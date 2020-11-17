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Lifestyle
Можно ли изменить человека к лучшему? Ответ психолога

Можно ли изменить человека к лучшему? Ответ психолога

Фото: Chris Robbins/moodboard/www.globallookpress.com
Александр Шахов

Александр Шахов блогер

 Социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям, психолог-тренер международного уровня, руководитель Центра психологической помощи.
Почему появляется желание "переделать" любимого человека? О чем оно говорит? Стоит ли потворствовать этому желанию, или нужно от него избавиться? И стоит ли сохранять отношения, в которых партнера хочется изменить? На эти вопросы ответил социальный психолог, специалист по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов.
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"Все знают пословицу: "Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше". Желание изменить партнера можно объяснить естественным стремлением улучшить свои отношения, сделать их более комфортными. В общем случае в этом нет ничего нездорового.

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Человеку свойственно приспосабливать окружающий мир под свои потребности: например, вырубать высокие деревья возле дома, заслоняющие солнечный свет, и высаживать розы. В социальных взаимодействиях приспособление окружения под комфортное сотрудничество тоже естественно", – объяснил специалист.

Проблема кроется в другом: в том, насколько сильно вы хотите изменить партнера. Если вы просите его закручивать колпачок на зубной пасте и опускать крышку унитаза – это одно. А если вы стремитесь полностью изменить его мировоззрение, личность, характер – это совсем другое.

Когда человек хочет кардинально переделать партнера – это значит, что его выбор был недостаточно продуман, не обоснован, поспешен. Люди, конечно, меняются, но делают это по своим причинам, не все и не всегда.

Фото: Gary Houlder/moodboard/www.globallookpress.com

"Интересно, что еще в 18-19 веках было принято развиваться и меняться, "воспитывать характер". То есть не было популярного сейчас лозунга: "Принимайте меня таким, какой я есть". Люди стремились становиться лучше. Тренд на то, чтобы не меняться, не улучшаться, сохранять свой "статус-кво", возник только в конце 20 – начале 21 века.

Это связано со стремительными переменами в социальной структуре. У нас появились новые гендеры, постепенно исчезает институт брака, полным ходом идет глобализация. Раньше права личности не воспринимались серьезно, все было "для государя и государства". Только с середины 20-го века начали активно работать гражданские движения именно за права личности", – рассказал специалист.

Эта тенденция, несмотря на свой человеколюбивый посыл, может сказываться на людях не самым лучшим образом. Порой они не хотят развиваться, совершенствоваться, работать над собой, прикрываясь все той же фразой: "Любите меня таким, какой есть".

Но если человек хочет меняться сам – он переносит этот принцип на других людей. Ему кажется естественным, что другие тоже должны улучшаться. В этом плане женщины идут впереди более консервативных мужчин: они чаще стремятся к саморазвитию. Поэтому в желании, чтобы партнер стал лучше, чтобы отношения стали лучше для конкретного человека, ничего плохого нет. Но нужно понимать, что у этого желания есть свои границы.

Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Эти границы – желание партнера меняться.

Возможно, что в его системе ценностей приоритет не совершенствование, а сохранение того, что есть. Это может быть, например, тревожный человек, для которого стабильность более привлекательна, чем перемены. Ведь к переменам стремятся люди со стабильной самооценкой, получившие достаточно поддержки в детстве. Они твердо стоят на основе своей идентификации, и потому могут развиваться. Тогда как у людей с низкой самооценкой, повышенной тревожностью этой основы нет, и потому двигаться вперед они не могут.

Другой вариант – когда человек просто доволен собой, и ему комфортно в его нынешнем состоянии (такое чаще можно наблюдать у мужчин).

"Поэтому нужно понимать, что сколько бы вы ни хотели, чтобы ваш партнер изменился, не все зависит от вас. В каких-то мелких бытовых деталях вы вполне можете добиться перемен. Вы также можете ожидать перемен в общении, надеяться на улучшение навыков коммуникации, достижение взаимопонимания. Ведь когда вы начинаете жить вместе – изменения неизбежны.

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Ни один из вас не сможет жить на 100% так же, как жил до отношений. Однако рассчитывать, что вы сможете изменить мировоззрение, характер другого человека, его жизненные приоритеты, я бы не стал. Поэтому ожидайте от партнера реалистичных изменений, учитывая его желание или нежелание кардинально меняться", – подытожил Шахов.

17 ноября 2020, 23:16 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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