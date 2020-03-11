Как сэкономить на тренажерном зале

Чтобы улучшить качество жизни, привести себя в отличную физическую форму, зарядиться бодростью и энергией сегодня нет необходимости покупать дорогие тренажеры, нанимать персонального тренера или платить за абонемент в фитнес-клуб. Достаточно выйти на улицу.

У такого социально-спортивного явления, как стрит воркаут в России сегодня уже тысячи поклонников и сотни различных программ тренировок. В главном российском мегаполисе площадки для воркаута можно найти почти в каждом дворе. Практически повсеместно обустраиваются парки и скверы, детские, игровые, тематические и спортивные площадки, в которых круглые сутки кипит жизнь. Горожане все чаще отдают предпочтение здоровому отдыху на свежем воздухе. Вот и новое увлечение поколения Y уличным фитнесом захлестнуло городские общественные пространства. Турники и брусья, скамейки для тренировок пресса, шведские стенки и еще с добрый десяток брутальных железных тренажеров круглый год пользуются особенной популярностью у молодежи.

Регулярные спортивные занятия и несложные физические упражнения с собственным весом под открытым небом всего за пару недель помогут значительно улучшить самочувствие, избавиться от стресса большого города и набрать отличную физическую форму, не сомневается основатель и главный идеолог движения "Стрит Воркаут в России" Антон Кучумов. "Сила и красота – это следствие тренировок, а не их причина. А у москвичей сегодня есть все возможности для регулярных занятий спортом. К тому же, у тренировок на улице есть ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными видами фитнеса. Во-первых – это совершенно бесплатно. Во-вторых, вы можете заниматься в любое удобное для себя время, потому что площадки открыты 24 часа. В-третьих, занятия на свежем воздухе гораздо приятней и полезней, чем в душном тренажерном зале. И, наконец, результаты, которых вы можете добиться на уличных площадках, будут такие же, как и те которых вы могли бы достичь, занимаясь с железом или на тренажерах в спортзале с инструктором", – считает Кучумов. И он знает, о чем говорит.

Активисты воркаута время от времени проводят открытые тренировки, участвуют в создании новых спортивных площадок. Кстати, самые передовые из них представят в Москве на ВДНХ в конце марта на второй выставке "Город: детали". Здесь же можно будет протестировать оборудование и получить профессиональную консультацию от стекхолдеров этого движения.

Вот несколько советов от Антона Кучумова для тех, кто готовится влиться в ряды поклонников воркаута: