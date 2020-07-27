Пять опасных продуктов для фигуры: от чего отказаться ради похудения

Главный враг здоровья и стройной фигуры – сахар. Этот продукт появился в Европе 150 лет назад. Из-за высокой цены он был настоящим деликатесом и не общедоступным для большинства людей лакомством. Сегодня уже известно, что сахар биологической ценности не имеет, но калорийность его высока. Особенно опасен так называемый скрытый сахар, который предательски прячется там, где никак не ждешь.

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