов 2020 года.



Ковид сделал свое дело. Мировые дизайнеры решительно скрывают лица моделей. В тренде остаются маски, вуали, различные платки и прочие аксессуары, которые прикрывают лицо.

В топе – сдержанные платья в пол с длинными рукавом в стиле консервативной монахини из плотных тканей, вроде бархата, хлопка и других массивных материалов.

Шерстяные пиджаки с широкими плечами, воротом и крупными пуговицами, юбки прямого кроя средний длины из того же материала с экстремально высоким разрезом. Рекомендую дополнить образ кожаным ремнем, сделав акцент на талии.

Если вы предпочитаете брючные костюмы, то старайтесь выбирать свободные брюки и женственные пиджаки с открытым декольте. Я советую однотонные цвета. Вы будете одновременно стильной, строгой и сексуальной.

Одежда с бахромой, по принципу "чем длиннее бахрома, тем моднее". Это могут быть разные предметы гардероба: юбки, блузки, платья, жакеты, также сумки и верхняя одежда.

Платья из плотного трикотажа ниже колен с длинным рукавом и ярко-выраженными плечами, "а-ля 80-е". В подобном платье вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Я советую дополнить образ контрастными колготками.

Модницам предлагаю рокировку: экстремально короткие платья в бельевом стиле заменить на кожаное платье с подолом 3/4 и корсетным лифом, подчеркивающим грудь. Дополнить образ хорошо будет грубыми кожаными ботинками.

Пайетки по-прежнему не выходят из моды, и дизайнеры предлагают этой осенью вновь блистать. Наиболее актуальны будут свободные платья в пол прямого кроя, с воротником под горло. Советую выбрать грубую обувь и брутальный кладч. Несмотря на пайетки, образ получится достаточно строгим и воинственным.

Продолжая тему сексуальных образов, я предлагаю обратить внимание на лаковую глянцевую кожу, а также одежду из латекса: пиджаки, юбки, тренчи и даже костюмы. Но изделия из подобных материалов важно уметь деликатно интегрировать в свой образ.

Нежданно-негаданно в тренды грядущей осени врывается крупная клетка. Самые модные цвета: голубой, красный, коричневый, желтый, оранжевый. Наряду с клеткой также не выходит из моды принт "гусиная лапка" во всех ее вариантах.

Леопардовый принт – определенный тренд в этом году, и сезон осень-зима – не исключение. С помощью леопарда можно как нельзя лучше подчеркнуть сексуальность. Сегодня кошачий принт можно встретить практически в любом магазине одежды. Хоть многие дизайнеры и выпускают леопардовые тотал-луки, я советую одеться в однотонную одежду и разбавить одной деталью пятнистой расцветки. Пусть это будет плащ, пальто или шуба.

Этой осенью на пике популярности будут пальто в стиле оверсайз, с кожаными ремнями и без них, с крупными пуговицами в золоте и в серебре. Подобные модели мы могли наблюдать уже в прошлом году. Широкие плечи также приветствуются.

Спортивные куртки оверсайз так же в моде, классической длины и укороченные варианты. Можно составить лук в стиле спорт-шик.

В этом сезоне дизайнеры внесли небольшое новшество и некую изюминку. На подиумах появились модели в стеганых пальто и тренчах такие варианты можно интегрировать в деловой стиль.

Обратите свое внимание на стиль бохо. Различные этнические принты, не исключена бахрома и аксессуары в стиле хенд-мейд с винтажными элементами.



Фурнитура в этом сезоне очень важна, большие пуговицы, интересные клепки, железные пуговицы в стиле “D&G “ и "Versace". Уделяйте внимание фурнитуре на ремнях и сумках. И да, кстати, отправляйтесь на блошиный рынок или в бабушкин шкаф – винтажная фурнитура особенно в цене.

Шляпы с максимально большими полями и поясы в стиле рубка в этом сезоне будут изящно дополнять образы модниц.

Металлические крупные цепи украшают одежду и аксессуары. Их также носят как самостоятельное украшение.

Клатчи и сумочки в стиле 80-х на пике популярности. У меня есть и более интересные новости для вас – большие, вместительные сумки вновь актуальны.

Кожаные пиджаки и двубортные жакеты оверсайз подчеркните кожаным ремнем и дополните образ кожаными перчатками в тон к ремню.

Обувь в этом сезоне крайне экстравагантная и противоречивая. На пике – лаковые увесистые ботильоны и высокие лаковые сапоги на большом каблуке и с тупыми носами. В то же время актуальны и женственные варианты с острыми носами.

В этом сезоне советую модницам вытащить из захромов пышные юбки средний длины. Так же актуальные юбки с запахом на пуговицах и молниях, прямого кроя и классические юбки-карандаш. Во многих моделях присутствуют карманы. Для тех, кто хочет быть максимально сексуальным этой осенью, советую присмотреться к мини-юбкам из кожи или юбкам с лаковым покрытием – они вновь на пике популярности.

Объемные свитеры и пуловеры с v-образным вырезом согреют в холодное время года. Дизайнеры всего мира плотно подсели на оверсайз и крупную вязку, но внедрили пару весьма любопытных элементов: длинные рукава "а-ля Пьеро", растянутый, будто бы неровный нижний край, объемный ворот или свободная горловина, которая дает возможность носить свитер, оголив одно плечо.

Куртки, плащи и пальто из пэтчворк как никогда актуальны. Добавив в свой образ такой элемент одежды, вы будете выглядеть весьма оригинально.

Долой чопорность и скромность. В украшениях они больше не актуальны. Я советую выбирать яркую, крупную бижутерию на каждый день. Все, что раньше вам казалось чересчур броским, пришло время примерить уже этой осенью.

Модные цвета этой осени не дадут вам заскучать: зеленый, пыльно-розовый, синий, коричневый, бордовый, пурпурный, персиковый, военный оливковый, светло-серый, бирюзовый, красный, желтый, голубой, оранжевый.

Как никогда будут актуальны перчатки: кожаные, замшевые, лаковые. Они могут быть как классические, так и максимально высокие.

Рукава "фонарики" с летних модных показов перекочевали и в осенние коллекции. На мой взгляд, данный тренд максимально подчеркивает женственность.

Продолжая тему сексуальных образов, осенью 2020 года модными будут прозрачные ткани. Старайтесь их совмещать с теплыми вещами. Свои модные образы можете обыгрывать прозрачными боди, водолазками.

Крайне сексуальный тренд нового сезона – капроновые колготки в горошек, крапинку и ажурные. Для самых изысканных модниц есть варианты погорячее, например камуфляжные капроновые колготки и плотные варианты в яркой расцветке.

