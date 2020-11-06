Что раздражает мужчин и женщин в отношениях

Многие мужчины жалуются, что женщины "выносят им мозг". Семейный психолог Александр Шахов уверен: перед тем, как предъявлять подобные претензии, мужчина должен убедиться, что не "выносит мозг" любимой сам. Специалист предложил список поступков, которые максимально неприятны женщинам (и не только им).



1. Невыполнение обещаний

Умение держать свое слово, быть надежным, безопасным – это ключевое качество настоящего мужчины. Если мужчина обещает, но не делает, то любые его слова становятся просто пустой болтовней.

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2. Постоянная критика

Мужчины и сами не любят, когда женщины берут на себя роль мамочек и постоянно указывают: "ты сделал неправильно", "нужно сделать так". Но нередко мужчины поступают аналогичным образом: "ты не должна это", "ты должна быть такой-то", "ты не так одеваешься, не так говоришь, не так дышишь".

3. Абсолютная убежденность в своей правоте

"Если мужчина считает, что он прав в 100% случаев – это проблема из области психиатрии. По сути, это маниакальность, то есть безусловная убежденность в своей правоте, основанная на бредовых идеях своей непогрешимости и величия", – объяснил Шахов.

4. Привычка постоянно ныть и искать виноватых

Правительство, начальство, жена, сосед – когда в проблемах мужчины виноваты все, кроме него, женщин это раздражает. Инфантильная позиция: стремление переложить ответственность за свою жизнь на других.

5. Неумение слышать

Слушать – значит воспринимать информацию с помощью ушей и слуховой сенсорной системы. А слышать – значит стараться понять эту информацию. Когда человек слушает, но не слышит – это однозначно не идет на пользу отношениям.

6. Сравнения с бывшими

"Если мужчине нравится, как женщина в подробностях рассказывает ему о своих предыдущих сексуальных партнерах, приводит их в пример – значит, он мазохист. Когда мужчина делает так же, он предполагает, что "делится своими прошлыми переживаниями", но ни одной возлюбленной это не приятно слушать", – заверил специалист.

7. Внимание к другим женщинам в присутствии своей

В эту же категорию относятся и знаки внимания женщинам в социальных сетях. В таких ситуациях возлюбленная чувствует, что мужчина не уверен в своем выборе, что он пытается найти кого-то другого. Это вызывает у нее обиду и злость.

8. Бездействие под благовидными предлогами

В Кодексе чести русского офицера есть слова: "Для офицера нет ничего хуже бездействия". Когда мужчина не делает ничего для любимой, для семьи, для отношений, и оправдывает себя какими-то уважительными причинами – это очень раздражает.

Если что-то из этого списка – про вас, то задумайтесь над тем, чтобы это исправить. Ведь тогда, скорее всего, изменится в лучшую сторону и отношение к вам со стороны вашей женщины.

А теперь о том, что раздражает мужчин в женском поведении.

1. Много слов

В мужском мозгу есть только один речевой центр, который расположен в левом полушарии. Поэтому мужчины оперируют преимущественно логикой и фактами. А в женском мозгу два речевых центра: по одному в каждом полушарии. Поэтому запас слов, который женщине нужно выговорить ежедневно, в два раза больше, чем у мужчины.

Когда мужчина возвращается домой с работы – у него в дневном запасе слов почти не остается. А у женщины он еще не потрачен, особенно если она сидит дома с ребенком, и мало с кем общается. Поэтому она пытается выговорить свой запас слов мужу: "Давай поговорим, почему мы мало разговариваем, ты слишком молчаливый". Для мужчины это эмоциональное изнасилование. Ему нужно помолчать, побыть наедине с собой, позаниматься чем-то расслабляющим, не требующим общения. Но жена требует внимания, злится.

"В результате происходят ссоры. Вы замечали, что чаще всего ссоритесь по вечерам? Поэтому если вам надо о чем-то поговорить, то делайте это утром. А вечер оставьте для совместного просмотра фильмов, молчаливых прогулок.

Эмоциональная близость для мужчины – не общаться, а вместе молчать. И делать что-то совместно: гулять, смотреть, заниматься, развлекаться. В процессе общего занятия может и завязаться интересный разговор", – объяснил психолог.



2. Много эмоций

Мужской эмоциональный интеллект ниже женского в 7 раз. Мужчина не способен получить, обработать и переварить столько эмоций, сколько производит женщина. Это как ураган и воробей.

Не вываливайте на мужчину все свои сомнения, тревоги, переживания. Понятно, что вам хочется получать поддержку, но если вы будете делиться с партнером всеми эмоциями – вы просто сломаете ему мозг. Он не сможет вообще воспринимать какую-то информацию от вас, замкнется или уйдет. Потому что мужчины другие.

Шахов посоветовал: 80% эмоций делитесь с подругами, а 20% – со своим мужчиной. Тогда он сможет понимать вас и поддерживать в том, что для вас действительно важно.