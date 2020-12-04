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Lifestyle
Почему от мужчины не дождешься помощи?

Почему от мужчины не дождешься помощи?

Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Александр Шахов

Александр Шахов блогер

 Социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям, руководитель Центра психологической помощи.
Многие женщины расстраиваются из-за того, что мужчины им не помогают. Психолог Александр Шахов объясняет, почему так происходит, и как решить эту проблему.
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"Женский мир – это мир сотрудничества и эмпатии. Для женщин естественно предлагать свою помощь, делать подарки, уделять внимание, разделять эмоции. Но в мужском мире законы совсем другие. Это мир конкуренции, борьбы и выживания. Поэтому многие вещи, которые очевидны для женщин, мужчинам абсолютно не понятны", – рассказывает специалист.

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Что раздражает мужчин и женщин в отношениях

Мужчины никогда не предлагают друг другу помощь, потому что это равносильно оскорблению. Это значит, что один из них не верит, что другой способен справиться со своей задачей самостоятельно. Мальчиков с детства учат разбираться с проблемами собственными силами, а не искать, у кого бы попросить помощи.

Мужчина обращается за ней только тогда, когда он окончательно и бесповоротно убеждается, что не справится сам. Поэтому он думает: "Если она не попросила меня – значит, справляется сама. Если я предложу ей помочь – обижу ее сомнениями в том, что она способна это сделать".

"Женщины же часто боятся отказа. И вместо того, чтобы, используя свою мягкость и женскую слабость, просто попросить о помощи, молчат. Ждут, когда мужчина догадается сам, а потом начинают укорять его: "Разве ты не видел, что мне нужна была помощь?!". "Видел, но ты не просила". "А неужели нельзя помочь просто так, и нужно каждый раз тебя уговаривать?!". Уговаривать не нужно, но дайте четко понять, что в конкретный момент времени вам нужна конкретная помощь. Горделивый подход в духе "Вот еще! Он сам должен догадаться" ни к чему не приведет", – предупреждает Шахов.

Психолог убежден: крепкие отношения строятся тогда, когда оба партнера прикладывают усилия, чтобы понять друг друга. Если женщина не хочет понять мужскую природу, если не согласна сделать первый шаг – то его не сделает и партнер. А если она все же попытается его понять, то со временем он ответит тем же.

На самом деле мужчины не против, чтобы помогать своим женщинам. Но прекращают это делать из-за того, что нередко их старания обесценивают. Помогать хочется тому, кто будет благодарен. А если женщина реагирует на помощь, как портовый грузчик, мужчина приходит к выводу, что она совсем не слабая, и "вот пусть сама и делает".

Как научить мужчину вам помогать?

Александр Шахов предлагает конкретную инструкцию по получению помощи от мужчины:

  1. Просите. Помогают тем, кто в этом нуждается, кто слаб. Если вы не просите – значит, вы не слабы, и помощь вам не нужна. Если просить стыдно, страшно, сложно – повышайте самооценку.
  2. Объясняйте. Мужчина – не экстрасенс. Он не знает, какая именно помощь вам нужна. Скажите четко и внятно, что нужно сделать, когда и как. Не кормите его намеками с надеждой на то, что он и сам поймет. Дайте ему точную инструкцию.
  3. Заинтересовывайте. Не думайте, что мужчина просто вам "должен" и готов в любой момент полететь вам помогать. Изучите искусство мотивации мужчин и используйте его на практике.
  4. Благодарите. Это очень важно. Что бы мужчина ни сделал, как бы ни справился – благодарите за усилие, инициативу, за готовность помочь. Иначе желание приходить вам на помощь пропадет. Если он сделал что-то не то – направляйте его в нужную сторону, но очень тактично и ласково.

"Женская ласка и нежность – это оружие, которым можно усмирить даже дикого тигра или бешеного слона. А мужчину – и подавно", – считает специалист.

Ласковость включает в себя:

  1. Внутреннее спокойствие. Если женщина встревожена или не удовлетворена, ее беспокойство будет проявляться во всем, и она не сможет быть ласковой.
  2. Слова, интонации, мимику, позы. Женщина, овладевшая искусством ласковости, не использует нецензурную брань. Кроме того, одну и ту же фразу можно произнести так, что она будет самой сладкой лаской, а можно – так, что она окажется самым колким сарказмом. Нужно выбирать первый вариант. Плавные движения, мягкие интонации помогают оставаться ласковой даже тогда, когда женщина ругает своего партнера. Как кошка, которая периодически выпускает коготки.

Ласковость, по мнению психолога – это исключительное женское качество, которое противопоставлено мужской твердости, суровости, непреклонности. В нем есть что-то от матери, ведь каждому сильному мужчине иногда надо, чтобы его поддержали, успокоили, пожалели. "Ласковая жена" – это лучшая похвала своей избранницы от мужчины.

4 декабря 2020, 02:19

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