Психолог рассказал о правильном разделении мужских и женских обязанностей в отношениях

К сожалению, в школе нас не учат тому, как строить надежные, теплые, здоровые отношения. Не учат и особенностям мужской и женской психологии, понимание которых крайне важно для создания крепкой семьи. Поэтому психолог Александр Шахов составил два списка обязанностей в отношениях, которые помогут вам привнести в дом мир и гармонию.



Мужские обязанности в отношениях



Специалист выделил следующие обязанности, за которые в крепкой паре отвечает мужчина:

Обеспечение достойного уровня жизни для семьи (комфортное безопасное жилье, одежда, качественная пища).

Решение хозяйственных вопросов.

Обеспечение домочадцев финансами в зависимости от их потребностей.

Защита жены от психологической и физической агрессии со стороны других людей.

Понимание женской психологии.

Комплименты и подарки.

Обеспечение эмоциональной поддержки. Это значит, что женщину нужно выслушивать, признавать ее право эмоции, обнимать.

Сексуальное удовлетворение супруги.

Участие в воспитании детей на равных с женой.

Поддержание своего тела в хорошей физической форме.

Самосовершенствование (профессиональное развитие, улучшение социальных навыков, изучение семейной психологии).

Принятие ответственности за сложные решения, но с учетом интересов и точек зрения всех остальных членов семьи.

Обеспечение порядка, мира в семье. Сохранение справедливого и милосердного подхода к решению спорных ситуаций.





Женские обязанности в отношениях

Для того, чтобы вносить свой вклад в благополучие семьи, женщине, по мнению Александра Шахова, стоит взять на себя следующие обязанности:

Понимание мужской психологии и мужских потребностей.

Организация уюта, порядка в доме. Не обязательно в одиночку (часть дел можно делегировать мужчине), но с ответственностью за результат.

Сохранение возможности для мужа временами побыть одному.

Поддержание своей сексапильности, то есть способности вызывать у супруга сексуальное желание.

Обеспечение качественного секса (мужчины любят творческое разнообразие).

Приготовление вкусной пищи, чтобы муж мог качественно питаться.

Ласковость.

Принадлежность к "стае", то есть уважение партнера как "вожака", сохранение

физической и эмоциональной верности.

Восхищение подвигами и достижениями мужчины.

Оказание ему поддержки в сложные периоды.

Уважение и принятие жизни своего мужа с теми правилами и ритуалами, которые уже являются ее частью. Это могут быть, например, дети от прошлого брака, субботние рыбалки, отношения с родителями.

Сохранение социальных контактов семьи (поздравления родственников с

праздниками, поддержание отношений с соседями и т.д.).

Забота о детях.





Мужской и женский взгляды на безопасность

Многие пункты, касающиеся мужских обязанностей в семье, так или иначе, связаны с безопасностью. Поэтому психолог посчитал нужным объяснить, что мужской и женский взгляды на это понятие очень сильно различаются.

"В понимании мужчин безопасность – это защита от внешних угроз. То есть от воров, хулиганов. Для женщины безопасность – это отсутствие угрозы в принципе, в широком смысле. Это состояние, в котором она чувствует себя спокойно. Именно в этом нуждается женщина, когда просит своего партнера обеспечить ее безопасность. Ей нужно ощущение защищенности, а не датчики движения и заборы с колючей проволокой", – отметил Шахов.

При этом часто сам мужчина и выступает в качестве источника опасности. В роли того, кто разрушает чувство защищенности. Поэтому достойному мужу стоит научиться защищать партнершу от некоторых собственных поступков. Так, женщина чувствует себя незащищенной, когда ее мужчина:

Не сдерживает обещания. В таком случае она не может на него полагаться, чувствует, что в любой ситуации он способен ее подвести. Из-за этого она постоянно тревожится, словно в каждую секунду ждет, что ей в спину вонзят нож. Тревога накапливается, вылезает наружу в виде скандалов, истерик, претензий. Поэтому психолог советует мужчинам взять за правило: сказал – сделал. Не принимает ее эмоции. Женщине нужна защита не столько от реальной опасности, сколько от опасности в ее голове, то есть от страха. Ее постоянно сопровождают беспокойства, тревоги, волнения, обусловленные повышенным уровнем кортизола в ее организме. Эволюционная задача женщины – сохранение потомства. Выполнить эту задачу тем более реально, чем лучше женщина избегает опасностей. Именно о них ее должны предупреждать страхи.





Но часто женщины боятся воображаемых вещей, за что мужчины над ними смеются. Ведь в их организме вырабатывается больше адреналина – гормона бесстрашия.

"Если женщина говорит о своих переживаниях – мужчине нужно обнять ее, выслушать, сказать, что все будет хорошо. Как минимум, 50% проблем решаются этим несложным способом. Женщине нужно позволять проявлять эмоции, для нее это необходимо. Когда мужчина принимает их, она чувствует себя защищенной от страха", – посоветовал специалист.