Модель plus-size Юлия Рыбакова показала себя без ретуши и косметики

Девушка выложила на своей странице в Instagram анонс своего первого влога "Юлия Рыбакова LIVE". На некоторых кадрах она предстала в естественном виде, без грамма макияжа.

В посте под роликом звезда написала, что два года откладывала съемки, потому что стеснялась показывать себя такой, какая она есть на самом деле. Юлия Рыбакова призналась, что у нее, как и у любой девушки, тоже есть претензии к своей внешности.

Например, на видео ей не нравится, что съемки не всегда происходят с выигрышного ракурса, а вовремя некоторых кадров ее смущали мимические морщинки. Но в последнее время Рыбакова часто писала в микроблоге, что проделала огромную работу над собой: научилась себя любить и при этом правильно работать над внешностью.

Во влоге Юлия рассказывает о том, как проходят ее яркие будни в бесконечных съемках, интервью и мероприятиях. Также там есть кадры, где модель совершенно "домашняя", без косметики и нарядов, играет или готовит ужин с сыном Давидом.

Поклонники модели Plus-Size влог оценили и написали множество лестных комментариев. При этом они добавили, что без косметики она выглядит настоящей, еще более обаятельной и красивой.

"Тема естественной красоты для меня всегда была неоднозначной. Я не сторонница яркого макияжа, но и подчеркнуть свою красоту считаю обязательным пунктом. Но на новом видео я действительно на некоторых кадрах без грамма косметики. Потому что я хотела максимально предстать в естественном для меня образе", – рассказала Юлия Рыбакова "Дни.ру". "Если я, например, дома, то, конечно, не крашусь, а, значит, и во влоге я буду такой, какая я есть на самом деле", – резюмировала модель.