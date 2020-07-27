Пять опасных продуктов для фигуры: от чего отказаться ради похудения

Рассказываем о пяти псевдополезных продуктах с содержанием скрытого сахара, отказавшись от которых, можно сбросить вес.
Апельсиновый фреш и другие фруктовые соки
Стакан концентрированного апельсинового сока резко повышает уровень сахара в крови, который быстро падает. Такие скачки очень вредны и опасны. К тому же такой продукт отжимают в центрифужной соковыжималке и под воздействием ножей-терок, которые, работая на высоких скоростях, сильно нагреваются и убивают витамины. Фактически получается просто раствор из сахара и воды.
Большинство людей уверены, что фруктовые соки являются важным источником витаминов. Все это совершенно не так. Один стакан апельсинового фреша по количеству сахара можно сравнить с одним стаканом кока-колы или другой газировки. При этом количество клетчатки, которая замедляет его усвоение, очень невелико.
Кроме того апельсиновый сок может навредить при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, связанных с повышенной кислотностью желудочного сока.
То же самое касается и компотов с добавлением сахара, в том числе домашних. Следует отметить, что с точки зрения риска заболеть диабетом или ожирением, апельсиновый сок – один из самых опасных фруктовых соков.
Кетчупы, майонезы и прочие готовые соусы
Примерно на 20% кетчуп состоит из сахара, который с помощью маркетинговых уловок прячут за непонятными названиями, что мешает потребителям определить реальное количество сахара в продукте. Помимо скрытого сахара и высокофруктозного кукурузного сиропа в кетчупе много глютена, соевого масла и других опасных для веса добавок. Помидоры при соединении с этими добавками вообще не имеют никакой питательной ценности.
Рисовые хлебцы
Всем известно, что для желающих похудеть хлеб и выпечка вредны. Но не все знают, что рисовый хлебец – псевдополезная альтернатива. Имея высокий гликемический индекс, хлебцы могут стремительно повысить содержание сахара в крови. Насыщение организма после их употребления очень кратковременное. Плюс, в них нет клетчатки, никаких питательных веществ и полезных жиров. То есть очень быстро возвратится чувство голода, поднимется сахар в крови, резко замедлится метаболизм, произойдет накопление жировых отложений.
Сухофрукты
Традиционно сухофрукты считаются полезным продуктом. Однако это утверждение спорное. Во-первых, несмотря на маленький размер, они содержат больше калорий и углеводов, чем свежий фрукт. Горсть кураги по энергетической ценности сравнима с тарелкой жареного картофеля. Чтобы не набрать лишний вес и не повысить содержание сахара в крови, необходимо есть сухофрукты небольшими порциями.
Второе, на что стоит обратить внимание, правильность высушивания плодов. К великому сожалению, красивая курага, блестящий чернослив, отборный изюм – результат специальной обработки консервантами.
Йогурт
В одной баночке сладкого йогурта содержится от 4 до 8 ложек сахара. Когда хотим снизить вес, кажется, что йогурт полезный продукт, который не нанесет никакого ущерба фигуре. На самом деле это обман. В йогуртах, помимо сахара, содержится глютен, разные добавки, консерванты, различные вредные жиры.
Отказавшись от этих пяти псевдополезных продуктов, можно стопроцентно снизить свой вес.
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