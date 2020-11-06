Что раздражает мужчин и женщин в отношениях

1. Невыполнение обещаний
Умение держать свое слово, быть надежным, безопасным – это ключевое качество настоящего мужчины. Если мужчина обещает, но не делает, то любые его слова становятся просто пустой болтовней.
2. Постоянная критика
Мужчины и сами не любят, когда женщины берут на себя роль мамочек и постоянно указывают: "ты сделал неправильно", "нужно сделать так". Но нередко мужчины поступают аналогичным образом: "ты не должна это", "ты должна быть такой-то", "ты не так одеваешься, не так говоришь, не так дышишь".
3. Абсолютная убежденность в своей правоте
"Если мужчина считает, что он прав в 100% случаев – это проблема из области психиатрии. По сути, это маниакальность, то есть безусловная убежденность в своей правоте, основанная на бредовых идеях своей непогрешимости и величия", – объяснил Шахов.
4. Привычка постоянно ныть и искать виноватых
Правительство, начальство, жена, сосед – когда в проблемах мужчины виноваты все, кроме него, женщин это раздражает. Инфантильная позиция: стремление переложить ответственность за свою жизнь на других.
5. Неумение слышать
Слушать – значит воспринимать информацию с помощью ушей и слуховой сенсорной системы. А слышать – значит стараться понять эту информацию. Когда человек слушает, но не слышит – это однозначно не идет на пользу отношениям.
6. Сравнения с бывшими
"Если мужчине нравится, как женщина в подробностях рассказывает ему о своих предыдущих сексуальных партнерах, приводит их в пример – значит, он мазохист. Когда мужчина делает так же, он предполагает, что "делится своими прошлыми переживаниями", но ни одной возлюбленной это не приятно слушать", – заверил специалист.
7. Внимание к другим женщинам в присутствии своей
В эту же категорию относятся и знаки внимания женщинам в социальных сетях. В таких ситуациях возлюбленная чувствует, что мужчина не уверен в своем выборе, что он пытается найти кого-то другого. Это вызывает у нее обиду и злость.
8. Бездействие под благовидными предлогами
В Кодексе чести русского офицера есть слова: "Для офицера нет ничего хуже бездействия". Когда мужчина не делает ничего для любимой, для семьи, для отношений, и оправдывает себя какими-то уважительными причинами – это очень раздражает.
Если что-то из этого списка – про вас, то задумайтесь над тем, чтобы это исправить. Ведь тогда, скорее всего, изменится в лучшую сторону и отношение к вам со стороны вашей женщины.
А теперь о том, что раздражает мужчин в женском поведении.
1. Много слов
В мужском мозгу есть только один речевой центр, который расположен в левом полушарии. Поэтому мужчины оперируют преимущественно логикой и фактами. А в женском мозгу два речевых центра: по одному в каждом полушарии. Поэтому запас слов, который женщине нужно выговорить ежедневно, в два раза больше, чем у мужчины.
Когда мужчина возвращается домой с работы – у него в дневном запасе слов почти не остается. А у женщины он еще не потрачен, особенно если она сидит дома с ребенком, и мало с кем общается. Поэтому она пытается выговорить свой запас слов мужу: "Давай поговорим, почему мы мало разговариваем, ты слишком молчаливый". Для мужчины это эмоциональное изнасилование. Ему нужно помолчать, побыть наедине с собой, позаниматься чем-то расслабляющим, не требующим общения. Но жена требует внимания, злится.
"В результате происходят ссоры. Вы замечали, что чаще всего ссоритесь по вечерам? Поэтому если вам надо о чем-то поговорить, то делайте это утром. А вечер оставьте для совместного просмотра фильмов, молчаливых прогулок.
Эмоциональная близость для мужчины – не общаться, а вместе молчать. И делать что-то совместно: гулять, смотреть, заниматься, развлекаться. В процессе общего занятия может и завязаться интересный разговор", – объяснил психолог.
2. Много эмоций
Мужской эмоциональный интеллект ниже женского в 7 раз. Мужчина не способен получить, обработать и переварить столько эмоций, сколько производит женщина. Это как ураган и воробей.
Не вываливайте на мужчину все свои сомнения, тревоги, переживания. Понятно, что вам хочется получать поддержку, но если вы будете делиться с партнером всеми эмоциями – вы просто сломаете ему мозг. Он не сможет вообще воспринимать какую-то информацию от вас, замкнется или уйдет. Потому что мужчины другие.
Шахов посоветовал: 80% эмоций делитесь с подругами, а 20% – со своим мужчиной. Тогда он сможет понимать вас и поддерживать в том, что для вас действительно важно.
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