В представлении многих женщин, любовница мужа – это уверенная в себе роковая красотка. Но так ли это на самом деле и что в действительности стоит за желанием вступать в отношения с несвободным мужчиной?

Отношения с женатым мужчиной глазами любовниц

Что же на самом деле не так с женщиной, которая добровольно соглашается на роль второй, третьей, если не десятой? Ведь в отличие от жены, которая уж точно не мечтала побывать в роли обманутой и иногда даже не догадывается, что в их отношениях с мужем завелся кто-то третий, любовница, в большинстве случаев, прекрасно знает, на что идет. Если послушать самих "разрушительниц семей", то можно услышать одну и ту же избитую легенду: что это она, любовница, – любимая и единственная. А с женой ее избранник живет только ради детей и совместной ипотеки. И что жена при этом – смертельно больна и, конечно же, ее уже никто не ценит и не хочет. А вот их отношения – это образец вселенской любви и такое недоразумение как законная супруга не может омрачить подобную божественную связь.

Посмотрев трезво на эти истории и отбросив романтику, сложно представить, что можно быть счастливой, зная, что твой любимый человек не просто спит еще с кем-то, а живет под одной крышей, ездит отдыхать и растит детей с другой женщиной.

Почему женщины становятся любовницами

В большинстве случаев, виной таких отношений является не неземная любовь, а банально низкая самооценка и желание конкурировать. Как связаны эти понятия? Когда самооценка неадекватно низкая, человеку нужно постоянно себя с кем-то сравнивать, быть лучше на фоне кого-то, конкурировать и самоутверждаться. Поскольку наша самооценка формируется еще в детстве, огромную роль играют взаимоотношения в семье. Зачастую, девочки, у которых были младшие или старшие сестры, конкурируют между собой за любовь родителей – особенно если сами родители их постоянно сравнивают и ставят в пример друг другу.

Конечно, в качестве примера можно приводить не только родную сестру, а и более смышленую соседскую девочку или одноклассницу, детей подруг – тем самым закладывая у своей дочки фундамент неадекватной самооценки. Повзрослев, такая девушка станет искать отношения, в которых она будет конкурировать с кем-то уже за любовь своего избранника – поскольку это ее привычная модель взаимоотношений.

Что происходит с самооценкой женщины в отношениях с женатым

Обычно тут возможно два варианта исхода событий. Поскольку чаще всего любовница моложе супруги, сравнение вначале будет в ее пользу. Наконец-то она ликует, так как на начальном этапе выигрывает у жены в своей психологической игре. Но, в случае, если мужчина не собирается разводиться и сидит на двух стульях, – у любовницы рано или поздно появляются сомнения по поводу своего превосходства. История повторяется. Она опять, как в детстве, начинает ревновать, обижаться и плакать, чувствует себя нелюбимой, худшей – ведь сравнение снова не в ее пользу. Начинаются ссоры и, рано или поздно, мужчина бросает любовницу. Так как он искал в отношениях на стороне вовсе не скандалы. В результате самооценка любовницы опускается еще ниже, чем была.

Другой вариант: если мужчина, все-таки, уходит от жены к ней. Тут многие подумают, что вот теперь эта пара будет жить долго и счастливо. К сожалению, вряд ли. Заполучив объект интереса целиком и полностью, любовница лишается того, что ей было действительно нужно – конкуренции. Ведь для нее привычна именно такая форма взаимоотношений, а история, где есть только он и она, – непонятна и не равна любви.

Конечно, возможно, женщине повезет. И избранник (который, к слову, тоже привык самоутверждаться за счет представительниц прекрасного пола и не способен к нормальным моногамным отношениям) начнет ей изменять. И тогда она получит новую конкурентку в лице любовницы своего уже мужа. Но, если мужчина окажется на редкость верным, такой женщине попросту станет скучно, и она сама его бросит.

Залог счастливых отношений – адекватная самооценка обоих партнеров, отсутствие психологических проблем и психологических игр внутри пары. Если вы неоднократно попадали в нездоровые отношения – обратитесь к специалисту, чтобы разобраться, что мешает наладить гармоничную семейную жизнь именно вам.