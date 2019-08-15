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Lifestyle

Денежный магнит: простые правила сохранения своего дохода

Фото: www.globallookpress.com
Светлана Курако

Светлана Курако блогер

 Маркетолог, эксперт по развитию бизнеса.
Материальное благополучие можно выразить простой формулой: сумма вашего дохода больше, чем расходы. Несложно догадаться, что для улучшения финансового положения можно использовать два пути: больше зарабатывать или меньше тратить. На первый взгляд кажется, что они оба достаточно трудные. Рассмотрим их подробнее, чтобы убедиться – финансовая стабильность ближе, чем кажется. 
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Как научиться меньше тратить

Импульсивные покупки, перерасход по кредитным картам, долги, бесчисленные мелкие траты, которые "съедают" значительную часть бюджета… Эти проблемы знакомы многим. Для их решения существует только одно средство – тщательное планирование бюджета. Осуществляется оно в несколько шагов:

  • Составьте таблицу, в которую вносите свои доходы и расходы на протяжении месяца;
  • Проанализируйте траты и разделите их на жизненно необходимые, важные и необязательные;
  • Ежемесячно выделяйте сумму на жизненно необходимые расходы (оплата жилья, обучения, деньги на проезд, еду, одежду, обувь), а остальные средства распределите на важные расходы.

Какие расходы считаются важными? В первую очередь, это сумма, которую нужно отложить "про запас", на крупную покупку или другую цель. Кроме того, к важным тратам относятся:

  • расходы на здоровье;
  • приобретение новых знаний и навыков;
  • профессиональное совершенствование;
  • хобби и отдых.

На первый взгляд, последний пункт противоречит принципам экономной и бережливой жизни, но это не так. Финансовых целей невозможно достичь, если вы будете воспринимать жизнь в режиме экономии как мучение. А значит, иногда себя надо радовать. Купите любимое лакомство, сходите в кино или в кафе с друзьями. Чтобы не злоупотреблять развлечениями, выделяйте на них фиксированную сумму – например, 3 % от общего дохода.

Иногда бывает сложно выявить необязательные расходы. Особенно если вы привыкли по утрам покупать чашку кофе, ездить на работу в такси и регулярно баловать себя дорогими духами или дизайнерской одеждой. Непросто признать необязательными траты на чувство комфорта, удовольствия или вещи, которые работают на ваш статус. Тем не менее, когда есть цель сэкономить, становится понятно, что многое мы делаем по привычке, из нежелания дополнительно напрягаться или чтобы "пустить пыль в глаза". От таких расходов лучше решительно отказаться – жизнь без них не станет хуже, а вот финансовое положение значительно выиграет.

Фото: pixabay.com

Что касается необходимых расходов, то и их можно регулировать. Не пренебрегайте сезоном скидок и распродаж, а также оптовыми магазинами. Как правило, там можно приобрести многие предметы быта и одежды, а также пищевые продукты значительно дешевле, чем обычно.

Как научиться больше зарабатывать

Весь доход можно разделить на активный и пассивный. В активный вы вкладываете собственные силы, время и энергию, а пассивный позволяет получать прибыль с вложенных средств. Комбинируя различные источники пассивного дохода, можно со временем полностью отказаться от работы и хорошо жить исключительно на дивиденды или проценты от вклада.

Но чтобы достичь такого уровня, нужно постараться собрать больше денег, которые вы сможете вкладывать в ценные бумаги, недвижимость, стартапы. Для начала можно открыть счет в банке, на который будете отчислять определенную сумму (например, 10 %) от каждой прибыли. Чтобы побороть искушение потратить накопленное, сделайте срочный вклад, который вы не сможете снять до истечения срока.

Деньги будут работать на вас, если вы сможете найти эффективный механизм инвестирования. Поэтому различные курсы повышения финансовой грамотности тоже можно считать вкладом в будущее благосостояние.

Чтобы жить в достатке, необязательно быть финансовым гением или миллионером. Нужно научиться грамотно планировать свой бюджет и соблюдать финансовую дисциплину. Только так вы сможете сохранить и приумножить свои средства, перейти на качественно новый уровень жизни и почувствовать себя материально защищенным человеком.

15 августа 2019, 11:01

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