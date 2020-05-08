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Lifestyle

5 главных правил благополучия

Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В самоизоляции многие посмотрели на свою жизнь под другим углом и поняли, что она их не устраивает. Но как перейти из категории людей, разочарованных работой и личной жизнь, тех, кто только сводит концы с концами, в число избранных, которым все удается, чья жизнь наполнена смыслом и радостью? Об этом "Дни.ру" поговорили с психологом, психотерапевтом Еленой Сюр.
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Мысли материальны, мышление определяет нашу реальность. С точки зрения квантовой психологии наши нейронные связи – это некие дорожки, по которым мы следуем, иначе говоря, во что мы верим, именно это проявляется в нашей жизни.

Если мы обожглись о чайник, этот негативный опыт отразился в наших нейронных связях – теперь мы будем осторожнее. И так с любыми событиями, доставляющими боль и страдание: обидел мужчина, предал друг, не повезло в каком-то деле – мы стараемся всеми силами избежать повторения и закрываем себе дверь к успеху и благополучию, объясняет эксперт. Когда мы мыслим страхами, обидами, неудачами, то они нас и окружают.

Некоторые подсознательные страхи и травмы могут формироваться в детстве как убеждения, или существовать в нас как родовой опыт. Эпигенетика доказывает, что все, пережитое нашими предками, остается в нас на генетическом уровне, поэтому, когда мы попадаем в подобную ситуацию, родовой опыт прорывается наружу. Например, крах бизнеса может быть связан с историей раскулачивания семьи прадеда, а неудачи в личной жизни с насильственной женитьбой бабушки. Если вы хотите изменить свою жизнь, нужно проработать все страхи, убеждения и травмы.

Есть психотерапевтические техники, помогающие изменить свою карму, реализовать свою жизнь по полной. Но можно самостоятельно начать менять свое мышление и сознание. Психолог советует прежде всего постоянно быть в диалоге с собой, задавать себе вопрос: кто я, что я хочу получить от жизни, чтобы чувствовать себя сильной личностью, счастливым человеком? Ответы на эти вопросы – это начало поиска своего пути. Можно молиться, чтобы был послан либо мастер, который поможет разобраться в себе, либо знание, книга, событие, которые раскроют глаза на самого себя. Когда вы встаете на свой путь, вселенная начинает во всем помогать. Главное – найти свое предназначение.

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com

Елена Сюр выделяет пять правил, без которых невозможно выйти на качественно новый уровень.

Правило № 1. Примите ответственность за свою жизнь

Не ищите виновных в своих неудачах. Все, что происходит вокруг вас, все, что вас сейчас не устраивает – это вы сами. Такое понимание требует высокой степени осознанности и большой работы над собой. Пока вы ищете виноватых вокруг, вы никак не можете управлять своей жизнью, потому что фокус внимания наружу, а причины – внутри. Если хотите изменить какую-то ситуацию, нужно ее проработать. Помогут четыре вопроса, на которые нужно отвечать искренне:

  • Что мне эта ситуация показывает?
  • Что во мне могло спровоцировать подобную ситуацию?
  • Какого ресурса мне не хватило?
  • Что уже прямо сейчас я могу с этим сделать, чтобы этого не повторять?

Это применимо как к работе, финансовой сфере, так и к личной жизни. Например, муж стал проявлять интерес к другой женщине, вместо обычной реакции: устроить скандал и начать копаться в его телефоне, стоит ответить на приведенные вопросы. И наружу может выйти, что соперница появилась совсем не случайно: дело во вас самой. Вы стали меньше давать энергии, перестали следить за собой, развиваться. Внутри вас есть та, которой наплевать на себя, которая растворилась в муже, в детях, в быту, стала замученная и уставшая. Признайтесь себе, что вам не хватает собственной ценности, уверенности, любви к себе. И все это нужно срочно проработать.

Правило № 2. Полюбите себя, ведь мир – зеркало

Нужно осознать, что мир - зеркало. Хочешь изменить мир – меняй себя. В Библии написано возлюби ближнего как самого себя. То есть себя любить надо в первую очередь. Но люди часто об этом забывают, особенно женщины. Если спросить: кто в вашей жизни самый важный, напишите по иерархии, – то большинство женщин поставят себя на последнее место. И именно по этой причине они не могут стать успешными. Когда вы сами себя ставите на последнее место, вас и другие будут отодвигать в угол.

Правило № 3. Раскройте свои лучшие качества

Мир изобилен, и вы можете стать успешными только тогда, когда стремитесь к совершенству и к высоким целям. Когда человек боится, когда у него был травмирующий опыт, он часто позволяет нарушать свои границы. Если у человека слабые границы, он не чувствует когда его унижают, не чувствует, что на его доброте паразитируют. Такие люди боятся заявлять о себе, не умеют говорить "нет", не умеют озвучивать свои желания. Конечно, здесь нужно прорабатывать свои страхи и травмы, чтобы суметь реализовать весь свой потенциал.

Правило №4. Не соглашайтесь на меньшее

Когда вы начинаете ценить свои личностные, физические, финансовые границы и бережно относись к границам других, вы поднимаетесь на новую ступень. И тут важно не отступить назад. Очень полезно составить свой свод правил: что вы никогда не будете делать и с чем никогда не согласитесь. После этого нужно, понять, чем вы замените вычеркнутое. Например, я никогда не буду носить порванную одежду, никогда не буду ездить в плацкарте, покупать вещи в секонд-хенде, никогда не буду брать деньги у родителей, не буду обманывать. Этим вы поднимаете планку и свою ценность. Но нужно продумать, что я буду делать вместо этого: не буду занимать деньги у родителей, а найду дополнительный заработок и так далее.

Правило №5. Поменяйте свое окружение

Чтобы изменить жизнь, нужно по-настоящему хотеть, мечтать и ставить амбициозные цели. Всегда делать лучше, чем вчера и доводить начатое до конца. На это нужна энергия, мощная подпитка. То, что можно и важно сделать на физическом уровне – это поменять свое окружение. Если вас окружают негативные люди, которые никуда не стремятся, ничего не хотят, то вы – в болоте.

Есть такое упражнение: посчитайте зарплату пяти человек, которые составляют ваше окружение, разделите сумму на 5 и вы получите свой заработок. Если вы окружены людьми, которые зарабатывают минимум, вам будет сложно заработать больше. Вам обязательно нужно найти какого-то мастера, друга, перейти в какое-то сообщество, где люди зарабатывают больше. Их заряд, образ мыслей и стремления помогут поверить, что и вы так сможете.

8 мая 2020, 17:34

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