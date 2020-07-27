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Lifestyle
Пять опасных продуктов для фигуры: от чего отказаться ради похудения

Пять опасных продуктов для фигуры: от чего отказаться ради похудения

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Евгения Гладкина

Евгения Гладкина блогер

 Эксперт по правильному питанию, блогер, автор ЗОЖ проекта "Голодный марафон".
Главный враг здоровья и стройной фигуры – сахар. Этот продукт появился в Европе 150 лет назад. Из-за высокой цены он был настоящим деликатесом и не общедоступным для большинства людей лакомством. Сегодня уже известно, что сахар биологической ценности не имеет, но калорийность его высока. Особенно опасен так называемый скрытый сахар, который предательски прячется там, где никак не ждешь.
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Рассказываем о пяти псевдополезных продуктах с содержанием скрытого сахара, отказавшись от которых, можно сбросить вес.

Апельсиновый фреш и другие фруктовые соки

Стакан концентрированного апельсинового сока резко повышает уровень сахара в крови, который быстро падает. Такие скачки очень вредны и опасны. К тому же такой продукт отжимают в центрифужной соковыжималке и под воздействием ножей-терок, которые, работая на высоких скоростях, сильно нагреваются и убивают витамины. Фактически получается просто раствор из сахара и воды.

Большинство людей уверены, что фруктовые соки являются важным источником витаминов. Все это совершенно не так. Один стакан апельсинового фреша по количеству сахара можно сравнить с одним стаканом кока-колы или другой газировки. При этом количество клетчатки, которая замедляет его усвоение, очень невелико.

Фото: Ralph Kerpa/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Кроме того апельсиновый сок может навредить при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, связанных с повышенной кислотностью желудочного сока.

То же самое касается и компотов с добавлением сахара, в том числе домашних. Следует отметить, что с точки зрения риска заболеть диабетом или ожирением, апельсиновый сок – один из самых опасных фруктовых соков.

Кетчупы, майонезы и прочие готовые соусы

Примерно на 20% кетчуп состоит из сахара, который с помощью маркетинговых уловок прячут за непонятными названиями, что мешает потребителям определить реальное количество сахара в продукте. Помимо скрытого сахара и высокофруктозного кукурузного сиропа в кетчупе много глютена, соевого масла и других опасных для веса добавок. Помидоры при соединении с этими добавками вообще не имеют никакой питательной ценности.

Рисовые хлебцы

Всем известно, что для желающих похудеть хлеб и выпечка вредны. Но не все знают, что рисовый хлебец – псевдополезная альтернатива. Имея высокий гликемический индекс, хлебцы могут стремительно повысить содержание сахара в крови. Насыщение организма после их употребления очень кратковременное. Плюс, в них нет клетчатки, никаких питательных веществ и полезных жиров. То есть очень быстро возвратится чувство голода, поднимется сахар в крови, резко замедлится метаболизм, произойдет накопление жировых отложений.

Сухофрукты

Традиционно сухофрукты считаются полезным продуктом. Однако это утверждение спорное. Во-первых, несмотря на маленький размер, они содержат больше калорий и углеводов, чем свежий фрукт. Горсть кураги по энергетической ценности сравнима с тарелкой жареного картофеля. Чтобы не набрать лишний вес и не повысить содержание сахара в крови, необходимо есть сухофрукты небольшими порциями.

Фото: pixabay.com

Второе, на что стоит обратить внимание, правильность высушивания плодов. К великому сожалению, красивая курага, блестящий чернослив, отборный изюм – результат специальной обработки консервантами.

Йогурт

В одной баночке сладкого йогурта содержится от 4 до 8 ложек сахара. Когда хотим снизить вес, кажется, что йогурт полезный продукт, который не нанесет никакого ущерба фигуре. На самом деле это обман. В йогуртах, помимо сахара, содержится глютен, разные добавки, консерванты, различные вредные жиры.

Отказавшись от этих пяти псевдополезных продуктов, можно стопроцентно снизить свой вес.

27 июля 2020, 11:38

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