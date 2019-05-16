5 книг о гастрономических приключениях

Чуть ли не главное удовольствие в нашей жизни – это еда. Большинству из нас нравится не просто насыщаться, но и открывать для себя новые изысканные блюда или кухни народов мира. Некоторые даже уезжают в другие страны в поисках новых рецептов.

Но не нужно далеко ехать – по просьбе "Дни.ру" ЛитРес собрал подборку книг с кулинарными идеями для гурманов, сладкоежек, приверженцев ЗОЖ и даже детей.

Венеция. Еда и мечты. Тесса Кирос

Чикетти, антипасто, игристое вино просекко – все это можно найти в Венеции – итальянском королевстве соли, жемчуга, спагетти и блюд из мяса и рыбы. И Тесса Кирос нашла. Автор подробно описывает способ приготовления различных блюд итальянской и венецианской кухни. Но это не книга – инструкция. Рецепты здесь – это, скорее, неотъемлемое дополнение к дневниковым записям Тессы о жизни в Венеции.

Мам, дай фартук! Рецепты для самостоятельных детей. Катерина Дронова

Подозреваете у своего ребенка талант кулинара? Проверьте это наверняка с книгой Катерины Дроновой, где собраны простые и иногда необычные рецепты на все случаи жизни. Панкейки и яичница-скрамбл, картошка с сырной начинкой и паста с шампиньонами, брауни и круассаны с шоколадом – лишь кажется, что приготовить это сложно, с пошаговой инструкцией трудностей возникнуть не должно.

Кулинарный путеводитель. Рецепты от короля французской кухни. Огюст Эскофье



Читатели найдут в этой книге тысячи рецептов от европейского ресторатора, популяризатора традиционной французской кухни, да что уж – короля поваров и поваров королей Огюста Эскофье. Автор подробно описывает способ приготовления самых популярных, сложных, изысканных, аутентичных блюд "высокой кухни".





Еда, меняющая жизнь. Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй. Энтони Уильям



Всемирно известный целитель, медик-медиум Энтони Уильям убежден: в овощах, фруктах и растениях скрыта целебная сила, способная избавить от усталости, тревожности, аутоиммунных расстройств, проблем с пищеварением и многого другого. Автор не только рассказывает о полезных свойств некоторых продуктов, но и описывает рецепты блюд из растительной пищи. Но не стоит думать, что полезно – значит невкусно. Кокосово-медовое мороженое, например, убедит вас в обратном.

Будешь торт? Куприн Олеся



И на десерт – сборник рецептов тортов от инстаблогера Олеси Куприн. "Будешь торт?" – вопрос, скорее, риторический. Как можно отказаться от ванильного чизкейка, многослойного "Наполеона" или вишневого брауни, да еще и приготовленного дома.. А еще в этой книге есть бонус – пошаговые рецепты сопровождены красочными иллюстрациями в лучших традициях Instagram.