Как научиться принимать себя

"Дело в том, что мы себя не создавали сами.
Нас создавали родители, школа, общество. Невозможно принять то, что тебе
навязали, сделать выбор, когда нет альтернатив", – объяснил специалист.
Шахов убежден, непринятие себя – это, в определенной степени, признак инфантилизма, детского взгляда на мир. Оно означает, что человек не взял ответственность в свои же руки за то, кто он и как к себе относится.
Мы способны с радостью и наслаждением принимать то, чего нам хочется, что выбираем мы сами. Поэтому если вы сделаете сознательный выбор в пользу того, чтобы создать себя заново, таким, каким вы сами хотите – вы решите и проблему непринятия себя.
Для этого психолог советует начать с выстраивания ценностей и установок, которые вы выберете по собственной инициативе. Например, у многих есть детская установка: "Старайся, чтобы другие тебя принимали". И им с ней некомфортно.
Люди тратят колоссальное количество энергии на то, чтобы нравиться другим, чтобы соответствовать чужим стандартам. И в результате не живут в свое удовольствие, а лишь гонятся за удовлетворением чужих потребностей. Кстати, родители старой закалки даже могут использовать это как упрек: "Ты что, собрался жить в свое удовольствие?".
Может быть и так, что вам некомфортно с особенностями, которые вроде бы как не поддаются изменениям. Например, голос, строение лица, цвет волос.
"Во-первых, есть крайне мало вещей, которые действительно никак нельзя исправить, скомпенсировать, даже во внешности. Косметолог, спортивный зал, диетолог – любые внешние недостатки можно сбалансировать. Во-вторых, в большинстве случаев проблема заключается вообще не во внешних параметрах", – рассказал Шахов.
Многие люди зацикливаются на внешности, хотя наше самочувствие гораздо больше определяется тем, что мы думаем, в какие убеждения верим, как смотрим на жизнь. Есть много общепризнанно красивых женщин, моделей с обложек журналов, которые несчастны, не довольны своей жизнью, не принимают ее. Поговорка "не родись красивой – родись счастливой" очень верно отражает суть этого явления.
Другими словами, чтобы принять себя, нужно, в первую очередь, научиться правильно мыслить и чувствовать, правильно воспринимать жизнь, а это доступно человеку с любой внешностью.
"Самый важный шаг на пути к принятию себя – пересмотр бессознательных установок, заложенных в детстве родителями. Именно они создают ту часть личности человека, которую он не может принять. Это как инородное тело: что-то чужое, принесенное извне, и потому вызывающее отторжение", – резюмировал психолог.
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