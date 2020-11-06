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Lifestyle
Что раздражает мужчин и женщин в отношениях

Что раздражает мужчин и женщин в отношениях

Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Александр Шахов

Александр Шахов блогер

 Социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям, психолог-тренер международного уровня, руководитель Центра психологической помощи.
Многие мужчины жалуются, что женщины "выносят им мозг". Семейный психолог Александр Шахов уверен: перед тем, как предъявлять подобные претензии, мужчина должен убедиться, что не "выносит мозг" любимой сам. Специалист предложил список поступков, которые максимально неприятны женщинам (и не только им).
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1. Невыполнение обещаний

Умение держать свое слово, быть надежным, безопасным – это ключевое качество настоящего мужчины. Если мужчина обещает, но не делает, то любые его слова становятся просто пустой болтовней.

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2. Постоянная критика

Мужчины и сами не любят, когда женщины берут на себя роль мамочек и постоянно указывают: "ты сделал неправильно", "нужно сделать так". Но нередко мужчины поступают аналогичным образом: "ты не должна это", "ты должна быть такой-то", "ты не так одеваешься, не так говоришь, не так дышишь".

3. Абсолютная убежденность в своей правоте

"Если мужчина считает, что он прав в 100% случаев – это проблема из области психиатрии. По сути, это маниакальность, то есть безусловная убежденность в своей правоте, основанная на бредовых идеях своей непогрешимости и величия", – объяснил Шахов.

4. Привычка постоянно ныть и искать виноватых

Правительство, начальство, жена, сосед – когда в проблемах мужчины виноваты все, кроме него, женщин это раздражает. Инфантильная позиция: стремление переложить ответственность за свою жизнь на других.

5. Неумение слышать

Слушать – значит воспринимать информацию с помощью ушей и слуховой сенсорной системы. А слышать – значит стараться понять эту информацию. Когда человек слушает, но не слышит – это однозначно не идет на пользу отношениям.

Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

6. Сравнения с бывшими

"Если мужчине нравится, как женщина в подробностях рассказывает ему о своих предыдущих сексуальных партнерах, приводит их в пример – значит, он мазохист. Когда мужчина делает так же, он предполагает, что "делится своими прошлыми переживаниями", но ни одной возлюбленной это не приятно слушать", – заверил специалист.

7. Внимание к другим женщинам в присутствии своей

В эту же категорию относятся и знаки внимания женщинам в социальных сетях. В таких ситуациях возлюбленная чувствует, что мужчина не уверен в своем выборе, что он пытается найти кого-то другого. Это вызывает у нее обиду и злость.

8. Бездействие под благовидными предлогами

В Кодексе чести русского офицера есть слова: "Для офицера нет ничего хуже бездействия". Когда мужчина не делает ничего для любимой, для семьи, для отношений, и оправдывает себя какими-то уважительными причинами – это очень раздражает.

Если что-то из этого списка – про вас, то задумайтесь над тем, чтобы это исправить. Ведь тогда, скорее всего, изменится в лучшую сторону и отношение к вам со стороны вашей женщины.

Фото: Sonja Krebs/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

А теперь о том, что раздражает мужчин в женском поведении.

1. Много слов

В мужском мозгу есть только один речевой центр, который расположен в левом полушарии. Поэтому мужчины оперируют преимущественно логикой и фактами. А в женском мозгу два речевых центра: по одному в каждом полушарии. Поэтому запас слов, который женщине нужно выговорить ежедневно, в два раза больше, чем у мужчины.

Когда мужчина возвращается домой с работы – у него в дневном запасе слов почти не остается. А у женщины он еще не потрачен, особенно если она сидит дома с ребенком, и мало с кем общается. Поэтому она пытается выговорить свой запас слов мужу: "Давай поговорим, почему мы мало разговариваем, ты слишком молчаливый". Для мужчины это эмоциональное изнасилование. Ему нужно помолчать, побыть наедине с собой, позаниматься чем-то расслабляющим, не требующим общения. Но жена требует внимания, злится.

"В результате происходят ссоры. Вы замечали, что чаще всего ссоритесь по вечерам? Поэтому если вам надо о чем-то поговорить, то делайте это утром. А вечер оставьте для совместного просмотра фильмов, молчаливых прогулок.

Эмоциональная близость для мужчины – не общаться, а вместе молчать. И делать что-то совместно: гулять, смотреть, заниматься, развлекаться. В процессе общего занятия может и завязаться интересный разговор", – объяснил психолог.

Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

2. Много эмоций

Мужской эмоциональный интеллект ниже женского в 7 раз. Мужчина не способен получить, обработать и переварить столько эмоций, сколько производит женщина. Это как ураган и воробей.

Не вываливайте на мужчину все свои сомнения, тревоги, переживания. Понятно, что вам хочется получать поддержку, но если вы будете делиться с партнером всеми эмоциями – вы просто сломаете ему мозг. Он не сможет вообще воспринимать какую-то информацию от вас, замкнется или уйдет. Потому что мужчины другие.

Шахов посоветовал: 80% эмоций делитесь с подругами, а 20% – со своим мужчиной. Тогда он сможет понимать вас и поддерживать в том, что для вас действительно важно.

6 ноября 2020, 19:15 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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